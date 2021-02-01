Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı
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Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı

01.02.2021 10:05 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:32

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ölü bulunan 4 gençten 3'ünün başından vurularak, Muharrem Zengin'in de boynunun kırılarak öldüğü tespit edildi. 4 gencin Ahmetli'ye asker eğlencesi için gittikleri, buradan da bağ evine geçtikleri öne sürüldü.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi'nde dün jandarma tarafından aynı yerde 4 kişinin cansız bedeni bulundu. Ova yolundan traktörle geçen bir çiftçinin fark etmesi sonucu olay yerine Ahmetli Jandarma ekipleri ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri intikal etti. Yapılan incelemelerde 20 yaşındaki Ümit Zangal, 23 yaşındaki Serkan Zangal, 22 yaşındaki Muharrem Zengin ve 25 yaşındaki Neşet Dalgın'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma yaparken 4 yakın arkadaşın cenazeleri Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde tek kırma diye bilinen bir adet tüfek bulunduğu iddia edilirken Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ahmetli İlçe Jandarma ekipleri soruşturma ağını genişletti.

Tarla kenarında infaz edilen 4 gencin Ahmetli'ye asker eğlencesi için gittiği ortaya çıktı

GENÇLERDEN BİRİNİN BOYNU KIRILMIŞ

Olay yerinde yapılan incelemede 3 erkek şahsın av tüfeği ile baş kısmına vurulduğu Muharrem Zengin'in ise bedeninde delici, kesici veya silahla vurulmuş bir izin olmadığı boynunun kırılmış olduğu tespit edildi. Ayrıca olayda kullanıldığı öngörülen av tüfeğinin ruhsatsız olduğu ve olay yerinde hayatını kaybeden Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu tespit edildi.

Tarla kenarında infaz edilen 4 gencin Ahmetli'ye asker eğlencesi için gittiği ortaya çıktı

BİRİ TRABZONSPORLU MEHMET ZENGİN'İN YEĞENİ

Olayda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Muharrem Zengin'in bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve aslen Ahmetlili olan Mehmet Zengin'in yeğeni olduğu öğrenildi.

ASKER UĞURLMASINA GİTMİŞLER

Öte yandan yapılan inceleme kapsamında 4 gencin Ahmetli'ye asker eğlencesi için gittiği aktarıldı. Gelen bilgiler arasında kalabalık olan asker evinde kalmak istemeyen 4 arkadaşın, geceyi geçirmek için bağ evini tercih ettiği belirtildi. Öte yandan 4 gencin cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na getirildiği de aktarıldı.

Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı
Haber Yorumları (5)
DİYARBAKIRLI: Allah rahmet etsin ailelerine sabırlar versin çok zor gerçekten, inşalalh katil veya katiller biran önce yakalanırlar
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İZZET: Takip edilmişlerdir örgüt işi
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DADAŞ: Alın size çukur.
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