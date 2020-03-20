Tarım ve Orman Bakanlığı korona virüse karşı teyakkuzda Tarım ve Orman Bakanlığı, aldığı korona virüs tedbirleri kapsamında yemekhanede kumanyalı sisteme geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, aldığı korona virüs tedbirleri kapsamında yemekhanede kumanyalı sisteme geçti. Yemekhaneye giriş öncesi ellerini dezenfekte eden personel, 1 metrelik mesafeyi koruyarak kumanyasını alıp çalıştığı birime geri döndü. Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Fatih Sarıkaya, "Tüm dünyada pandemi sona erene kadar uygulamamız devam edecek" dedi.

Korona virüs (Kovid-19) salgını yeterli önlemi almakta geciken birçok ülkede kayıpların artmasına neden olurken, Türkiye'de benzer olumsuzlukların yaşanmaması için bir dizi önlem alınıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı alınan tedbirler kapsamında merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde hizmet alanları ve personele ilişkin önemli uygulamaları hayata geçirdi. Herhangi bir zorunluluk bulunmadığı müddetçe yurt dışından gelen heyetlerin kabulü ve bakanlık bünyesinde gerçekleştirilecek toplantı, eğitim, seminer gibi toplu faaliyetler iptal edilirken, bakanlığın ziyaretçi girişleri de kapatıldı. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca bakanlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki kamu görevlilerinin görev icabı veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durduruldu. Merkez teşkilatı hizmet binaları, hizmet araçları ve servis araçlarınd dezenfeksiyon işlemleri belli periyotlarla uygulanırken, bakanlıkta bulunan mescitlerin dezenfeksiyon işlemleri yapılarak toplu ibadete kapatıldı. Bakanlık merkez misafirhanesinin kapatılması ve bakanlıktaki kafeterya ve mini kafelerde sadece paket servis hizmeti verilmesi de tedbirler arasında yer alıyor.

"Tüm dünyada pandemi sona erene kadar uygulamamız devam edecek"

Korona virüs kapsamında alınan önlemlere ilişkin açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Fatih Sarıkaya, korona virüsün temas ve birçok yolla bulaşabilen bir hastalık olduğunu hatırlatarak, alınan tedbirlerin hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi. Bakanlıkta düzenli olarak dezenfektan işlemi yapıldığını kaydeden Sarıkaya, "Bakanımızın talimatıyla bakanlık bünyesinde görev yapan arkadaşlarımıza bugün kumanya hizmeti vermeye başladık. Bu uygulama ile diğer kurumlara örnek olmayı amaçlıyoruz. Normalde 3 bin personelimiz için yemek çıkıyordu. Kronik rahatsızlığı olan ve risk grubunda olan yaklaşık bin personelimiz izne ayrılınca 2 bin civarında kumanya hazırlandı. Belli bir mesafede durarak arkadaşlarımızın sağlığını öncelikli sağlamaktayız. Tüm dünyada pandemi sona erene kadar uygulamamız devam edecek" dedi.

Korona virüs salgınının yayılmasını önleme ve toplum sağlığını korumaya destek amaçlı Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan afişler, merkez ve taşra personeline mail atılarak duyuruldu. - ANKARA

Kaynak: İHA