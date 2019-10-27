27.10.2019 17:38

Tatar: "Güçlü Türkiye'nin desteğiyle mücadelemizi başarı ile sürdürüyoruz"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Hatay ziyareti kapsamında Bayezid-i Bistami Hazretleri türbesini ve Kırıkhan Belediyesi'ni ziyaret etti

HATAY - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, "Güçlü bir Türkiye Cumhuriyetinin yüksek destekleri ile hayatımıza devam ediyoruz ve mücadelemizi başarı ile sürdürmekteyiz" dedi.

Tatar, Hatay ziyaretleri kapsamında Kırıkhan ilçesine bir ziyaret gerçekletirdi. Tatar ilk olarak Kırıkhan ilçesinde Bayezid-i Bistami Hazretleri türbesini ziyaret etti. Daha sonra Kırıkhan Belediyesine geçen Tatar, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Hatay milletvekili Hüseyin Yaman ve belediye meclis üyeleri tarafından karşılandı. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz KKTC Başbakanı Ersin Tatar'a ziyareti anısına plaket verdi.

Ersin Tatar burada yaptığı açıklamada, Kıbrıslı bir Türk olarak burada bu kadar sevilmenin ve muhabbetle sevgiyle karşılanmanın kendisini son derece duygulandırdığını ifade ederek, "Kendi bayrağımız altında hür bağımsız özgür ve gerçektende kendi insanlarımızın güzel bir hayat sürebilmeleri için verdiğimiz büyük bir kutsal mücadeledir bu mücadele. Kıbrıs'ta devam ediyor, buralarda da devam ediyor ve tabii ki Allah başımızdan eksik etmesin. Güçlü bir Türkiye Cumhuriyetinin yüksek destekleri ile hayatımıza devam ediyoruz ve mücadelemizi başarı ile sürdürmekteyiz" diye konuştu.

Bazı emparyalist güçler ve başka bir takım entrikalarla bu bölgede güçlü bir şekilde yollarına devam etmelerine karşı bir takım oyunlar oynandığını ifade eden Tatar, şöyle devam etti:

"Kıbrıs, baktığımızda 1974'de barış harekatı ile Kıbrıslı Türkler kendi devletleri çatısı altında yaşama imkanı bulmuşlardır. Başları dik yaşama noktasında kendi devletlerinin verdiği imkanlarla ve Türkye'nin desteği ile bugünlere kadar geldik ve bu kutsal mücadeleyi aynı anlayış ve azimle sürdürmekteyiz. Kolay bir yol olmadığını biliyoruz ve çok mücadele verdik. Bir devletin kendi halkına kendi demokrasisi için bir takım refah ve daha güzelini verebilmesi için büyük bir mücadele veriyoruz ve Tükiye'nin desteği ile hamdolsun bir aşamaya gelinmiştir ve yine Türkiye'nin desteği ile Anadolu'dan getirilen su ile tarımsal faaliyetler ve yan sanayi ile kendi insanımızi istidahdam etmeyi ve bir ekonomik hayat vermeyi başardık."

Barış Pınarı Harekatına da değinen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hükümetine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine şükranlarını iletti. Tatar, "Son yaptığım değerlendirmelerde ilk kez dünyada Amerika ile Rusya'nın beraber hareket ettiği, onay verdikleri bir olay yaşanmış burada. Bu da Türkiyemizin gücünü ve büyüklüğünü göstermektedir. Doğru harekat, haliyle bölgede huzur. Türkiyemizin güvenliği, huzuru ve barışı, bölge halkının huzuru yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de huzuru anlamındadır. Dolayısıyla onları bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Başarılar diliyorum, ne mutlu bize ki hep birlikte buradayız ve Ne Mutlu Türk'üm diyene' diyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA