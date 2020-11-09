Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu
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Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu

09.11.2020 13:15 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:53

İzmir Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan Özlem Ç., tabanca ile ateş ederek yaraladığı Cihat Aytaç'a yerde yatarken tabancayla vurmaya devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Bursa'dan İstanbul'a doğru 16 AKN 82 plakalı otomobiliyle seyir halindeki sürücü Cihat Aytaç ve yanındaki Özlem Ç. (34), bir dinlenme tesisinde mola verdi. İkili arasında, henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen Özlem Ç., Cihat Aytaç'a tabanca ile ateş etti.

Tartıştığı adamı otoparkta vuran kadın, hırsını alamayıp yerde yatan adamı darp etti

VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ

Daha sonra da yerde yatan Aytaç'a tabancayla vurmaya devam etti. Çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cihat Aytaç'ı ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ağır olduğu belirlenen Cihat Aytaç, buradaki müdahalelerin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Özlem Ç., olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca ise, olay yerinde bulundu.

Tartıştığı adamı otoparkta vuran kadın, hırsını alamayıp yerde yatan adamı darp etti

KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Bu arada olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Özlem Ç.'nin, ateş etmesinin ardından yaralı Cihat Aytaç'a tabanca ile vurduğu görülüyor. Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY

Haber Yorumları (1)
TAYYAR DURDEN: İstanbul sözleşmesi var, o tipiyle utanmadan taciz etti der, bacağımı oramı buramı elledi der suç yine adama kalır; yaralandığı da yanına kar kalır.
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