Tarım ve Orman Bakanlığı korona virüse karşı teyakkuzda
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tarım ve Orman Bakanlığı korona virüse karşı teyakkuzda - Haberler
Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı korona virüse karşı teyakkuzda

Tarım ve Orman Bakanlığı, aldığı korona virüs tedbirleri kapsamında yemekhanede kumanyalı sisteme geçti.

20.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:41
Tarım ve Orman Bakanlığı korona virüse karşı teyakkuzda

Tarım ve Orman Bakanlığı, aldığı korona virüs tedbirleri kapsamında yemekhanede kumanyalı sisteme geçti. Yemekhaneye giriş öncesi ellerini dezenfekte eden personel, 1 metrelik mesafeyi koruyarak kumanyasını alıp çalıştığı birime geri döndü. Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Fatih Sarıkaya, "Tüm dünyada pandemi sona erene kadar uygulamamız devam edecek" dedi.

Korona virüs (Kovid-19) salgını yeterli önlemi almakta geciken birçok ülkede kayıpların artmasına neden olurken, Türkiye'de benzer olumsuzlukların yaşanmaması için bir dizi önlem alınıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı alınan tedbirler kapsamında merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde hizmet alanları ve personele ilişkin önemli uygulamaları hayata geçirdi. Herhangi bir zorunluluk bulunmadığı müddetçe yurt dışından gelen heyetlerin kabulü ve bakanlık bünyesinde gerçekleştirilecek toplantı, eğitim, seminer gibi toplu faaliyetler iptal edilirken, bakanlığın ziyaretçi girişleri de kapatıldı. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca bakanlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki kamu görevlilerinin görev icabı veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durduruldu. Merkez teşkilatı hizmet binaları, hizmet araçları ve servis araçlarınd dezenfeksiyon işlemleri belli periyotlarla uygulanırken, bakanlıkta bulunan mescitlerin dezenfeksiyon işlemleri yapılarak toplu ibadete kapatıldı. Bakanlık merkez misafirhanesinin kapatılması ve bakanlıktaki kafeterya ve mini kafelerde sadece paket servis hizmeti verilmesi de tedbirler arasında yer alıyor.

"Tüm dünyada pandemi sona erene kadar uygulamamız devam edecek"

Korona virüs kapsamında alınan önlemlere ilişkin açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Fatih Sarıkaya, korona virüsün temas ve birçok yolla bulaşabilen bir hastalık olduğunu hatırlatarak, alınan tedbirlerin hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi. Bakanlıkta düzenli olarak dezenfektan işlemi yapıldığını kaydeden Sarıkaya, "Bakanımızın talimatıyla bakanlık bünyesinde görev yapan arkadaşlarımıza bugün kumanya hizmeti vermeye başladık. Bu uygulama ile diğer kurumlara örnek olmayı amaçlıyoruz. Normalde 3 bin personelimiz için yemek çıkıyordu. Kronik rahatsızlığı olan ve risk grubunda olan yaklaşık bin personelimiz izne ayrılınca 2 bin civarında kumanya hazırlandı. Belli bir mesafede durarak arkadaşlarımızın sağlığını öncelikli sağlamaktayız. Tüm dünyada pandemi sona erene kadar uygulamamız devam edecek" dedi.

Korona virüs salgınının yayılmasını önleme ve toplum sağlığını korumaya destek amaçlı Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan afişler, merkez ve taşra personeline mail atılarak duyuruldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı Haberler
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu Haberler
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu
Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı? Bakan canlı yayında yanıtladı Haberler
Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı? Bakan canlı yayında yanıtladı
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli Haberler
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Muhtardan koronavirüs önlemi! Köyün girişine bu afişi astı Haberler
Muhtardan koronavirüs önlemi! Köyün girişine bu afişi astı
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Elazığ'da 'Evinizde kalın' uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor
Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi
Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek
Trump 'Çin virüsü' inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi
Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı
Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guido Senia Sinan Akçıl Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Falcao Falcao Tamer Tuna Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Tarım ve Orman Bakanlığı korona virüse karşı teyakkuzda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 15:33:25. #1.14#
title