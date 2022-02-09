Tarım ürünlerinde hasat sonrası kaybın azaltılmasına yönelik proje tamamlandı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) desteklenen "Kontrollü Atmosfer Muhafaza ve Takip Sistemi" projesinde Türk mühendislerce geliştirilen sensörlü cihazla, soğuk hava depolarında bekletilen ürünlerin durumları 7 gün 24 saat uzaktan gözlenebiliyor.

TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yılmaz Boz, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen toplantıda, Bakanlığın TAGEM aracılığıyla özel sektörle yürüttüğü projede sona gelindiğini söyledi.

Sistemin devreye alınmasıyla hasat sonrası kayıpların önleneceğini dile getiren Boz, "Böyle güzel bir projenin sonucunu ve hasat sonrası kayıpların nasıl önlendiğini çok rahatlıkla uygulamada görme imkanımız olacak. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü çok önemli çalışmalar yapmaya devam edecek. Biz de Ankara'dan elimizden gelen katkıyı vermeye çalışacağız. Bu çalışmaların daha da artarak devam etmesini diliyorum." dedi.

"Artık tasarruf etme, koruma, daha kıymetli hale getirip değerini artırma dönemi"

TAGEM Genel Müdür Yardımcısı İlhan Aydın da 1894 yılında Bakteriyolojihane-i Şahane adıyla Pendik'te başlayan araştırma yolculuğuna 72 kuruluşla devam edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Tarımsal araştırma anlamında Türkiye'nin yetkinliği tam bilinmemesine rağmen dünyada ilk 10 arasındadır. Bunu bilip sahip çıkmak gerekir. Biz TAGEM olarak Ar-Ge yapıyor, tarımsal politika üretiyor ve genetik kaynakları koruyoruz. Dedelerimizden bize emanet olan genetik kaynaklarımız, gerek burada gerekse 32 gen bankamızda 317 bin materyalle korunuyor. Böyle kıymetli bir işi yapıyoruz. Bugün burada Ar-Ge hizmetlerimizden biri olan özel sektör projemizden birinin kapanış toplantısını yapıyoruz. Biz son yıllarda yaklaşık 400 projeyi bu şekilde destekledik ve 100 milyon liranın üzerinde destek ödemesi yaptık."

Tarımsal ürünlerde hasat sonrası meydana gelen kaybı azaltmak için geliştirilen projeye de 2,3 milyon lira destek sağladıklarını söyleyen Aydın, "Bu ürün ticarileşip gelir getirecek hale gelene kadar manevi desteğimizi sürdüreceğiz. Türkiye'de ürettiğimiz meyvelerdeki ağırlık kaybını yüzde 10 bile iyileştirmesi bizim toplam ürün üretimimizi yüzde 10 artırması demektir. Artık topraklar, alanlar doydu. Genetik kapasitenin sonuna geldik. Artık tasarruf etme, koruma, daha kıymetli hale getirip değerini artırma dönemi." diye konuştu.

Proje ortağı firmanın Genel Müdürü Baran Baykurt Emiroğlu da geliştirdikleri yerli ve milli sistemin kablosuz olduğunu ifade etti.

Yeni sistemin ürünlerin depo süresini iki katına kadar çıkardığını ve kayıpları önlediğini vurgulayan Emiroğlu, "Bu sensörlerle kullanıcılar mobil telefon, tablet veya bilgisayarlarından ürünlerin depoda ömrünü görebiliyor ve ne zaman satışa sunmaları gerektiği hakkında da uyarı alıyor. Yaklaşık yüzde 25-30'lara varan oranda kayıpları önlüyoruz." dedi.

Programa, Vali Muammer Erol, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, kurum müdürleri, projede görev alan ekip ve firma yetkilileri katıldı.