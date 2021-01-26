Tatilciler, otellerden çok kiralık villalara yöneldi
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Tatilciler, otellerden çok kiralık villalara yöneldi

26.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:34
Tatilciler, otellerden çok kiralık villalara yöneldi

İzmir'in Çeşme ilçesindeki otellerde, sokağa çıkma kısıtlamalarında yılbaşı kutlama programı yapılması, eğlence ve balo düzenlenmesi yasaklanınca doluluk oranları düşük seviyede kaldı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, otellerde yılbaşında yüzde 20 -25 doluluk olduğunu söyledi. Demir, genelgeden sonra vatandaşların otellerden çok kiralık villalara yöneldiğini belirtti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bu sene yılbaşı geçen senekilerden farklı geçecek. Çeşme ilçesindeki otellerdeki doluluk oranı, sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programları, eğlence ve balo düzenlenmesi yasaklanınca düşük seviyede kaldı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, bu sene otellerde doluluk oranının yüzde 20-25 doluluk olduğunu söyledi.

"Çeşme'de kiralık villalar dolu"

Genelgeden sonra vatandaşların otellerden çok kiralık villalara yöneldiğini belirten Demir, "Çeşme'nin yazlık nüfusu 40 binlerden 200 binlere ulaştı. Şu an Çeşme'de kiralık ev bulmak oldukça zor. Hafta sonlarında yaz günlerini aratmayan bir hareket var. Kış misafirlerimiz Çeşme'nin güzel havasını teneffüs etmek, şehir kalabalığından uzaklaşmak için geliyor. Siteler terk edilmemiş durumda. Yılbaşıyla ilgili kiralık ev bulmak zor. Hepimizin bilmesi gerekir ki bu genelde kiralık evleri de kapsıyor. Buralara yönelik etkinlik düzenlenmesi ve ilanının yapılması son çıkan genelgeyle tamamen yasaklandı. Hepimiz koronavirüsle mücadele ederken yılbaşının kutlanmamasını çok doğal kabul ediyoruz" diye konuştu.

"Bu yıl yüzde 50 doluyuz"

Alaçatı'da hizmet veren bir otelin ön büro müdürü Kübra Yüksel de, "Daha önceki yılbaşılarına baktığımızda bu yıl çok farklı olacak. Özellikle Alaçatı'da sokak kutlamaları meşhurdu. Bu yıl boş olacak. Kimselerin evden çıkmak istemeyeceğini düşünüyoruz. Ne kadar sosyal mesafe olsa da başka insanlarla aynı yerde bulunmak için 4 gün uzun bir süre. O nedenle bu yılbaşını yüzde 50 doluluk oranıyla geçireceğimizi düşünüyorum. Önceki senelerde Alaçatı'da her yer yüzde 100 dolu olurdu hatta bekleme listelerimiz olurdu. Bu defa böyle olmadı. 'Sağlık olsun' diyoruz. Önümüzdeki süreçte ne kadar dikkat edersek, bu salgın o kadar hızlı geçecek gibi görünüyor. Turizmin hareketlenmesi için biz yaz aylarını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Tourism Today

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