Tarkan'dan eşi Pınar Dilek'le poz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Tarkan'dan eşi Pınar Dilek'le poz

Tarkan'dan eşi Pınar Dilek'le poz
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Pandemi dönemini Almanya'nın Köln şehrinde geçiren Tarkan, ailesiyle fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Dün kızıyla oyun oynayan Megastar, bugün eşiyle pozunu yayınladı. İşte detaylar...

Koronavirüsün görüldüğü ilk günlerde gittiği Almanya'nın Köln şehrinden dönmeyen Tarkan, ailesiyle fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Dün kızı Liya'yla oyun oynarken selfie yaptığı kareyi Instagram'dan paylaşan Megastar, bugün ise eşi Pınar Dilek'le pozunu yayınladı.

Tarkan, çocuğuyla fotoğrafına, "5 çayına davet edildim yine" notunu düşmüştü. Dilek'le olan pozuna ise Tarkan, "Du¨nku¨ gu¨zel temenni ve dilekleriniz ic¸in c¸ok tes¸ekku¨r ederiz..." diye yazdı. Megastar'a binlerce beğeni geldi.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Faik Öztrak Hulusi Akar Meral Akşener Ruhsar Pekcan
Magazin Alişan Seda Sayan Özcan Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Serdar Aziz Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Turgut Özal Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tarkan'dan eşi Pınar Dilek'le poz - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 22:13:05. #1.16#

title