Tartıştığı kayınpederini silahla vurarak öldürdü
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Tartıştığı kayınpederini silahla vurarak öldürdü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi tartıştığı kayınpederini silahla vurarak öldürdü.

07.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 07.03.2020 21:41
Tartıştığı kayınpederini silahla vurarak öldürdü

'ın ilçesinde bir kişi tartıştığı kayınpederini silahla vurarak öldürdü.

Mahallesi Bahar Caddesi'nde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda, Durmuş Ulaş Ç. ile kayınpederi Yaşar Baş (60) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Durmuş Ulaş Ç, belinden çıkardığı silahla kayınpederine ateş etti.

Ağır yaralanan Baş, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, şüpheli Durmuş Ulaş Ç'yi kaçmaya çalışırken yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Tartıştığı kayınpederini silahla vurarak öldürdü
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