Tartıştığı komşusunu öldüren coğrafya öğretmenine müebbet hapis istemi
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Tartıştığı komşusunu öldüren coğrafya öğretmenine müebbet hapis istemi

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN - Haberler | Güncel
Tartıştığı komşusunu öldüren coğrafya öğretmenine müebbet hapis istemi

KAYSERİ'de araç park etme tartışmasında komşusu Osman Dörttepe'yi (71) tabanca ile ateş ederek öldüren coğrafya öğretmeni Mustafa Dinçer (35) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KAYSERİ'de araç park etme tartışmasında komşusu Osman Dörttepe'yi (71) tabanca ile ateş ederek öldüren coğrafya öğretmeni Mustafa Dinçer (35) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Melikgazi ilçesi Çorakçılar Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde geçen 10 Mart'ta meydana gelen olayda coğrafya öğretmeni Mustafa Dinçer, komşusu işçi emeklisi Osman Dörttepe ile evlerinin önünde araç park etme meselesi nedeniyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Mustafa Dinçer, belinden çıkardığı tabancayla Osman Dörttepe'ye ateş ederek öldürdü. Polis merkezine giderek teslim olan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mustafa Dinçer hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame ile Mustafa Dinçer hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mustafa Dinçer, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

 


Tartıştığı komşusunu öldüren coğrafya öğretmenine müebbet hapis istemi
Tartıştığı komşusunu öldüren coğrafya öğretmenine müebbet hapis istemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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