Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Uşak'ta sektör değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "Hamdolsun dünyada birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de pandemiyle mücadelede iyi bir noktadayız." dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "Hamdolsun dünyada birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de pandemiyle mücadelede iyi bir noktadayız." dedi.

Özkaldı, Uşak'taki programı kapsamında Vali Funda Kocabıyık'ı ziyaretinin ardından AK Parti Uşak İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Nuri Şeker Şeker Fabrikası Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Uşak İli Tarım Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı"na katılan Özkaldı, bu tip toplantıların önemli olduğunu söyledi.

Salgın sürecinden dolayı bu şekilde toplantıları yapamadıklarını aktaran Özkaldı, şöyle konuştu:

"Hedefimiz her ilde her sene bir sektör toplantısı yapmak ama geçen senenin başında tüm dünya pandemiyle tanıştı. Bu durumdan da tarım ve gıda sektörümüz başta olmak üzere birçok sektörümüz etkilendi. Hamdolsun dünyada birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de pandemiyle mücadelede iyi bir noktadayız. Üretim durmadı. Başta tarım sektörü olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle sayın bakanlarımız, Tarım ve Orman Bakanımızın almış oldukları tedbirler sayesinde raflarımız boşalmadı."

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise salgın süreciyle birlikte tarımsal üretimin öneminin daha da ortaya çıktığını söyledi.

Açıklamaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık