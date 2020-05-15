Tarsus'ta çalınan otomobil, Gülek Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu
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Tarsus'ta çalınan otomobil, Gülek Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 17 gün önce çalınan otomobil Gülek Mahallesi'nde terkedilmiş halde bulundu.

Tarsus'ta çalınan otomobil, Gülek Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu
15.05.2020 09:18 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:18

Mersin'in Tarsus ilçesinde 17 gün önce çalınan otomobil Gülek Mahallesi'nde terkedilmiş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, 29 Nisan 2020 günü saat 03.30 sıralarında Anıt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Menekşe Apartmanı önünde park halinde bulunan K.Ş. adlı kişiye ait 06 BD 6070 plakalı otomobil çalındı. Çalınan araçla markette hırsızlık girişiminde bulunan kişi markete bir aracın yanaşması üzerine kayıplara karışmıştı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve istihbarat ekiplerinin koordineli şekilde yapmış oldukları çalışmalarda aracın Gülek Mahallesi tarafına gittiği tespit etti. Ekipler, olayın şüphelisi M.A. Gülek Mahallesi istikametinde plakasız motosiklet üzerinde seyir halinde gördü, yaşanılan kovalamaca sonucu şüpheli motosikleti bahse konu 06 BD 6070 plakalı aracın yanında bırakıp, ormanlık alan içinde izini kaybettirdi. Çalıntı aracın üzerine 27 DV 680 plakanın takılı olduğunu tespite eden ekipler, olayın şüphelisi olarak M.A. Tarsus'ta yakaladı. M.A. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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