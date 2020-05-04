Taş ocağından termal su fışkırdı
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Taş ocağından termal su fışkırdı

Taş ocağından termal su fışkırdı
04.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:11

Taş ocağından termal su fışkırdı Sivas merkeze bağlı Gaziköy'ü yakınlarında bulunan taş ocağında taşların arasından termal su fışkırdı Sivas merkeze bağlı Gaziköy'ü yakınlarında bulunan taş ocağında taşların arasından çıkan termal su dikkat çekti.

Taş ocağından termal su fışkırdı

Sivas merkeze bağlı Gaziköy'ü yakınlarında bulunan taş ocağında taşların arasından termal su fışkırdı

SİVAS - Sivas merkeze bağlı Gaziköy'ü yakınlarında bulunan taş ocağında taşların arasından çıkan termal su dikkat çekti.

Sivas Merkeze uzaklığı 39 kilometre olan Gaziköy'ü sınırları içerisinde Kuşkaya mevkiinde bulunan taş ocağında taşların kesimi sırasında sıcak kükürtlü su çıktı. Bir süre faaliyetine devam eden taş ocağı daha sonra taşların yeterli gelmemesinde dolayı kapandı. Köylüler yaklaşık 1 yıl önce kapanan taş ocağından çıkan suyun şifalı olduğu el ve ayak gibi kaşıntılara iyi geldiğini düşünüyor. Bir süredir değerlendirilmeyen su, taş ocağının yanından geçen ırmağa dökülüyor. Köylüler buranın turizme kazandırılıp vatandaşların kullanabileceği bir tesise dönüştürülmesini istedi.

Taşlar kesilirken çıktı

Köy sakinlerinden Eyüp Demir, taşlar kesilirken suyun çıktığını ifade ederek, "Bu taş ocağı bir zamanlar vatandaşlar tarafından işletildi. Şimdi ise yaklaşık 1 yıldır kapalı. Bu ocağın taşları kesilirken buradan bir sıcak su çıktı. Sıcak su çıktı ama kimse buradan haberdar olamadı. Bizde geldik gördük. Sivas Valiliğimizden ve Belediye Başkanlığımızdan, buranın zaten Sıcak Çermik tarafından gelen Yıldız Dağı bağlantı yoluna yakınlığı var. Buranın ileriye dönük değerlendirilmesini istiyorum" dedi.

Şifalı olduğu düşünülüyor

Demir, suyun ayak ve el kaşıntılarına iyi geldiğini söyleyerek, "Eskiden buralarda yukarılarda küçük sıcak sular vardı. Onların ayak ve el kaşıntılarına çok fayda sağladığını biz kendimiz gördük. Ben kendimin Sıcak Çermikte gördüğüm kadarıyla havuzların sisteminde burada aynı suyun oluşumunu ben gördüm. Çünkü o suda kükürtlü. Burada Sivas Valiliğimiz devamına belediyemiz tarafından bir sondaj çalışması yapılırsa, ne yapılacağı açığa çıkacak. Burada birkaç tane havuz olsa vatandaş tarafından ziyaret edilir. Bu su buradan akarak ırmağa gidiyor. Ama bir gün buraya bir çalışma yapıldığı zaman bu su buradan çıkıp burada değerlendirilirse vatandaşa hizmet sağlar" şeklinde konuştu.

Taş ocağından termal su fışkırdı

Kaynak: İHA

Manşet

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