Tarlaların mor gelinliği lavantalar hasat edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarlaların mor gelinliği lavantalar hasat edildi

Tarlaların mor gelinliği lavantalar hasat edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde 3 haftalık olgunlaşma sürecinin ardından lavantaların hasadı başladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde 3 haftalık olgunlaşma sürecinin ardından lavantaların hasadı başladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde oluşturulan lavanta tarlalarında hasat başladı. Tarlaların mor gelinliği giydiği lavantaların evlere çeşitli kozmetik ürünler olarak geri döneceği yolculuk serüveni başladı. Üç yıldır lavanta üreticiliği yapan genç girişimci Furkan Yaren, hasat dönemi hakkında bilgi verdi. Lavanta üretiminin Trakya'da oldukça popüler olduğuna dikkat çeken Yaren, tüm çiftçilere bol ve bereketli bir hasat dönemi diledi.

"Tüketicilerimizle buluşturacağız"

Lavantaların 3 yaşını doldurmasının ardından bereketli bir hasat dönemi beklediklerini ifade eden genç çiftçi Furkan Yaren, "Lavantalarımız 2 ve 3 yaşını doldurdu. Hasadımız kesme makinesi ve orakla yapılıyor. Lavantalarımızı biçtikten sonra fabrikaya gönderiyoruz. Bunlar bize yağ ve su olarak geri dönüyor. Bunlar da lavanta sevenlere ulaştırılıyor. İnşallah tüm çiftçilerimiz için bol ve bereketli bir yıl olur. Biz bugün buradaki biçme işlemini tamamlayıp fabrikalara göndereceğiz ve sonrasında tüketicilerimize ulaştıracağız, lavantaların etkileyici kokusu ile tüketicilerimizi buluşturacağız" dedi.

Tarlaların mor bereketi

Üç yıl önce ektiği lavanta fidelerinin bugün mor gelinliği giymesinden dolayı yaşadığı mutluluğu aktaran Yaren; "Burada lavantaları daha popüler hale getirmeyi amaçlıyoruz. Trakya'nın birçok yerinden ziyaretçi ağırlıyoruz. Lavantalarımızın büyüdüğünü gördükçe içimdeki sevinç ve mutluluk artıyor. Biraz zorlu, uğraş verici yolculuk ama bu yolculuğun sonunda mor bereketi görmek içimdeki tüm yorgunluğu alıyor. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli hasatlar dilerim" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Tarlaların mor gelinliği lavantalar hasat edildi
Tarlaların mor gelinliği lavantalar hasat edildi
Tarlaların mor gelinliği lavantalar hasat edildi
Tarlaların mor gelinliği lavantalar hasat edildi
Tarlaların mor gelinliği lavantalar hasat edildi
Tarlaların mor gelinliği lavantalar hasat edildi
Tarlaların mor gelinliği lavantalar hasat edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Vladimir Putin Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Kemal Sunal Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Ali Koç Erol Bulut Diego Costa Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarlaların mor gelinliği lavantalar hasat edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 14:27:00. #1.16#

title