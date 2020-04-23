Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı Megastar Tarkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ve kızı Liya'yla birlikte çekildikleri 2 fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığı ve sonrasında dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günün 100. yıl dönümü.

Tüm dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle toplu etkinlikler bu yıl eksik kalsa da tüm Türkiye evinde bayramını kutluyor. Ünlü isimler de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili paylaşımlar yapıyor. O isimlerden biri de Tarkan.

"ÇOCUKLAAAAAR..."

Megastar, Instagram hesabından eşi Dilek ve kızı Liya'yla birlikte çekildikleri 2 selfie karesini paylaştı. Tarkan paylaşımına "Çocuklaaaaar 23 Nisan Çocuk Bayramınız kutlu olsun" notunu düştü.