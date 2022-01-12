Tarım Bakanı'nın Görüşmediği Çiftçiler: "Hep Borçluyuz" - Haberler
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Tarım Bakanı'nın Görüşmediği Çiftçiler: "Hep Borçluyuz"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Farklı illerden gelen ve Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yle görüşme talepleri kabul edilmeyen çiftçiler, Ziraat Bankası'na, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği'ne ve özel bankalara borçları nedeniyle üretim yapamaz hale geldikleri için başkentte tepkilerini dile getirdi.

ANKARA (DailyMotion.com) - Farklı illerden gelen ve Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yle görüşme talepleri kabul edilmeyen çiftçiler, Ziraat Bankası'na, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği'ne ve özel bankalara borçları nedeniyle üretim yapamaz hale geldikleri için başkentte tepkilerini dile getirdi

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