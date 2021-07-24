Tatilciler UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki mağaraya akın etti
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Tatilciler UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki mağaraya akın etti

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Güncel

Tatilciler UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki mağaraya akın etti Tokat'ta UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Ballıca Mağarası bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Tatilciler UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki mağaraya akın etti

TOKAT - Tokat'ta UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Ballıca Mağarası bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Ballıca Köyünde bulunan doğa harikası Ballıca Mağarası Kurban Bayramında yoğun ilgi gördü. Mağaraya ziyarete gelen vatandaşlar araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Mağara yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bilet alarak mağaraya girmek isteyen vatandaşlarda gişe önünde yoğunluk oluşturdu. Yaşanan yoğunluk nedeni ile zaman zaman sosyal mesafe kuralları unutuldu.

4 günde 10 bin ziyaretçi

Mağaranın işletmecisi Necmettin Bahçeci, Kurban Bayramında yaklaşık 10 bin kişinin mağarayı gezdiğini söyledi. Bu rakamın hafta sonu ile birlikte 16 bini bulmasını beklediklerini dile getiren Bahçeci, "Pandemiden dolayı böyle bir yoğunluk beklemiyorduk. Bu bayram diğer bayramlara göre daha yoğun geçti. İnsanlarımız maske konusunda duyarlı. Ama yaşanan yoğunluk nedeni ile biraz sosyal mesafe sıkıntısı oldu. Gelen ziyaretçilerimize sosyal mesafeye dikkat etmeleri için uyarıyoruz" diye konuştu. Mağarayı gezen vatandaşlarda beklemedikleri yoğunluk nedeni ile insanların daha dikkatli davranması gerektiğini kaydetti.

Koah ve astım hastaları ilgi gösteriyor

Dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından Milyonlarca yılda oluşan doğa harikası mağara yaklaşık 3.4 milyon yıl yaşında. Dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından birisi olan Ballıca Mağarası ziyarete açılan 680 metre uzunluğunda 8 salonu ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Mağara büyük damla taşlar salonu, sütunlar salonu, mantarlı salon, fosil salon, çöküntü salonları ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Tedavi edici özelliği nedeniyle astım, bronşit ve KOAH rahatsızlığı bulunanlar mağarayı sıklıkla ziyaret ediyor.

Tatilciler UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki mağaraya akın etti
Tatilciler UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki mağaraya akın etti
Tatilciler UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki mağaraya akın etti
Tatilciler UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki mağaraya akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

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