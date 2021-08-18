Taşköprü Yaylası çöplüğe döndü
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Taşköprü Yaylası çöplüğe döndü

Taşköprü Yaylası çöplüğe döndü
Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin - Haberler | Güncel

GÜMÜŞHANE sınırlarında, yeşil doğası ve temiz havasıyla ilgi gören 2 bin 140 rakımlı Taşköprü Yaylası, gelişigüzel atılan moloz ve evsel atıklar nedeniyle çöplüğe dönüştü.

GÜMÜŞHANE sınırlarında, yeşil doğası ve temiz havasıyla ilgi gören 2 bin 140 rakımlı Taşköprü Yaylası, gelişigüzel atılan moloz ve evsel atıklar nedeniyle çöplüğe dönüştü. Doğa tutkunlarının yanı sıra yayla halkı, bölgede düzenli çöp alımları yapılması önerisinde bulunup, yakındıkları kötü görüntü ve kokunun da ortadan kaldırılmasını istedi.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte, çevredeki 105 yaylanın merkezi konumunda yer alan Taşköprü Yaylası, gelişi güzel atılan moloz, hayvan leşleri ve evsel atıklar nedeniyle çöp yığınları ile doldu. Doğal güzellikleri, tarihi kalıntıları, zengin flora ve faunası ile foto safari turizmi için önemli potansiyele sahip yaylada, belirlenecek tarihlerde düzenli çöp alımları yapılması isteniyor. Doğa tutkunlarının yanı sıra yayla halkının da yakındıkları kötü görüntü ve kokunun da ortadan kaldırılması için çözüm üretilmesi bekleniyor.

'HER YER ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ'Doğal güzelliklerin çöplerle kapandığını belirten yöre halkından Hüseyin Ural, "İnsanlar buraya turizm amaçlı gezmeye geliyorlar. Piknik yapıyorlar. Herkes çöpünü bir poşete bir çuvala koyuyor. Gelip buraya çöp konteyneri soruyorlar. Burada hiçbir yerde çöp konteyneri yok. İnsanlarda çıkıyor buradan doğaya elindeki çöpü bırakıp gidiyor. Her yer çöplüğe döndü. Birkaç yıl önce burada çöp bidonları vardı ama şimdi yok. Önüne gelen çöpünü doğaya atıyor. Sinekler oluşuyor, kötü bir koku geliyor sürekli burnumuza zaten doğada çöp yığınlarına rastlamak mümkün. Burada yeşillikler içerisinde güzel manzaralar görmemiz gerekirken beyaz beyaz çöpler görüyoruz. Çiçek zannediyoruz ama meğer dağlardaki genellikle poşetler oluyor. Yazık günah" diye konuştu.'ÇÖPLERİMİZİ MERKEZE TAŞIYORUZ'Yaylada çöp alımı yapılmadığını belirten Hasan Turhal, "Yaylada çöp yığını haline dönüştü birçok yer. Buradan yetkililer gelip çöp almadıkları için insanlar çöplerini dağlarda belli yerlere bırakıyor. Çöp atacak yer yok. Kimi insanlar da çöplerini çuvallara doldurup merkezdeki çöp konteynırlarına atıyor ama herkesin arabası olmadığı için çoğu insan doğaya bırakıyor" dedi.'SİS KALKINCA ÇÖPLER ORTAYA ÇIKIYOR'

Selahattin Mazlum ise "Burada büyük bir çöp sorunu var. Burada yaylada belirlenen bir yer var. Yasal değil ama insanlar çöplerini oraya atıyor. Kendi evimizin çöpünü genellikle çuvallarla merkeze taşıyoruz. Burası turizm alanı. Dağlardan sis kalktığı zaman atılan çöpler ortaya çıkıyor. Bu güzel ve eşsiz manzaraya bu görüntüler yakışmıyor. Buraya yetkililer gelip çöp almıyorlar" diye konuştu.


Taşköprü Yaylası çöplüğe döndü
Taşköprü Yaylası çöplüğe döndü
Taşköprü Yaylası çöplüğe döndü
Taşköprü Yaylası çöplüğe döndü
Taşköprü Yaylası çöplüğe döndü
Taşköprü Yaylası çöplüğe döndü
Taşköprü Yaylası çöplüğe döndü
Taşköprü Yaylası çöplüğe döndü
Taşköprü Yaylası çöplüğe döndü
Taşköprü Yaylası çöplüğe döndü
Taşköprü Yaylası çöplüğe döndü
Taşköprü Yaylası çöplüğe döndü
Taşköprü Yaylası çöplüğe döndü
Taşköprü Yaylası çöplüğe döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin

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