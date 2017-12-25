Taşeron İşçilere Sürekli İşçi Kadrosu Verilmesi - TBMM İdare Amiri Uslu

TBMM İdare Amiri ve Hak-İş Onursal Başkanı Salim Uslu, olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmesine ilişkin, "15 Temmuz'da siz canınız pahasına tankların önüne yattınız, iradenize sahip çıktınız. Biz de size sahip çıkmayı, sizin bir dediğinizi iki etmemeyi, her dediğinizi, haklı olanları başımızın tacı yapmayı görev biliriz. Bundan emin olun." dedi.



Uslu, Hak-İş Konfederasyonu Çorum İl Temsilciliği tarafından kentteki bir salonda düzenlenen "İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, milletin adamı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletin feryadına kulak vererek, taşeron yasasını KHK ile çıkardığını söyledi.



Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, bu mücadeleye emek veren herkese teşekkür eden Uslu, "En çok da sizleri kutluyorum. Sizin mücadeleniz olmasaydı, sizin yüksek sesle haykırışınız olmasaydı, inanın bugün bu haklara asla ulaşamazdık, kazanamazdık." diye konuştu.



Taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmesinden rahatsızlık duyanların olduğunu dile getiren Uslu, şunları kaydetti:



"Bu güzelim haklara kavuşmanıza en çok kim rahatsız oldu biliyor musunuz? HDP rahatsız oldu, bir de CHP rahatsız oldu. Olsunlar. Nitekim bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Beyefendi buyurmuşlar ki, 'Anayasa Mahkemesine gideceğiz.' 'Anayasa Mahkemesine de gitsen, baba yasa mahkemesine de gitsen milletin aslı burada, millet ne diyorsa o olacak' dedi Cumhurbaşkanımız ve millet ne dediyse o oldu. Anadolu'da bir tabir vardır; geçti Bor'un pazarı… Biz de buradan Bülent Tezcan'a diyoruz ki, 'Geçti Bor'un pazarı.' Hani bunlar çalışanlardan yanaydı, hani bunlar emekten yanaydı, hani bunlar sendikalardan yanaydı, ne oldu? Yalancının mumu yatsıya kadar yandı. Çünkü daha önce onlarca kez yalan söylediler ve biz yalanlarından bıktık usandık ama onlar hala yalanla peynir gemisini yürütmeye çalışıyorlar."



Salondaki işçilere seslenen Uslu, "Bugün bir vesileyle Çalışma Bakanımızla görüştüm. Kendileri, 'arkadaşlarımız sakın kafalarının karışıklığından, bilgi kirliliğinden etkilenip hiçbir şekilde yeise kapılmasınlar, telaşlanmasınlar, panik yaratmasınlar. Çünkü buradaki KHK ile işin çerçevesi çizilmiştir. İlgililere genel talimat verilmiştir. Bundan sonra kurumlar çalışacaklar, nerede takılmışlarsa yönetmeliklerle veya talimatlarla o da çözülecek' dedi. Bunu sizlerle paylaşıyorum. Şuan çalışmalar sürüyor." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ancak hükümetin milletten aldığı güçle güzel çalışmalar yaptığını dile getiren Uslu, "15 Temmuz'da siz canınız pahasına tankların önüne yattınız, iradenize sahip çıktınız. Biz de size sahip çıkmayı, sizin bir dediğinizi iki etmemeyi, her dediğinizi, haklı olanları başımızın tacı yapmayı görev biliriz. Bundan emin olun." değerlendirmesinde bulundu.



AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Belediye Başkanı Muzaffer Külcü de taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.