Tartıştığı babasının arabasını kundakladı
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İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa, Haber

Tartıştığı babasının arabasını kundakladı

Bolu'da bir kişi tartıştığı babasının otomobilini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araçta hasar meydana geldi.

25.04.2020 00:51 | Son Güncelleme: 25.04.2020 00:52
Tartıştığı babasının arabasını kundakladı

Bolu'da tartıştığı babasının otomobilini ateşe veren şahıs gözaltına alındı. Olayı gören vatandaşların kısa sürede söndürdüğü yangında araçta maddi zarar meydana geldi.

BABASINA SİNİRLENDİ, ARABASINI YAKTI

Olay, saat 20.15 sıralarında Karamanlı Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K., babası Nejdet K. ile bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Çıkan tartışma sonucu dışarı çıkan M.K. bulduğu ateş yakma jelini babasının arabasına döktü. Aracı ateşe vermeye kalkan şahsı gören sokakta yaşayan vatandaşlar ise durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGINI ÇEVREDEKİLER SÖNDÜRDÜ

M.K.'nin otomobili ateşe vermesi üzerine çevredeki vatandaşlar yangına müdahale ederek söndürdü. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı. Babasının aracını yakan M.K. ise, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

"OĞLU YAKTI, YAKARKEN GÖRDÜM"

M.K.'nin arabayı yakarken gördüğünü söyleyen bir vatandaş, "Oğlu yaktı, yakarken gördüm. Jelleri sıktı, çakmağı yaktı. Arabanın etrafını komple döndü. Bizim arabamız var şurada. Oğlan geldi arabayı aldı oradan. Ondan sonra adam başladı ateşlemeye. Biz de olayı görünce hemen 155'i aradık" diye konuştu.

Tartıştığı babasının arabasını kundakladı
Tartıştığı babasının arabasını kundakladı

Kaynak: İHA

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