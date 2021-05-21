Tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da ormanlık alanda otururken tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan adam hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da ormanlık alanda otururken tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan adam hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan kaçarken polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, Kepez ilçesi Kepezaltı Mahallesi Hayvanat Bahçesi giriş bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Ökten ile H.B. isimli kadın ticari araç içinde ormanlık alanda otururken yakınlarında bulunan bir şahıs tarafından iddiaya göre laf atıldı. Kimliği belirlenemeyen şahıs ile Hakan Ökten arasında tartışma başladı. Tartışmada yanında bulunan silahı ateşleyen saldırgan Ökten'i sırt kısmı ile göğüs altından yaralayıp ormanlık alana doğru kaçtı. Ökten'in yanında bulunan H.B. ticari aracın direksiyonuna geçerek bölgeden uzaklaştı.

Çarpacağı araçtan inenler ilk müdahaleyi yaptı

H.B.'nin kullandığı ticari araç 3232 Sokak üzerinde karşısına çıkan bir otomobile çarpmamak için aniden frene bastı. Burada ticari araçtan yaralı olarak inen Hakan Ökten'e ilk müdahalesini diğer otomobil içerisinde bulunan vatandaşlar ile Antalya Ulaşım A.Ş Antray depolama merkezinde bulunan görevliler yaparken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hakan Ökten, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri ticari araç üzerinde inceleme başlatırken Hakan Ökten'in yanında olan H.B. polis ekiplerince ifade alınmak üzere karakola götürüldü. Bölgedeki şantiyede çalışan ve olayın görgü tanıklarından olan Halil Mert, "Buraya arkadaşlarla yürüyüşe geldik. Kadın bize yardım eder misiniz diye seslendi. Adam yerde yatıyor vuruldu, dedi. Silah sesi duymadık sadece burada arabaların olduğu bölgeye geldik iki kurşun yarası vardı" şeklinde konuştu.

Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - ANTALYA

Tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yorgun mermi otomobile isabet etti, ölümden kıl payı kurtuldu
Yorgun mermi otomobile isabet etti, ölümden kıl payı kurtuldu
Babasının peşinden giden 4 yaşındaki Mehmet kamyonun altında kaldı, ailenin feryatları yürek dağladı
Babasının peşinden giden 4 yaşındaki Mehmet kamyonun altında kaldı, ailenin feryatları yürek dağladı
Gürültü yaptığı için kendisini uyaran esnafı sokak ortasında başından vurdu
Gürültü yaptığı için kendisini uyaran esnafı sokak ortasında başından vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Deniz Çakır Burak Sergen Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Fatih Terim Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 01:03:21. #1.15#

title