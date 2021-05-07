Tarihte bugün ne oldu? 7 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Mayıs'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 7 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Mayıs'ta yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 7 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Mayıs'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 7 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Mayıs yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

7 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 7 Mayıs tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

• 558 - Ayasofya'nın kubbesi çöktü. I. Justinianus, kubbenin onarılma emrini verdi.

• 1429 - Jeanne d'Arc İngilizler'den Orléans'ı alır; bu, Yüz Yıl Savaşları'nın seyrinde bir dönüş işaretidir.

• 1682 - Deli Petro, Rus Çarı oldu.

• 1824 - İşitme duyusunu yitiren Beethoven, Viyana'da 9. senfoniyi ilk kez sundu.

• 1830 - Osmanlı-Amerikan Ticaret ve Dostluk Antlaşması imzalandı.

• 1832 - Yunanistan Krallığı kuruldu.

• 1867 - Alfred Nobel, dinamitin patentini aldı.

• 1901 - Sankt-Peterburg'da işçiler ile Çarlık Polisi ve askeri birlikleri arasında çatışma başladı. Bu olay Obukhov Savunması olarak anılmaktadır.

• 1915 - İngiliz transatlantiği Lusitania, I. Dünya Savaşı sürerken Atlas Okyanusu'nda bir Alman denizaltısı tarafından batırıldı. 20 dakikada batan gemideki, 1959 yolcudan 1198'i öldü. Bu olay, ABD'yi Almanya aleyhine çevirdi.

• 1921 - Türkiye Muallimler ve Muallim Cemiyetleri Birliği kuruldu.

• 1924 - İstanbul'da Cumhuriyet gazetesi yayımlanmaya başladı.

• 1925 - Hüseyin Cahit Yalçın, Ankara İstiklal Mahkemesince Çorum'da müebbet sürgüne mahkûm edildi.

• 1945 - II. Dünya Savaşı: Alman General Alfred Jodl, Reims'de Almanya'nın Müttefik Devletler'e kayıtsız teslim olma şartlarını imzaladı. Belge ertesi gün yürürlüğe girdi.

• 1954 - Vietnam'da, Viet Minh kuvvetleri, Dien Bien Phu'da Fransızları yenilgiye uğrattı.

• 1958 - Ulus gazetesi yazarı Şinasi Nahit Berker, 8 ay yatmak üzere cezaevine girdi.

• 1973 - Muş Milletvekili Nermin Çiftçi, ilk kadın Meclis Başkanvekili seçildi.

• 1978 - Çevreciler, İskoçya'da bir nükleer santral inşaat alanını işgal ettiler.

• 1979- İran'ın yeni lideri Humeyni, evlenme yaşını kızlarda 13'e, erkeklerde ise 15'e indirdi.

• 1983 - İstanbul Laleli'deki Washington Oteli'nin çay ocağında, tüpgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Çoğu, Yunan ve Avustralyalı 37 kişi öldü.

• 1988 - Abdi İpekçi cinayeti ile Papa Suikastında adı geçen Oral Çelik, Fransa'da yakalandı.

• 1990 - İlk özel televizyon kanalı olan Magic Box şirketinin Star 1 televizyonu, test yayına başladı.

• 1995 - Fransa'da sağın adayı Jacques Chirac, Cumhurbaşkanı seçildi.

• 1997 - İstanbul'da Yenikapı Mevlevihanesi yandı.

• 1998 - Apple, Imac'i piyasaya sundu.

• 1998 - Mercedes-Benz, 40 milyar dolara Chrysler'ı satın aldı ve DaimlerChrysler ortaya çıktı.

DOĞUMLAR

• 1745 - Carl Stamitz, Alman besteci (ö. 1801)

• 1748 - Olympe de Gouges, Fransız feminist yazar (ö. 1793)

• 1833 - Johannes Brahms, Alman besteci (ö. 1897)

• 1840 - Pyotr İlyiç Çaykovski, Rus müzisyen (ö. 1893)

• 1861 - Rabindranath Tagore, Hint yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1941)

• 1892 - Josip Broz Tito, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve Mareşal (ö. 1980)

• 1901 - Gary Cooper, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1961)

• 1911 - Rıfat Ilgaz, Türk yazar (Hababam Sınıfı eserinin yazarı) (ö. 1993)

• 1919 - Eva Perón, Arjantinli siyasetçi ve Arjantin Devlet Başkanı Juan Domingo Perón'un eşi (ö. 1952)

• 1923 - Abdurrahman Palay, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı, yönetmen ve senarist (ö. 2002)

• 1923 - Anne Baxter, Amerikalı aktris (ö. 1985)

• 1951 - Sevim Çizer, Türk seramik sanatçısı

• 1953 - Müslüm Gürses, Türk şarkıcı ve oyuncu (ö. 2013)

• 1956 - Jan Peter Balkenende, Hollandalı politikacı

• 1956 - Parla Şenol, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı

• 1965 - Owen Hart, Kanadalı profesyonel Amerikan güreşçisi (ö. 1999)

• 1966 - Jes Høgh, Danimarkalı futbolcu

• 1968 - Traci Lords, Amerikalı oyuncu, yapımcı, porno yıldızı, yazar, yönetmen ve müzisyen

• 1971 - Cemil Demirbakan, Türk müzisyen ve Yüksek Sadakat grubunun eski solisti

• 1976 - Berke Hatipoğlu, Türk müzisyen, besteci, söz yazarı ve mimar (Redd grubunun gitaristi)

• 1976 - Dave van den Bergh, Hollandalı futbolcu

• 1977 - Marko Miliç, Sloven basketbolcu

• 1987 - Jeremy Menez, Fransız futbolcu

ÖLÜMLER

• 973 - I. Otto, Kutsal Roma imparatoru (d. 912)

• 1539 - Guru Nanak Dev, Sihlerin ilk gurusu (d. 1469)

• 1800 - Niccolo Piccinni, İtalyan besteci (d. 1728)

• 1804 - Cezzar Ahmed Paşa, Osmanlı Beylerbeyi (d. 1708)

• 1825 - Antonio Salieri, İtalyan besteci (d. 1750)

• 1840 - Caspar David Friedrich, Alman ressam (d. 1774)

• 1851 - Johann Benckiser, Alman işadamı (d. 1782)

• 1899 - Esma Sultan, Abdülaziz'in kızı (d. 1873)

• 1940 - George Lansbury, İngiliz İşçi Partisi lideri (d. 1859)

• 1940 - Louis Allyn, Amerikalı kimyager (d. 1874)

• 1941 - James George Frazer, İskoç insan bilimci, yazar ve halk bilimci (d. 1854)

• 1943 - Ali Fethi Okyar, Türk asker ve siyaset adamı (d. 1880)

• 1975 - Johannes Krüger, Alman mimar (d. 1890)

• 1986 - Gaston Defferre, Fransız siyasetçi (d. 1910)

• 1986 - Haldun Taner, Türk yazar (d. 1915)

• 1990 - Mustafa Hazım Dağlı, Türk siyasetçi (d. 1906)

• 2000 - Douglas Fairbanks, Jr., Amerikalı aktör (d. 1909)

• 2010 - Adele Mara, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve dansçı (d. 1923)

• 2011 - Seve Ballesteros, İspanyol golfçü (d. 1957)

• 2011 - Willard Boyle, Kanadalı Fizikçi (d. 1924)

• 2011 - Gunter Sachs, Alman fotoğrafçı, yazar (d. 1932)

• 2012 - Jules Bocandé, Senegalli eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1958)

• 2012 - Eva Louise Rausing, Amerikalı fizyoterapist, iş kadını (d. 1964)

• 2013 - Ray Harryhausen, Amerikalı özel efekt sanatçısı ve film yapımcısı (d. 1920)

• 2013 - Yalçın Kayışçı, Türk ressam ve iş insanı (d. 1932)

• 2013 - Teri Moïse, Amerikalı kadın şarkıcı (d. 1970)

• 2013 - Peter Rauhofer, Avusturya asıllı Amerikalı DJ, rapçi ve müzisyen (d. 1965)

• 2013 - Gül Yalaz, Türk sinema ve dizi oyuncusu (d. 1939)

• 2013 - İbrahim Yazıcı, Türk siyasetçi ve Bursaspor Kulübü'nün 13. Başkanı (d. 1948)

• 2014 - Anthony Genaro, Amerikalı dizi, sinema ve karakter oyuncusu (d. 1942)

• 2014 - Nazım Kıbrısî, Türk mutasavvıf ve Nakşibendi Tarikatı şeyhi (d. 1922)

• 2017 - Levon Panos Dabağyan, Ermeni asıllı Türk araştırmacı-yazar (d. 1933)

• 2017 - Gulam Rıza Pehlevi, İran'da hüküm süren Pehlevî Hanedanı'nın bir üyesidir. Rıza Şah'ın oğlu ve Muhammed Rıza Şah'ın kardeşidir (d. 1923)

• 2017 - Hugh Thomas, İngiliz tarihçi ve akademisyen (d. 1931)

• 2017 - Hubertus Antonius van der Aa, Hollandalı mikolog ve botanikçi (d. 1935)

• 2018 - Cevat Ayhan, Türk makine mühendisi ve siyasetçi (d. 1938)

• 2018 - Ermanno Olmi, İtalyan yönetmen (d. 1931)

• 2018 - Maurane (doğum adı: Claudine Luypaerts), Frankofon Belçikalı şarkıcı ve oyuncu (d. 1960)

• 2018 - Salih Mirzabeyoğlu, Kürt asıllı Türk şair ve yazar (İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA/C) örgütü lideri) (d. 1950)

• 2018 - Jesús Kumate Rodríguez, Meksikalı hekim ve siyasetçi (d. 1924)

• 2019 - Vicente Yap Emano, Filipinli siyasetçi (d. 1943)

• 2019 - Te Wharehuia Milroy, Yeni Zelandalı akademisyen ve eğitimci (d. 1937)

• 2019 - Adam Svoboda, Çek buz hokeyi oyuncusu ve antrenör (d. 1978)

• 2019 - Jean Vanier, Kanadalı Katolik düşünür (d. 1928)

• 2019 - Michael Wessing, Alman cirit atma sporcusu (d. 1952)

• 2020 - Bourbon-Parma Prensesi Diana Margherita, Fransız-İspanyol Kraliyet Ailesi üyesi olan prenses ve aristokrat (d. 1932)

• 2020 - Daniel Cauchy, Fransız sinema oyuncusu ve yapımcı (d. 1930)

• 2020 - Joyce Davidson, Kanada ve ABD'de TV sunucusu ve yapımcı (d. 1931)

• 2020 - İbrahim Gökçek, Türk müzisyen (d. 1980)

• 2020 - Daisy Lúcidi, Brezilyalı aktris, dublaj sanatçısı ve siyasetçi (d. 1929)

• 2020 - Richard Sala, Amerikalı çizgi roman sanatçısı, yazar ve animatör (d. 1955)

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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