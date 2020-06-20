Tartıştığı imam nikahlı eşini silahla öldürdü
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Tartıştığı imam nikahlı eşini silahla öldürdü

Aksaray'da bir kişi tartıştığı imam nikahlı eşini silahla vurarak öldürdü.

20.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:43

Aksaray'da bir kişi tartıştığı imam nikahlı eşini silahla vurarak öldürdü.

Hassas Mahallesi 6645. Sokak'taki apartmanın 2. katında oturan Rabia Ergin (36) ile imam nikahlı eşi Ahmet Koyak (49) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Koyak, üzerinde taşıdığı silahla Ergin'e defalarca ateş etti.

Silah sesini duyan komşuların durumu polise bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ergin'in, hayatını kaybettiği belirlendi.

Ergin'in cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından bir süre kaçan Koyak, polis ekiplerini arayarak teslim oldu.

Yan komşuları ve mahalle muhtarı Ali Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikili arasında yaşanan tartışmanın ardından silah sesi duyduklarını ve polisi aradıklarını söyledi.

Ahmet ve Rabia çiftinin imam nikahlı olduğu ve biri ikiz 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Tartıştığı imam nikahlı eşini silahla öldürdü

Kaynak: AA

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