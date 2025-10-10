Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor, setleri nerede?

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in kaleme aldığı "Taşacak Bu Deniz"; bitmek bilmeyen bir düşmanlığın ortasında filizlenen aşkı anlatıyor. Karadeniz'in fırtınalı havasında geçen hikâye, iki düşman ailenin çatışmasını bir yabancının gözünden ele alıyor. Zengin oyuncu kadrosu, güçlü anlatımı ve etkileyici çekim mekânlarıyla dizi, yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olarak görülüyor. İzleyiciler ise şimdiden "Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor, seti nerede kuruluyor?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?

"Taşacak Bu Deniz", Karadeniz'in hırçın dalgaları ve sert doğası eşliğinde geçen, iki güçlü ailenin yıllardır süregelen kinini konu alıyor. Hikâyenin merkezinde Adil ve Esme yer alıyor; geçmişin acılarıyla yoğrulmuş, bastırılmış duygularla sarmalanmış bir aşk hikâyesi anlatılıyor.

Aileler arasındaki düşmanlık, zamanla bir intikam savaşına dönüşürken, nefretle sevginin sınırlarının iç içe geçtiği dramatik bir serüven izleyiciyi bekliyor. Karadeniz'in dalgaları kadar sert, dağları kadar inatçı karakterlerin mücadelesi, dizinin her sahnesine derin bir duygu katıyor.

Yönetmen Çağrı Bayrak imzası taşıyan yapımda, senaryoyu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın etkileyici performansları ise hikâyeye güçlü bir ruh kazandırıyor.

TAŞACAK BU DENİZ GERÇEK BİR HİKÂYE Mİ?

Dizi, tamamen kurgu bir hikâyeye dayanıyor. "Taşacak Bu Deniz", gerçek olaylardan esinlenilmeden, özgün bir senaryo olarak izleyiciyle buluşuyor.

Senaristler Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem, daha önce "Sefirin Kızı" ve "Ben Bu Cihana Sığmazam" gibi dikkat çeken yapımlarda olduğu gibi, bu projede de Karadeniz'in zorlu coğrafyasını duygusal bir aile dramıyla harmanlıyor.

Gerçek bir olaya dayanmamasına rağmen, karakterlerin iç dünyaları ve yaşadıkları duygusal çatışmalar, izleyicilere hayatın içinden kesitler sunuyor. Bu yönüyle dizi, gerçek duyguların yansıdığı güçlü bir kurgu olarak öne çıkıyor.

TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Taşacak Bu Deniz" dizisinin çekimleri, Karadeniz'in eşsiz doğasında gerçekleştiriliyor. Dizi ekibi, özellikle Trabzon'un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde çekim yapıyor.

Bölgenin yeşil doğası, dalgaların sesi ve sisli dağ manzaraları, dizinin atmosferine görsel bir derinlik katıyor. Gerçek mekânlarda yapılan çekimler sayesinde izleyici, adeta karakterlerle birlikte Karadeniz'in kalbinde nefes alıyor.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

TRT 1'in iddialı dizisi "Taşacak Bu Deniz", geniş ve güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip.

Başrollerde, Adil karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe ile Esme rolünde izlediğimiz Deniz Baysal yer alıyor.

İkilinin uyumu, dizinin dramatik atmosferini daha da pekiştiriyor.

Kadroda ayrıca;

Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) ve Fester Abdü (Çakır Uşak) gibi isimler bulunuyor.