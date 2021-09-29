Trafikte tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürerek önünde sürükledi - Haberler
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Trafikte tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürerek önünde sürükledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta bir sürücü, otomobilini trafikte tartıştığı kadının üzerine sürdü. Bir süre aracın önünde sürüklenen kadını bir vatandaş son anda kurtarırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına kaydedildi.

Acılık Caddesi mevkisinde, henüz bilinmeyen bir nedenle bir otomobil sürücüsü ile bir kadın arasında sözlü tartışma başladı. Büyüyen tartışma sonrası kadın olay yerinden hızla ayrıldı. Otomobil sürücüsü ise aracı kadının üzerine sürdü.

Trafikte tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürerek önünde sürükledi

KADINI ARACIN ÖNÜNDE SÜRÜKLEDİ

Can havliyle park halindeki zabıta aracının arkasına saklanan talihsiz kadın, ayağındaki ayakkabıları çıkartıp otomobile fırlattı. Otomobil sürücüsü ikinci kez kadının üzerine aracı sürmeye çalıştı. Bir süre aracın önünde sürüklenen kadını, çevredeki bir vatandaş son anda çekerek kurtardı.

Trafikte tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürerek önünde sürükledi

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Sürücünün arkasından bağırarak tepki gösteren kadının, polis merkezine giderek şikayetçi olacağı öğrenildi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Trafikte tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürerek önünde sürükledi

Trafikte tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürerek önünde sürükledi

Trafikte tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürerek önünde sürükledi
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