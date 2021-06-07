Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli 'Dünya Gıda Güvenirliği Günü'nü kutladı
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli 'Dünya Gıda Güvenirliği Günü'nü kutladı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli 'Dünya Gıda Güvenirliği Günü'nü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'Dünya Gıda Güvenirliği Günü' nedeniyle bir mesaj yayımlayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, tüketicilerin gıdada doğru tercih yapmaları ve gıda okuryazarlığını arttırmak amacıyla başta etiketleme olmak üzere mevzuat konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

'Dünya Gıda Güvenirliği Günü' nedeniyle bir mesaj yayımlayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, tüketicilerin gıdada doğru tercih yapmaları ve gıda okuryazarlığını arttırmak amacıyla başta etiketleme olmak üzere mevzuat konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 'Dünya Gıda Güvenirliği Günü' vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Pakdemirli, Dünya Gıda Güvenirliği Günü'nün bu yılki temasının 'Sağlıklı yarınlar için şimdi güvenilir gıda' olarak belirlendiğini hatırlatarak, "Dünya nüfusu her yıl arttıkça gıda tüketimi de aynı oranda artıyor. O nedenle, gelecek nesillerin yeterli ve güvenilir gıdaya ulaşmasını temin etmek için tüm dünyanın bugünden gerekli tedbirleri alması son derece önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

"HAYVAN HASTALIKLARIYLA MÜCADELE, AŞILAMA VE HAYVANLARIN KİMLİKLENDİRME FAALİYETLERİNİ AKSATMADAN YÜRÜTTÜK"

Bakan Pakdemirli, Bakanlıkça halkın gıda konusunda sağlığını en üst düzeyde korumak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, "Bu kapsamda, pandeminin başladığı ilk andan itibaren gıda güvenirliği başta olmak üzere hayvan ve bitki sağlığı, yem güvenilirliği acısından alınması gereken tüm önlemleri aldık. Bu çerçevede, 2020 yılında bir milyon 356 bin gıda denetimi yaptık, hayvan hastalıklarıyla mücadele, aşılama ve hayvanların kimliklendirme faaliyetlerini aksatmadan yürüttük" değerlendirmesini yaptı.

"2021 İLK ÇEYREĞİNDE TARIM SEKTÖRÜMÜZ YÜZDE 7,5 ORANINDA BÜYÜME KAYDETTİ"

Bakan Pakdemirli, Bakanlık olarak tohumdan sofraya hem çiftçilere hem de tüketicilere yönelik politikaları hayata geçirdiklerini anımsatarak, "Üreticilerimize sağladığımız desteklerle 2020 yılında yüzde 4,8 büyüyen tarım sektörümüz, 2021 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 7,5 oranında büyüme kaydetti. Tarım sektörümüz son on çeyrektir kesintisiz büyüyor. Tarımsal hasılamız ise 2020 yılında 333,3 milyar liraya yükseldi. Tarımsal hasıla bakımından Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Gıda güvenirliği politikasını 'Çiftlikten sofraya gıda güvenirliği' ilkesiyle, Avrupa Birliği müktesebatıyla, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)/Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartları ile global olarak kabul görmüş bilimsel temellere dayalı yaklaşımları esas olarak uyguladıklarını belirten Pakdemirli, "Bu anlayış doğrultusunda, bitki ve hayvan sağlığı ile refahını koruyor, gıda güvenilirliği politikalarını oluştururken çevrenin korunmasını da gözetiyoruz" dedi.

"TÜKETİCİLERİMİZİN GIDADA DOĞRU TERCİH YAPMALARI KONUSUNDA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"

Gıda konusunda bazı medya organlarında gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlar ile tüketicilerin güvenilir ürünlerden uzaklaştırıp sağlık ürünlere yönlendirildiğini aktaran Pakdemirli, "Tüketicilerimizin gıdada doğru tercih yapmaları ve gıda okuryazarlığını artırmak amacıyla başta etiketleme olmak üzere mevzuat konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz" ifadesine yer verdi.

Bakan Pakdemirli, Dünya Gıda Güvenirliği Günü vesilesiyle yayımladığı mesajın devamında şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde de gıda güvenilirliğinin etkin, sürdürülebilir bir şekilde sağlanması için ilgili bakanlıklar, üniversiteler, STK'lar, özel sektör gibi tüm paydaşlarla yakın iş birliğiyle ve uzman kadrolarımızla çalışmalarımız aralıksız devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımız gıda güvenliği konusunda her türlü ihbar ve şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı aracılığıyla bize iletebilirler. Biz şikayet ettikleri gıdalardan numuneler alıp sonuçlandırıp 2 gün içinde onlara geri dönüş yapıyoruz. Herhangi bir vatandaşımızın ne şikayeti varsa bunları bize iletebilir."

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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