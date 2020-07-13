Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu Aileriyle birlikte mavi tura çıkan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu çifti denizde aşka geldi. Suda şakalaşan ikili, bir ara da öpüşürken yakalandı.

Uzun bir süredir aşk yaşayan 22 yaşında Afra Saraçoğlu ile kendisi gibi oyuncu olan 27 yaşındaki sevgilisi Mert Yazıcıoğlu, Muğla'da mavi tura çıktı. Haftalık kiralama ücreti 46 bin 600 TL olan lüks gulet kiralayan ikili, denizde aşka geldi.

AİLECE TATİLE ÇIKTILAR

Milliyet'te yer alan habere göre: Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu, Yazıcıoğlu'nun abisi Selçuk Yazıcıoğlu, Selçuk Bey'in eşi ve çocukları da, ikiliyi yalnız bırakmadı. Çiftin teknesi Muğla Ören koylarında demirlendi. Saraçoğlu'nun annesi bir beyefendiyle balık tutarken, diğerleri denize girdi.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR

Bir süre sonra denizde baş başa kalan ikili, şakalaşmaya başladı. Saraçoğlu, sevgilisinin başını defalarca suya sokarak şaka yaptı. İkili, denizde tutundukları köpüğün içinde biriken suya üfleyerek eğlenceli vakit geçirdi. Köpüğe tutunan oyuncu sevgililer, birbirini öpücüklere boğdu.

İşte çiftin tatilinden kareler...

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haberler.com/haber/2020/07/13/tatil-sezonunu-acan-afra-saracoglu-ve-mert-13415447_4388_m.jpg" title="Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu" alt="Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu">

haberler.com/haber/2020/07/13/tatil-sezonunu-acan-afra-saracoglu-ve-mert-13415447_9081_m.jpg" title="Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu" alt="Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu">

haberler.com/haber/2020/07/13/tatil-sezonunu-acan-afra-saracoglu-ve-mert-13415447_4383_m.jpg" title="Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu" alt="Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu">

haberler.com/haber/2020/07/13/tatil-sezonunu-acan-afra-saracoglu-ve-mert-13415447_8421_m.jpg" title="Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu" alt="Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu">