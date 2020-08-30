Tarihte bugün ne oldu? 30 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 30 Ağustos'ta yaşananlar! Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 30 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 30 Ağustos'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

30 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 30 Ağustos'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 30 Ağustos tarihinde ne öldü, kim doğdu, kim oldu, hangi önemli olaylar oldu?

30 AĞUSTOS'TA YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

1071 - Malazgirt zaferi'nin ardından Alparslan'ın komutasındaki Türkler, Anadolu'ya girmeye başladı.

1908 - Hicaz Demiryolu açıldı.

1914 - Alman İmparatorluğu Sahil Topçu Müfrezesi, Çanakkale Boğazı'nın her iki yakasındaki istihkâmlarda göreve başladı. Bu istihkâmların komutasına Alman Amiral Von Usedom atandı.

Sovyet sanatçı Vladimir Pçelin'in Lenin'in vurulma anını resmeden 1927 tarihli çalışması

1918 - Lenin'in vurulması: Bolşevik lider Vladimir Lenin'e suikast girişimi gerçekleşti. Lenin, ağır yaralanmasına rağmen suikastten sağ kurtulmayı başardı.

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat yönettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi, Türk Ordusu'nun kesin zaferiyle sonuçlandı. Yunan Ordusu Başkomutanı Nikolaos Trikupis ve kurmayları esir edildi.

1924 - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin ikinci yıl dönümünde, Dumlupınar'da "Meçhul Asker Anıtı"nın temelini attı.

1924 - Türkiye İş Bankası, ilk işlemini yaparak faaliyetlerine başladı. Bankanın kuruluş sermayesi 1 milyon liraydı.

1925 - Mustafa Kemal Paşa, "Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyyedir" dedi.

1930 - Ankara-Sivas demiryolu hattı ve Sivas İstasyonu, Başbakan İsmet Paşa'nın konuşmasıyla hizmete açıldı.

1937 - Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'e, 1935'te girdiği Eskişehir Hava Mektebi'nde, "Tayyareci Diploması" verildi.

1937 - Van Gölü'nde ilk vapur seferi yapıldı.

1941 - Alman Ordusu, Neva Nehri'ne ulaştı ve Leningrad'ın son demiryolu bağlantısını keserek, Leningrad Kuşatması'nın ilk aşamasını gerçekleştirdi. 8 Eylül 1941 tarihinde ise, kentin son kara bağlantısının kesilmesiyle 872 gün sürecek olan kuşatma başladı.

1952 - Erzurum'da Aziziye Anıtı açıldı.

1955 - Londra Konferansı'nda, "Kıbrıs Sorunu" ele alındı. İngiltere Kıbrıs'ta üçlü bir yönetim önerdi. Yunanistan ise ada halkının geleceğini kendinin belirlemesini istedi. Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakan Vekili Fatin Rüştü Zorlu katıldı.

1963 - Küba füze krizinin ardından, Sovyetler Birliği (Kremlin) ile ABD (Beyaz Saray) arasında doğrudan görüşmeyi sağlayacak "Kırmızı telefon" hattı devreye girdi.

1971 - İstanbul Televizyonu deneme yayınlarına başladı.

1974 - BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki çarpışmalar yüzünden evlerini terk edenlerin güven içinde geri dönmelerine izin verilmesini öngören Fransa, İngiltere, Avusturya ortak karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

1977 - Orgeneral Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı.

1981 - İran Devlet Başkanı Muhammed Ali Recai ve Başbakan Muhammed Cevad Bahomar bombalı saldırı sonucu öldürüldü.

1985 - Uluslararası Af Örgütü, BM İnsan Hakları Komisyonu'na bir rapor gönderdi. Raporda, Bulgaristan'da Türk azınlığa karşı girişilen Bulgarlaştırma kampanyasına son verilmesi istendi.

1988 - Irak Ordusu'ndan kaçan binlerce Kürt Türkiye sınırına yığılmıştı. Hükûmet, sınırları açmaya karar verdi ve Kürtler Hakkâri'nin Çukurca ve Uludere ilçelerine sığındı.

1992 - Güvenlik güçleri ile İran'dan Türkiye'ye giren 300 kadar PKK militanı çatıştı; 100 militan ve 10 güvenlik görevlisi öldü.

1995 - NATO, Bosnalı Sırplara karşı hava harekatı başlattı. Kararlı Güç Harekatı, II. Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'daki en yoğun bombardımanlardan biri oldu.

DOĞUMLAR

1748 - Jacques-Louis David, Fransız ressam (ö. 1825)

1758 - Cristóbal Bencomo y Rodríguez, İspanyol katolik rahip (VII. Fernando'ın itirafçısı) (ö. 1825)

1797 - Mary Shelley, İngiliz yazar (ö. 1851)

1811 - Theophile Gautier, Fransız şair ve romancı (ö. 1872)

1852 - Jacobus Henricus van 't Hoff, Hollandalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1911)

1871 - Ernest Rutherford, İngiliz fizikçi (ö. 1937)

1879 - Rıza Nur, Türk siyasetçi, yazar ve hekim (ö. 1942)

1884 - Theodor Svedberg, İsveçli kimyager (ö. 1971)

1913 - Richard Stone, İngiliz ekonomist (ö. 1991)

1925 - Sami Hazinses, Ermeni asıllı Türk sinema oyuncusu (ö. 2002)

1928 - Altan Karındaş, Türk sinema, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı

1930 - Warren Buffett, Amerikalı girişimci

1937 - Bruce McLaren, Yeni Zelandalı araba yarışçısı ve McLaren takımının kurucusu (ö. 1970)

1940 - Suna Keskin, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1941 - Zafer Kantarcıoğlu, Türk hukukçu

1942 - Zafer Ergin, Türk tiyatro oyuncusu

1951 - Ahmet Üzümcü, Türk diplomat

1951 - Gediminas Kirkilas, Litvan siyasetçi

1954 - Alexander Lukashenko, Belarus Devlet Başkanı

1955 - Zafer Atay, Türk voleybolcu ve antrenör

1958 - Anna Politkovskaya, Rus gazeteci (ö. 2006)

1959 - Muhammed bin Nayif, Suudi Arabistan veliahtı ve İç İşleri Bakanı

1961 - Yusuf Erbay, Türk bürokrat

1961 - Zafer Algöz, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1962 - Alexander Litvinenko, Rus KGB üyesi (ö. 2006)

1962 - Zafer Tüzün, Türk futbolcu ve teknik direktör

1963 - Michael Chiklis, Amerikalı oyuncu

1963 - Paul Oakenfold, İngiliz DJ

1966 - Zafer Şanlı, Türk bas gitarist, söz yazarı, besteci ve aranjör

1970 - Mehmet Özgür, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1972 - Cameron Diaz, Amerikalı oyuncu ve model

1972 - Pavel Nedved, Çek futbolcu

1974 - Kemal Tunçeri, Türk basketbolcu

1975 - Marina Anissina, Rus asıllı Fransız buz patenci

1978 - Tuna Yılmaz, Türk sinema eleştirmeni ve yazar

1982 - Andy Roddick, Amerikalı tenisçi

1983 - Jonne Aaron, Fin müzisyen

1986 - Zafer Yelen, Türk futbolcu

1989 - Bebe Rexha, Arnavut asıllı Amerikan müzisyen ve söz yazarı

ÖLÜMLER

1483 - XI. Louis, Fransa Kralı (d. 1423)

1935 - Henri Barbusse, Fransız romancı ve gazeteci (d. 1873)

1935 - Namık İsmail, Türk ressam (d. 1890)

1938 - Max Factor, Sr., Yahudi asıllı Polonyalı kozmetik üreticisi (d. 1872)

1940 - J.J. Thomson, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1856)

1971 - Ali Hadi Bara, Türk heykeltıraş (d. 1906)

1979 - Jean Seberg, Amerikalı oyuncu (d. 1938)

1988 - Eren Eyüboğlu, Türk ressam (d. 1907)

1993 - Taner Şener, Türk ses sanatçısı (d. 1923)

1995 - Fischer Black, Amerikalı ekonomist (d. 1938)

1997 - Ernest Wilimowski, Polonyalı-Alman futbolcu (d. 1916)

2000 - Gürdal Tosun, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1967)

2003 - Charles Bronson Amerikalı aktör (d. 1921)

2005 - Nihat Akçan, Türk tiyatro, sinema oyuncusu ve yönetmen (d. 1926)

2006 - Glenn Ford, Amerikalı aktör (d. 1916)

2006 - Necip Mahfuz, Mısırlı yazar (d. 1911)

2008 - Gilberto Rincón Gallardo, Meksikalı politikacı (d. 1939)

2015 - Oliver Sacks, İngiliz nörolog ve yazar (d. 1933)

2015 - Wes Craven, Amerikalı film yönetmeni, yapımcı ve senarist (d. 1939)

2016

Eleanor Barooshian, Amerikalı şarkıcı (d. 1950)

Naşide Göktürk, Türk besteci, söz yazarı ve yorumcu (d. 1965)

Vera Cáslavská, Çek jimnastikçi (d. 1942)

ÖZEL GÜNLER

30 Ağustos Zafer Bayramı

Kurtuluş : Denizli'nin Çivril ilçesinin Yunan işgalinden kurtuluşu (1922)

Kurtuluş : Kütahya'nın Yunan işgalinden kurtuluşu (1922)

Kurtuluş : Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinin Yunan işgalinden kurtuluşu (1922)

Kurtuluş : Manisa'nın Demirci ilçesinin Yunan işgalinden kurtuluşu (1922)