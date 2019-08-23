Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Malazgirt Belediyesini ziyaret etti

23.08.2019 19:24

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Malazgirt Zaferinin 948. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Malazgirt Belediyesini ziyaret etti.



Malazgirt Zaferinin 948. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Malazgirt'e gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Özkaldı, belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek, Başkan Cengiz Altın'a başarılar diledi. Daha sonra belediyesine geçen Bakan Yardımcısı Özkaldı, belediye çalışanları tarafından kapıda karşılandı.



Belediye Başkanı Cengiz Altın'ın makam odasında baş başa yaklaşık 1 saat görüşen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, tarihi Malazgirt ilçesinde bulunmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Cengiz Altın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'ya ziyaretlerinden dolayısı ile teşekkür etti.



Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ve Belediye Başkanı Cengiz Altın daha sonra belediye çalışanları ile ziyaret anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler. - MUŞ

Kaynak: İHA