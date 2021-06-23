Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin Zonguldak'ta
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin Zonguldak'ta

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin Zonguldak'ta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin; Zonguldak ziyareti kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin; Zonguldak ziyareti kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Zonguldak ziyareti kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü'nde kurum yetkilileri ile bir araya geldi. Metin; ardından Zonguldak Valiliği'ne geçti. Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol tarafından karşılanan Fatih Metin Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Mustafa Tutulmaz'dan kent hakkında brifing alan Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı'nın annesinin cenaze törenine katılmak üzere Çaydeğirmeni beldesine hareket etti.

Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Zonguldak programı kapsamında tarım sektörü paydaşlarıyla toplantıda bir araya gelecek. Metin; KKYDP ile yapımı tamamlanan Soğuk Hava Deposu ve Parçalama Tesisinde incelemelerde bulunduktan sonra Kastamonu'ya gidecek. - ZONGULDAK

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin Zonguldak'ta
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin Zonguldak'ta
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin Zonguldak'ta
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin Zonguldak'ta
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin Zonguldak'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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