Tarihte bugün ne oldu? 6 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Ocak'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 6 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Ocak'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

6 Ocak tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 6 Ocak'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 6 Ocak tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

963 - VIII. Leo, Papa seçildi.

1240 - Moğol Hanı Batu, 28 Kasım'dan beri kuşatma altında tuttuğu Kiev şehrini fethetti. İleride kentin nüfusu 50 binlerden 2 binlere düşecekti.

1768 - Encyclopedia Britannica'nın ilk baskısı yapıldı.

1790 - Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, New York'tan Philadelphia'ya taşındı.

1862 - ABD Başkanı Abraham Lincoln, Minnesota'daki Sioux isyanına katılarak tutuklanan 303 Kızılderiliden, 39'unun asılmasına karar verdi; idamlar 26 Aralık'ta infaz edildi.

1865 - ABD anayasasına köleliği yasaklayan madde eklendi.

1877 - Washington Post gazetesinin ilk sayısı yayımlandı.

1877 - Thomas Edison, ilk ses kaydını gerçekleştirdi.

1917 - Finlandiya, Rusya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1917 - Halifax'da (Kanada) bir cephane deposu patladı: 1900'den fazla kişi öldü, şehrin bir kısmı harabeye döndü.

1921 - Serbest İrlanda Devleti, İngiliz-İrlanda Antlaşması gereğince, İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı bir dominyon olarak kuruldu.

1922 - İnsülin, ilk kez Kanada'da bir hastanede hastalar üzerinde denendi.

1922 - Mustafa Kemal, Ankara'da görüştüğü Hâkimiyet-i Milliye ve Yenigün gazetelerinin muhabirlerine, Halk Fırkası'nı kuracağını açıkladı.

1922 - İrlanda, İngiliz-İrlanda Antlaşması'dan bir yıl sonra, Birleşik Krallık'tan tam bağımsızlığa kavuştu.

1937 - Türkiye, 1927'de imzalanan Türkiye-Suriye iyi komşuluk sözleşmesini feshetti.

1938 - Fransa ve Almanya dostluk anlaşması imzaladı.

1940 - Yunanistan, Arnavutluk'ta Permedi kentini işgal etti.

1959 - ABD Başkanı General Eisenhower, resmi bir ziyaret için Türkiye'ye geldi.

1971 - Hindistan, Pakistan'dan bağımsızlığını ilan eden Bangladeş Demokratik Cumhuriyeti'ni tanıdığını açıkladı. Pakistan Hindistan'la bütün diplomatik ilişkilerini kesti.

1981 - Kılık kıyafet yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Okullarda başörtüsü ve sakal yasaklandı.

1983 - MGK yönetimi sona erdi. Konsey, çıkardığı son yasayla "Kendi dönemlerini kötüleyen ya da küçük düşüren her türlü yazılı ve sözlü beyanı" yasakladı.

1989 - BBC Televizyon kanalının dünyanın en uzun süredir devam eden bilim kurgu dizisi olan Doctor Who'yu yayından kaldırdı. Bu Doctor Who Klasik Serisinin sonu oldu. 12 Mayıs 1996 tarihinde televizyon filmi yayına girdi. Günümüz serisi ise 26 Mart 2005 tarihinde gösterime girdi.

1997 - Antonov tipi bir Rus kargo uçağı, Irkutsk-Sibirya'da evlerin arasına düştü: 67 kişi öldü.

1998 - Venezuella'da, Hugo Chávez Frías Başkan seçildi.

2008 - 2008 Yunanistan ayaklanmaları : Atina'da Aleksandros Grigoropulos adlı 15 yaşındaki genç, polis kurşunu ile vuruldu; bu olaya tepki olarak ülkede ayaklanmalar başladı.

2012 - Onur Akay'ın önerisiyle sanat güneşimiz Zeki Müren'in doğum günü 6 Aralık, ilk defa Türk Sanat Müziği Günü olarak kutlandı.

DOĞUMLAR

1642 - Johann Christoph Bach, Alman besteci (ö. 1703),

1778 - Joseph Louis Gay-Lussac, Fransız fizikçi ve kimyacı (ö. 1850),

1805 - Jean Eugène Robert-Houdin, Fransız sihirbaz (ö. 1861),

1841 - Frédéric Bazille, Fransız izlenimci ressam (ö. 1870),

1863 - Charles Martin Hall, Amerikalı kimyacı (ö. 1914),

1877 - Paul Bonatz, Alman mimar (ö. 1956),

1880 - Fedor von Bock, Alman asker ve Nazi Almanyası'nda Generalfeldmarschall (ö. 1945),

1890 - Dion Fortune, İngiliz okültist ve yazar (ö. 1946),

1898 - Alfred Eisenstaedt, Alman asıllı Amerikalı fotoğraf sanatçısı (ö. 1995),

1900 - Agnes Moorehead, Amerikalı oyuncu (ö. 1974),

1914 - Francine Faure, Fransız piyanist ve matematikçi (ö. 1979),

1917 - Şadi Çalık, Türk heykeltıraş (d. 1979),

1931 - Zeki Müren, Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, oyuncu ve şair (ö. 1996),

1942 - Peter Handke, Avusturyalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi,

1956 - Randy Rhoads, Amerikalı müzisyen (ö. 1982),

1961 - Emin Şenyer, Türk karagöz sanatçısı,

1962 - Nuri Okutan, Türk bürokrat ve siyasetçi,

1967 - Judd Apatow, Amerikalı yapımcı,senarist ve yönetmen,

1969 - Hakan Yılmaz, Türk dizi ve film oyuncusu,

1976 - Paola Paggi, İtalyan voleybolcu,

1978 - Hatice, Türk şarkıcı,

1982 - Alberto Contador, İspanyol yol bisikleti yarışçısı,

1987 - Onur Kıvrak, Türk futbolcu,

1988 - Sabrina Ouazani, Fransız oyuncu,

1989 - Deshauna Barber, Amerikalı model,

1991 - Yasemin Adar, Türk kadın güreşçi,

1994 - Yannis Andetokunbo, Yunan basketbolcu,

1997 - Sabrina Ionescu, Amerikalı basketbolcu.

ÖLÜMLER

343 - Aya Nikola, Aziz Nikolas ya da Noel Baba olarak da bilinen ve Antalya'nın Demre ilçesinde yaşamış Hristiyan azizi,

1882 - Louis Blanc, Fransız sosyalist politikacı, gazeteci ve tarihçi (d. 1811),

1889 - Jefferson Davis, Amerikalı general ve siyasetçi (d. 1808),

1892 - Ernst Werner von Siemens, Alman mucit ve sanayici (d. 1816),

1936 - Leyla Saz Hanım, Türk besteci ve yazar (d. 1850),

1961 - Frantz Fanon, Fransız düşünür (d. 1925),

1967 - Cavid Erginsoy, Türk fizikçi ve bilim adamı (d. 1924),

1972 - Adnan Veli Kanık, Türk yazar ve gazeteci (d. 1916),

1976 - João Goulart, Brezilyalı politikacı ve Devlet Başkanı (d. 1918),

1984 - Viktor Şklovskiy, Rus yazar ve eleştirmen (d. 1893),

1988 - Roy Orbison, Amerikalı şarkıcı, gitarist ve şarkı sözü yazarı (d. 1936),

1990 - Tunku Abdülrahman, Malezya Başbakanı (d. 1903),

1991 - Richard Stone, İngiliz ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1913),

2002 - Philip Berrigan, Amerikalı barış eylemcisi (d. 1923),

2017 - Johnny Hallyday, Fransız rock müzik bestecisi, söz yazarı ve oyuncu (d. 1943).

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

Aziz Nikola Günü

Türk Sanat Müziği Günü