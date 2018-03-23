Taşçı: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı Örnek Alıyorum"

Atakum ilçesinde başarılı bir 4 yılı geride bıraktıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Şu an ülke yönetiminde olduğu gibi, yıllar önce de yerel yönetimlerde önemli bir marka olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek alıyorum. Aynı hizmet aşkıyla çalışıyor, ilçemizin geleceğini inşa ediyoruz" dedi.

Atakum ilçesinde geride bıraktıkları 4 yıllık görev süreçlerine birbirinden önemli projeleri ve çalışmaları sığdırdıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, kendisine rol model olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ortaya koyduğu başarılı hizmet anlayışının kendilerine ışık tuttuğunu ifade eden Başkan Taşçı, "Önümüzde başarılı bir örnek var. Hem yerel hem de ulusal ölçekte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek alıyorum" diye konuştu.

Önemli projeler ve kapsamlı çalışmalarla dolu bir süreci geride bıraktıklarını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "4 yıllık görev sürecimize, birbirinden önemli projeler sığdırdık. Devletin sağlık hizmetlerinden faydalanmak, herkes gibi Atakumluların da hakkıydı. Biz bu anlamda Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet Binasının ilçemize kazandırılmasını sağladık. Göreve geldiğimizde ilçede bir adet spor alanı vardı. Bu sayıyı 4 yılda 14'e çıkarttık. İlçemizin hem yerli hem de yabancı turizmine katkı sağlaması ilk hedef tutularak, Seyir Tesisi ve Osmanlı Hamamları ve Öğrenci Etüt Merkezi projelerimizi tamamlayarak açılışa hazır hale getirdik. E-Belediyecilik alanında Karadeniz Bölgesi'nin en başarılı belediyesi haline gelirken, Atakum Belediyesi Down Kafe projemizle, melek yüzlü kardeşlerimize istihdam yolunu açtık. Hayır Çarşısı projemizle hem ilçede hem de ihtiyaç olan bir çok komşu il ve ilçede ihtiyaç sahiplerimizin yüzünü güldürüyoruz" şeklinde konuştu.

79 proje hayata geçti

Her yaş grubundan Atakumluya hizmet veren projelerin sayısının 79'a ulaştığına dikkat çeken Başkan Taşçı şöyle devam etti: "Atakum ilçesinde, yenilediğimiz 23 eski çocuk parkına, 37 yeni çocuk parkı daha ekledik. Toplamda 60 çocuk parkını ilçemize kazandırdık. Hobi bahçeleri oluşturarak, vatandaşlarımızın doğayla iç içe olabileceği bir alan oluşturduk. Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezimiz ile binlerce kadının el yeteneklerini ticari bir kazanç haline getirmesine imkan verdik. Aqua Park projemizin temelini atarak, birkaç ay içerisinde hizmete açılması için hızlı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yörekent Projemiz ile hemşehri derneklerine yer tahsisi yapıyoruz, örf ve adetlerini yaşatmalarını sağlıyoruz. Sokak hayvanları için mamamatikler ve kedi evleri hazırlıyor, ilçemizde çok sayıda noktaya yerleştiriyoruz. Daha yeşil bir Atakum iddiasıyla, yeni yapılan binalarda daire ve dükkan sayısı kadar fidan dikmeyenlere iskan vermiyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran projelerimize de hız kesmeden devam ediyoruz."

Sosyal belediyecilik anlayışındaki başarının yanı sıra rutin belediyecilik çalışmalarında da rekorlara imza attıklarını söyleyen Başkan Taşçı, "Önceki dönemlerde, 5 yılda yapılan asfalt ve parke yol yapımlarını artık 1 yıldan kısa sürede gerçekleştiriyoruz. Belediyemizin Kilitli Taş Parke Fabrikasında günde 30 bin adet parke taşı üretiyoruz. Bu taşlar yol oluyor, kaldırım oluyor, ilçemizde ulaşım kolaylığı oluyor. Diğer rutin belediyecilik hizmetlerimizi de aynı şekilde sürdürüyoruz. Genel hatlarıyla bakıldığında, hem sosyal hem de rutin belediyecilik hizmetlerinde başarılı bir dönem geçiriyoruz. Bu başarımızda en büyük etkenlerden birisi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Eskiden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Cumhurbaşkanımızın, o dönemdeki yerel yönetimler başarılarını kendime örnek alıyorum. Onun başarılı işlerini örnek alıyor, o ışık doğrultusunda, aynı heyecanla hemşehrilerimize hizmet için çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN