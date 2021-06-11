Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Hadi Tunç ve Valimiz Sayın Mehmet Makas, Tarımsal Sektör Temsilcileri ile Bir Araya Geldi.

AFAD Toplantı Salonunda düzenlenen "Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı" ile ilimizdeki üreticilerin sorunları ve talepleri görüşüldü.

AFAD Toplantı Salonunda düzenlenen "Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı" ile ilimizdeki üreticilerin sorunları ve talepleri görüşüldü.

Toplantıya; Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri, ilgili kurum müdürleri ile tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren sektör temsilcileri ve üreticiler katıldı.

İlk olarak Erzincan'ın tarım ve hayvancılık alanındaki genel durumu hakkında değerlendirmede bulunan Valimiz Sayın Mehmet Makas, daha sonra sözü sektör temsilcilerine verdi.

Tarım ve hayvancılık ile ilgili olarak sorunları ve eksiklikleri dile getiren sektör temsilcileri taleplerini ilettiler.

Toplantının sonunda değerlendirmede bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Hadi Tunç, ülkemizde yaşanan kuraklıktan dolayı üreticilerin sıkıntı yaşadığını, bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi çiftçilerimize destek ödemesi yapılacağını söyledi.

Birliklerin ve Odaların yapacakları projeleri değerlendireceklerini söyleyen Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Hadi Tunç, üretime ve ekonomiye katkı sunacak tüm projelere her zaman açık olduklarını vurguladı.

Kaynak: Habermetre