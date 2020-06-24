Tarım işçisi çocuklar tatillerini çalışarak geçiriyor
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Tarım işçisi çocuklar tatillerini çalışarak geçiriyor

- Tarım işçisi çocuklar tatillerini çalışarak geçiriyor Sivas'ın Ulaş ilçesinde şeker pancarı tarlalarında çapa yapan çocuk tarım işçileri, tatillerini çalışarak geçiriyor.

24.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:38

- Tarım işçisi çocuklar tatillerini çalışarak geçiriyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde şeker pancarı tarlalarında çapa yapan çocuk tarım işçileri, tatillerini çalışarak geçiriyor.

SİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesinde şeker pancarı tarlalarında çapa yapan çocuk tarım işçileri, tatillerini çalışarak geçiriyor.

Korona virüs nedeniyle eğitim ve öğretime erken ara verilince aileleri ile birlikte Şanlıurfa'dan Sivas'a gelen çocuklar, şeker pancarı tarlalarında çalışarak vakit geçiriyor. Küçük yaştaki çocuklar günlük 11 saat çalışma karşılığında 70 lira yevmiye alıyor. Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu sıcaklığa rağmen çalışmaya devam eden tarım işçileri, para kazanmak için çalışmaya mecbur olduklarını söylediler.

Kemal Tunç, okulların tatil olmasının üzerine çocukları ile birlikte çalışmaya geldiklerini belirterek, "Sivas Ulaş'ta kazma yapmakta bulunuyoruz. Çalışmak için geldik. Çoluk, çocuğumla birlikte geldim. Okullar tatil olunca çocuklarımızı da aldık, bize bir yardım amaçlı çoluk çocuğumuzla çalışmaya geldik. 4 kız çocuğum var dördü de yanımda. Sabah 7 akşam 6 olarak çalışıyoruz. Yevmiyemiz 70 lira" dedi.

Roza Tunç isimli genç tarım işçisi kadın, "Osmaniye'den çalışmaya geldik. Zor oluyor ama kolay bir iş yok. Sıcakta çalışıyoruz ama ne yapalım zor durumdayız çalışıyoruz. 7 sınıfta bıraktım okulu çalışmak için zor durumda kalıyoruz çalışıyoruz" dedi.

Şeker pancarı tarlalarında günlük 11 saatlik çalışmayla aile bütçelerine katkı sağlayan çocuklar ise güzel zaman geçirdiklerini söylediler.

Tarım işçisi çocuklar tatillerini çalışarak geçiriyor

Kaynak: İHA

Manşet

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