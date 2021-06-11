Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Hadi Tunç ve Valimiz Sayın Mehmet Makas, Tarımsal Sektör Temsilcileri ile Bir Araya Geldi.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Hadi Tunç ve Valimiz Sayın Mehmet Makas, Tarımsal Sektör Temsilcileri ile Bir Araya Geldi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Hadi Tunç ve Valimiz Sayın Mehmet Makas, Tarımsal Sektör Temsilcileri ile Bir Araya Geldi.
Habermetre - Haberler | Toplum

AFAD Toplantı Salonunda düzenlenen "Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı" ile ilimizdeki üreticilerin sorunları ve talepleri görüşüldü.

AFAD Toplantı Salonunda düzenlenen "Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı" ile ilimizdeki üreticilerin sorunları ve talepleri görüşüldü.

Toplantıya; Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri, ilgili kurum müdürleri ile tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren sektör temsilcileri ve üreticiler katıldı.

İlk olarak Erzincan'ın tarım ve hayvancılık alanındaki genel durumu hakkında değerlendirmede bulunan Valimiz Sayın Mehmet Makas, daha sonra sözü sektör temsilcilerine verdi.

Tarım ve hayvancılık ile ilgili olarak sorunları ve eksiklikleri dile getiren sektör temsilcileri taleplerini ilettiler.

Toplantının sonunda değerlendirmede bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Hadi Tunç, ülkemizde yaşanan kuraklıktan dolayı üreticilerin sıkıntı yaşadığını, bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi çiftçilerimize destek ödemesi yapılacağını söyledi.

Birliklerin ve Odaların yapacakları projeleri değerlendireceklerini söyleyen Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Hadi Tunç, üretime ve ekonomiye katkı sunacak tüm projelere her zaman açık olduklarını vurguladı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sedat Peker Bülent Turan Muharrem İnce Memduh Büyükkılıç
Magazin Selçuk Balcı Fatma Turgut Fahriye Evcen Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Hadi Tunç ve Valimiz Sayın Mehmet Makas, Tarımsal Sektör Temsilcileri ile Bir Araya Geldi. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 22:07:01. #1.15#

title