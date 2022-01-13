Tarkan siyasete girecek mi? Gazeteci Arif Hür açıkladı

Gazeteci Arif Hür, yeni yazısında şarkıcı Tarkan'a geldiği iddia edilen çarpıcı teklifi kaleme aldı.

İşte gazeteci Arif Hür'ün gündem olan o yazısı:

"Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın kaldığı yurtta intihar etmesi hepimizi üzdü. Kara'nın vefatı sonrası CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım' dedi.

Şarkıcı Tarkan ise, 'Unutmayınız ki asli görevimiz çocuklarımızı korumak ve kollamaktır. Bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürülerine hizmet ettirmek değildir' diyerek sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tarkan hakkında, '2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın çatı adayı olabilir', 'Muhalefet liderlerini solladı' ve 'Tarkan'ın siyasete girme zamanı geldi' şeklinde yorumlar yapıldı.

Bütün bu yaşananların ardından CHP'li bir yetkilinin, Prof. Dr. Kemal Köymen aracılığıyla Tarkan'a 'Eğer istersen CHP'ye üye olabilirsin' yönünde mesaj gönderdiği iddia edildi.

Prof. Dr. Kemal Köymen, 2015 yılında CHP Rize Milletvekili Adayı olmuştu. Tarkan ile hemşehri olan Köymen'in, Tarkan ve ailesiyle dostane bir ilişki içerisinde olduğu da biliniyor.

Son dönemde politik çıkışlarda bulunan Tarkan'ın bu teklife sıcak bakmadığı öne sürüldü. Ülke gündemindeki konulara karşı duyarsız kalmayan Tarkan, sanatıyla ön planda olmak istiyor ve kutuplaşmanın hüküm sürdüğü siyasete girmek istemiyor."

NE DEMİŞTİ?

Prof. Dr. Kemal Köymen, 2015 yılında verdiği bir röportajda, "Tarkan'ı, CHP'ye kazandırmak için elimden geleni yaparım. Onun söylemleri, gençler için çok önemli. Umarım, Tarkan'ın söylemleri, gençleri, gençler de aileleri etkileyecek ve daha çok insan CHP'ye oy verecek" demişti.

Kaynak: Snob Magazin - Arif Hür