Tarihte bugün ne oldu? 7 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Kasım'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 7 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Kasım'da yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
7 Kasım tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 7 Kasım'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 7 Kasım tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
656 - Müslümanlar arasındaki ilk iç savaş olan, Cemel Savaşı gerçekleşti.
1665 - Yaşayan en uzun ömürlü gazete, The London Gazette ilk kez yayımlandı.
1848 - Zachary Taylor ABD başkanı seçildi.
1892 - İstanbul'da Darülaceze'nin temeli atıldı.
1893 - ABD'nin Colorado eyaletinde kadınlara oy verme hakkı tanındı.
1916 - Woodrow Wilson ABD Başkanı seçildi.
1917 - Ekim Devrimi; Bolşevikler Rusya'da iktidarı ele geçirdiler.
1917 - I. Dünya Savaşı: İngiliz kuvvetleri Osmanlı Devleti idaresindeki Gazze'yi ele geçirdi.
1918 - Grip salgını Batı Samoa'ya yayıldı. Yıl sonuna dek 7.542 kişinin (nüfusun %20'si) ölümüne neden olacak.
1920 - Türk ordusu Gümrü'yü ele geçirdi.
1921 - İtalya'da Mussolini, kendisini Ulusal Faşist Parti'si lideri ilan etti.
1929 - New York'ta Modern Sanatlar Müzesi açıldı.
1936 - Macar müzisyen Bela Bartok, Ankara Halkevi'nde konferans verdi.
1942 - Türk İnkılap Enstitüsü kuruldu.
1944 - Franklin Delano Roosevelt ABD Başkanlık seçimlerini dördüncü kez kazandı.
1953 - İstanbul Zeyrek Camii'nde Bizans dönemi'nden kalma mozaikler bulundu.
1962 - Güney Afrika'da Mandela, ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmek suçundan 5 yıl hapse mahkûm edildi.
1962 - Uluslararası Evlilik Oluru, En Düşük Evlilik Yaşı ve Evliliklerin Yazımı Sözleşmesi imzalandı. Türkiye bu sözleşmeyi onaylamadı.
1963 - İlk yasal Grev Bursa'da başladı. Bursa Belediyesi Otobüs İşletmesi'nde çalışan 222 işçi greve çıktı. İşçiler, Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası'na üyeydiler.
1964 - Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ömür boyu hapse mahkûm eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı affetti.
1972 - Richard Nixon ABD Başkanı seçildi.
1980 - Toplu suçlarda gözaltı süresi 30 günden 90 güne çıkarıldı.
1980 - Yayıncı İlhan Erdost, Mamak Askeri Cezaevi'nde, dayak sonucu öldü.
1982 - 1982 Anayasası için halk oylaması yapıldı. Anayasa, yüzde 91,3 "evet" oyuyla kabul edildi.
1986 - Yönetmen Zeki Ökten'in Pehlivan filmi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Ödülü'nü aldı
1987 - Tunus Devlet Başkanı Habib Burgiba görevden alındı.
1988 - Cezaevlerinde yaklaşık bin kişinin bir süredir açlık grevi yaptığı açıklandı. Grev, tek tip elbise ve sevk zinciri takılması uygulamalarına karşı yapılıyordu.
1991 - Basketbol yıldızı Magic Johnson, HIV testinin pozitif çıkmasının ardından basketbolu bıraktığını açıkladı.
1996 - Nijerya Hava Yollarına ait Boeing-727 tipi bir yolcu uçağı Lagos'un 40 mil Güney Doğusunda bir laguna'ya düştü: 143 kişi öldü.
1999 - Yasemin Dalkılıç tüpsüz dalmada dünya rekoru kırdı (68 m).
2000 - George W. Bush ABD Başkanı seçildi.
2001 - Ticari yolcu uçağı Concorde 15 ay aradan sonra uçuşlarına tekrar başladı.
2002 - Cebelitarık'ta yapılan referandumda, halkın yüzde 99'u Birleşik Krallık'ın sömürgesi Cebelitarık'ın egemenliğinin İspanya ile paylaşılmasına ilişkin öneriyi reddetti.
2003 - Dünyanın en büyük yüzen kitap fuarı MV Daulus İzmir'in Alsancak Limanı'na geldi.
DOĞUMLAR
630 - II. Konstans (Sakallı Konstantin), Roma Konsülü unvanını taşıyan son Bizans İmparatoru (ö. 668)
1186 - Ögeday Han, Moğol İmparatoru ve Cengiz Han'ın oğlu (ö. 1241)
1832 - Andrew Dickson White, Amerikalı diplomat, yazar ve eğitimci (ö. 1918)
1838 - Mathias Villiers de l'Isle-Adam, Fransız yazar (ö. 1889)
1867 - Marie Curie, Polonya asıllı Fransız kimyager (ö. 1934)
1878 - Lise Meitner, Amerikalı nükleer fisyonu keşfeden Nobel Kimya Ödülü sahibi kimyacı ve fizikçi (ö. 1968)
1879 - Lev Troçki, Rus Bolşevik siyasetçi, devrimci ve Marksist teorisyen (1917 Rus devriminin önde gelen isimlerinden) (ö. 1940)
1888 - Nestor Makhno, Ukraynalı anarko-komünist devrimci (ö. 1934)
1897 - Herman J. Mankiewicz, Amerikalı senarist (ö. 1953)
1903 - Konrad Lorenz, Avusturyalı etoloji uzmanı (ö. 1989)
1913 - Albert Camus, Fransız yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1960)
1920 - Ignacio Eizaguirre, İspanyol futbol kalecisi (ö. 2013)
1927 - Hiroshi Yamauchi, Japon iş adamı (ö. 2013)
1933 - Dušan Šinigoj, Sloven politikacı, eski Slovenya Sosyalist Cumhuriyeti başbakanı.
1938 - Joe Dassin, Fransız şarkıcı ve söz yazarı (ö. 1980)
1951 - İlker Yasin, Türk spor spikeri
1961 - Mark Hateley, İngiliz forvet oyuncusu
1967 - David Guetta, Fransız DJ ve prodüktör
1968 - Vedat Özdemiroğlu, Türk mizah yazarı
1971 - Kâzım Koyuncu, Türk müzisyen, söz yazarı, oyuncu ve aktivist (ö. 2005)
1971 - Robin Finck, Amerikalı gitarist
1973 - Yoon-jin Kim, Güney Koreli aktris
1978 - Rio Ferdinand, İngiliz futbolcu
1979 - Ayako Fujitani, Japon yazar ve aktris
1980 - Chaine Staelens, Hollandalı voleybolcu
1981 - Gitte Aaen, Danimarkalı hentbolcu
1989 - Yukiko Ebata, Japon voleybolcu
1990 - David De Gea, İspanyol futbolcu
ÖLÜMLER
1600 - Bâki, Divan Edebiyatı şairi (d. 1526)
1862 - Bahadır Şah II, Babür İmparatorluğu'nun son Hükümdarı, şair, müzisyen ve hattat (d. 1775)
1913 - Alfred Russel Wallace, İngiliz doğa bilimci, coğrafyacı, antropolog ve biyolog (d. 1823)
1944 - Richard Sorge, Sovyet casusu (d. 1895)
1958 - Aka Gündüz, Türk gazeteci yazar (d. 1886)
1959 - Victor McLaglen, İngiliz sinema oyuncusu (d. 1886)
1962 - Eleanor Roosevelt, ABD Başkanlarından Franklin D. Roosevelt'in eşi (d. 1884)
1965 - Besim Atalay, Türk dil bilimci, yazar ve politikacı (d. 1882)
1971 - Sami Ayanoğlu, Türk tiyatro, sinema oyuncusu, yönetmen, senarist ve yapımcı (d. 1913)
1980 - İlhan Erdost, Türk yayımcı (d. 1944)
1980 - Steve McQueen, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1930)
1988 - Osman Nebioğlu, Türk eğitimci, yazar ve yayımcı (d. 1912)
1990 - Lawrence Durrell, İngiliz yazar (d. 1912)
1992 - Alexander Dubcek, Çekoslovak devlet adamı (d. 1921)
2004 - Cahit Uçuk, Türk hikâye ve roman yazarı (Cumhuriyet döneminin ilk kadın yazarlarından) (d. 1909)
2004 - Howard Keel, Amerikalı aktör (d. 1919)
2005 - Sulhi Dölek, Türk yazar ve senarist (d. 1948)
2011 - Joe Frazier, Amerikalı boksör ve Dünya ağır siklet profesyonel boks şampiyonlarından (d. 1944)
2016- Leonard Cohen, Kanadalı Müzisyen (d.1934)