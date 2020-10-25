Tarık Solak öldü mü? Tarık Solak kimdir? Tarık Solak nereli?

Türkiye'de Kickbos adına oldukça önemli işlere imza atmış ve ulusları arası birçok ödül sahibi Tarık Solak öldü mü? Tarık Solak kimdir? Tarık Solak nereli?

Kick boks'ta attığı ünlü bel üstü tekmeleri ile itibar kazanmış olan ve tüm sor camiasında oldukça sevile bir isim olan Tarık Solak 24 ekim günü kanser sebebiyle vefat etti. Ardında birçok ödül ve başarılı bir spor kariyeri bırakan Tarık Solak kimdir?

TARIK SOLAK KİMDİR?

1964 yılında Ankara'da doğan Solak, Yozgat'lıdır. Ailesinin 5 çocuğundan biri olan başarılı sporcu 5 yaşındayken Avusturya'nın Brunswick kentine ailesiyle birlikte göç etti. Yaşamını sürdürmek zorunda olduğu kentteki sert ortamdan kendisini koruyabilmek için dövüş sanatlarına merak salan Tarık Solak, Tekvando alanında eğitim görmeye başladı. Kick boks'ta attığı ünlü bel üstü tekmeleri ile itibar kazandı. 28 yıl sporla uğraşan ve yerel spor kulübünde kova taşıyarak başlayan Solak, önce dövüş sanatı antrenörü sonra da kulüp idarecisi oldu. 20'li yaşların sonunda kick boksun uluslararası boyutunu gören Solak, 1993 yılında düzenlediği şovu ile 1700 seyirci toplayınca ilgi çekti.

Türk/Avusturyalı dövüşçüler Tibet Hamza ve Recep Saka gibi Türk dövüşçülere organizasyonlarında yer verdi. Ertesi yıl Melbourne festival salonunda 4000 kişiye Hamza-Özkan süperşovunu düzenledi.