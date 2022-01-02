Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti - Haberler Magazin
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Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

İlk bölümüyle sosyal medyada tartışma yaratan FOX TV'nin Maske Kimsin Sen? yarışmasına ilişkin RTÜK harekete geçti. Bazı kullanıcıların paganizm ve satanizm propagandası olduğunu iddia ettiği program hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, çocukların korunması özelinde yarın inceleme başlatılacağını açıkladı.

FOX TV ekranlarında dün akşam ilk bölümüyle seyirciyle buluşan "Maske Kimsin Sen?" yarışması, büyük tartışma yarattı. Seyircileri adeta ikiye bölen programa tepki gösteren bazı kullanıcılar, "Maskekimsensen" ve "Foxtvhaddinibil" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı.

Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti

Yurt dışında "Masked Singer" ismiyle yayınlanan programın formatında ünlü isimler, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleri ile seyirciler ise performanslarını değerlendirerek kim olduklarını tahmin etmeye çalışıyor.

Yeni yarışma bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken, bir kesim ise maskelerin paganizm ve satanizm propagandası olduğunu öne sürerek çocukları olumsuz etkilediğini iddia etti.

Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, sosyal medyada "Bu program ile ilgili RTÜK işlem başlatacak mı? Bu program kalkmalı" diyen bir paylaşıma yanıt verdi.

Uslu, "Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti

Emre İliksiz
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Haberler.com - Magazin Haberleri

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