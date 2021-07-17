Tarımda su, ilaç tasarrufu sağlamak ve verimliliği artırmak için ZİHA filoları oluşturulacak
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Tarımda su, ilaç tasarrufu sağlamak ve verimliliği artırmak için ZİHA filoları oluşturulacak

Tarımda su, ilaç tasarrufu sağlamak ve verimliliği artırmak için ZİHA filoları oluşturulacak
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü, tarımda su ve ilaç tasarrufu sağlayıp verimliliği artıran droneların her ilde yaygınlaştırılması için ZİHA (zirai insansız hava aracı) filoları oluşturacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü, tarımda su ve ilaç tasarrufu sağlayıp verimliliği artıran droneların her ilde yaygınlaştırılması için ZİHA (zirai insansız hava aracı) filoları oluşturacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, AA muhabirine, ZİHA'ların kullanımıyla hem sudan hem de ilaçtan ciddi tasarruf sağlanacağını söyledi. ZİHA kullanımıyla hem ülke hem de çiftçi ortakları açısından verimlilik anlamında ciddi kazanım sağlanacağını dile getiren Poyraz, "15 ilde 20 farklı ürün üzerinde ZİHA'larla deneme çalışmaları yürütülüyor. Deneme çalışmalarının sonucunda ürün bazlı olarak aldığımız sonuçlar sonrasında illerimizde ZİHA filolarını inşallah oluşturacağız." dedi.

Ürün bazlı olarak deneme çalışmalarından raporlama aldıklarına işaret eden Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maliyet olarak bu ürünler pahalı ürünler. Çiftçimizin tek başına bu ürünü alması, çiftçiye ekonomik maliyet oluşturacak. Biz bunu Tarım Kredi Kooperatifleri olarak kendimiz üstleneceğiz. Bakanlığımıza verdiğimiz ve denemesini yaptığımız ürünler konusunda rapor vereceğiz. Bakanlığımızdan gelen destekleme ile kooperatiflerde ZİHA filoları oluşturacağız. Vatandaşlarımız gelip bizden ilaçlama zamanı randevu alacak. Ekiplerimiz gidecek, çok kısa zamanda ilaçlamasını yapacaklar."

Çiftçilere faizsiz finansman desteği için çalışma yapılıyor

Poyraz, Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türkiye'de tarımı özellikle finansman anlamında destekleyen önemli bir kuruluş olduğuna dikkati çekti. Değişen ekonomik koşullara bağlı olarak faiz oranlarında zaman zaman ciddi artış yaşandığının altını çizen Poyraz, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda Tarım Kredi yapısını faizsiz sisteme dönüştürme anlamında çalışma başlattık. Daha çok kredi kullandırmak yerine vadeli satışla tarımsal girdileri çiftçilerimize sağlama yöntemine geçtik. Buna devam ediyoruz. Bunun bir sonraki aşaması ise Tarım Kredi Kooperatifleri olarak kendi yapımızı değiştirerek, dönüştürerek veya bir katılım bankacılığı biçiminde bankaya dönüşerek inşallah tarımın finansal desteğini faizsiz bir modelle oluşturmak, sürdürmek istiyoruz. Bu aşamada çalışmalarımız kendi içimizde devam ediyor. Teknik altyapıları sağladıktan sonra inşallah Bakanlığımız ve devletimizin yetkilileri ile de görüşüp projelerimizi onlara sunacağız. Yani bu aşamadan sonra iki yolumuz var. ya kendi yapımızı buna dönüştüreceğiz ki bu yasal düzenleme gerektirir ya da katılım bankası biçiminde tarımın finansmanına dönüştürmek istiyoruz. Projemizi ete kemiğe büründürdükten sonra inşallah yetkililerimize sunacağız. Bu da çok uzun olmayan süre içinde gerçekleşecek. Bundan sonraki hedefimiz, Tarım Kredi Kooperatiflerini faizsiz bir sistem içine dönüştürmek ve bu şekilde Türk tarımına ve çiftçisine hizmet olacaktır."

Tarımda su, ilaç tasarrufu sağlamak ve verimliliği artırmak için ZİHA filoları oluşturulacak
Tarımda su, ilaç tasarrufu sağlamak ve verimliliği artırmak için ZİHA filoları oluşturulacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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