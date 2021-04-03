Tarihte bugün ne oldu? 3 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Nisan'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 3 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Nisan yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
3 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 3 Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 3 Nisan tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
1043 - Günah Çıkartıcı Aziz Edward, İngiltere Kralı olarak taç giydi.
1559 - İtalya Savaşı'nı bitiren barış anlaşması imzalandı.
1879 - Sofya, Bulgaristan Prensliği'nin başkenti ilan edildi.
1906 - Lumière Kardeşler, renkli fotoğrafı icat etti.
1922 - Josef Stalin, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri oldu.
1930 - Türkiye'de kadınlara, belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verildi.
1937 - Türkiye'nin Demir-Çelik üreticisi Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın temeli, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından, Karabük'te atıldı.
1948 - Amerika Birleşik Devletleri başkanı Harry Truman, ekonomik yardımları içeren Marshall Planı'nı imzaladı.
1954 - Adana'da, Türk Hava Yolları'na ait bir uçak düştü, 25 kişi öldü. Kazada; arkeolog, felsefeci ve siyaset adamı Remzi Oğuz Arık da 55 yaşında yaşamını yitirdi.
1960 - Moskova'da Bolşoy Tiyatrosu'nda sahneye çıkan opera sanatçısı Leyla Gencer, Verdi'nin La Traviata adlı yapıtında büyük başarı kazandı.
1963 - Türkiye'de 27 Mayıs, Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak ilan edildi.
1975 - İnönü Üniversitesi, Malatya'da kuruldu.
1981 - 1981 Kosova protestoları bastırıldı, birçok kişi yaralandı veya yaşamını yitirdi.
1986 - IBM, ilk laptop bilgisayarlarını tanıttı.
1992 - Ankara'nın Çankaya ilçesi Kaymakamlığı'na vekil olarak atanan Azize Düşer, Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı oldu.
1996 - Theodore Kaczynski yakalandı.
2007 - Fransa'da hızlı tren, deneme sürüşünde saatte 574,8 km hıza erişerek dünya rekoru kırdı.
2010 - Apple, iPad olarak adlandırılan tablet bilgisayarların ilk serisini piyasaya sürdü.
DOĞUMLAR
1245 - III. Philippe, Fransa Kralı (ö. 1285)
1639 - Alessandro Stradella, İtalyan besteci (ö. 1682)
1770 - Teodoros Kolokotronis, Yunan mareşali (ö. 1843)
1783 - Washington Irving, Amerikalı yazar, denemeci, biyografi yazarı ve tarihçi (ö. 1859)
1881 - Alcide De Gasperi, İtalyan devlet adamı, politikacı ve İtalya Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı (ö. 1954)
1893 - Leslie Howard, İngiliz aktör (ö. 1943)
1894 - Neva Gerber, Amerikalı oyuncu (ö. 1974)
1914 - Marie-Madeleine Dienesch, Fransız siyasetçi, büyükelçi (ö. 1998)
1915 - İhsan Doğramacı, Iraklı Türkmen YÖK'ün ilk Başkanı, doktor ve akademisyen (ö. 2010)
1918 - Mary Anderson, Amerikalı oyuncu, eski buz patencisi (ö. 2014
1921 - Darío Moreno, Yahudi asıllı Türk söz yazarı ve şarkıcı (ö. 1968)
1922 - Doris Day, Amerikalı oyuncu ve yapımcı (ö. 2019)
1924 - Marlon Brando, Amerikalı oyuncu (ö. 2004)
1927 - Fethi Naci, Türk yazar ve eleştirmen (ö. 2008)
1930 - Helmut Kohl, Alman siyasetçi ve devlet adamı (ö. 2017)
1934 - Jane Goodall, İngiliz primatolog, etolog ve antropolog
1935 - Ahmet Yüksel Özemre, ilk Türk atom mühendisi, akademisyen ve yazar (ö. 2008)
1948 - Jaap de Hoop Scheffer, Hollandalı siyasetçi
1958 - Alec Baldwin, Amerikalı oyuncu
1961 - Eddie Murphy, Amerikalı oyuncu ve komedyen
1962 - Sophie Moressée-Pichot, Fransız eskrimci ve modern pentatloncu
1962 - Taner Yıldız, Türk elektrik mühendisi ve siyasetçi
1963 - Criss Oliva, Amerikalı müzisyen (ö. 1993)
1972 - Sandrine Testud, Fransız tenisçi
1978 - Ceynur, Türk şarkıcı
1978 - Matthew Goode, İngiliz oyuncu
1978 - Tommy Haas, Alman tenisçi
1982 - Cobie Smulders, Kanadalı oyuncu
1982 - Sofia Boutella, Fransız dansçı ve oyuncu
1982 - Fler, Alman şarkıcı
1984 - Maxi López, Arjantinli futbolcu
1985 - Jari-Matti Latvala, Fin Dünya Ralli Şampiyonası pilotu
1985 - Leona Lewis, İngiliz şarkıcı
1986 - Amanda Bynes, Amerikalı oyuncu
1988 - Timothy Michael Krul, Hollandalı kaleci
1989 - Romain Alessandrini, Fransız futbolcu
1990 - Kerim Ensariferd, İranlı millî futbolcu
1990 - Sotiris Ninis, Yunan millî futbolcu
1990 - Ken Samaras, (bilinen adıyla : Nekfeu), Fransız rap şarkıcısı ve müzisyen
1991 - Ibrahima Conté, Gineli millî futbolcu
1991 - Heiri Kiyoko, Amerikalı oyuncu, şarkıcı-söz yazarı, müzisyen ve dansçı
1992 - Simone Benedetti, İtalyan futbolcu
1992 - Yuliya Efimova, Rus yüzücü
1993 - Konstantinos Triantafyllopoulos, Yunan futbolcu
1994 - Josip Radoševic, Hırvat millî futbolcu
1995 - Adrien Rabiot, Fransız futbolcu
1998 - Paris-Michael Katherine Jackson, Amerikalı bir model ve oyuncu
ÖLÜMLER
1287 - Papa IV. Honorius, (d. 1210)
1582 - Takeda Katsuyori, geç Sengoku döneminde bir daimyo idi (d. 1546)
1596 - Koca Sinan Paşa, Osmanlı padişahları III. Murad ve III. Mehmed'in saltanat dönemlerinde 5 defa olmak üzere toplam 8 yıl 5 ay sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır (d. 1520)
1617 - John Napier, İskoçyalı bir matematikçi, logaritmanın bulucusu olarak bilinir (d. 1550)
1624 - Kemankeş Ali Paşa, Osmanlı devlet adamıdır
1680 - Shivahi Bhonsle, ilk Maratha İmparatoru (d. 1630)
1682 - Bartolomé Esteban Murillo, İspanyol Barok ressamdı (d. 1618)
1827 - Ernst Florens Friedrich Chladni, Alman fizikçi ve müzisyen (d. 1756)
1862 - James Clark Ross, Britanyalı deniz subayı (d. 1800)
1868 - Franz Adolf Berwald, İsveçli besteci (d. 1796)
1882 - Jesse James, Amerikalı haydut (d. 1847)
1897 - Johannes Brahms, Alman besteci (d. 1833)
1943 - Conrad Veidt, Alman sinema oyuncusu (d. 1893)
1950 - Kurt Weill, Alman besteci (d. 1900)
1954 - Remzi Oğuz Arık, Türk arkeolog, yazar ve siyaset adamı (d. 1899)
1956 - Erhard Raus, Nazi Almanyası'nda asker (d. 1889)
1971 - Joe Michael Valachi, Amerikalı gangster (d. 1904)
1975 - Eileen Mary Ure, İskoç oyuncu (d. 1933)
1982 - Warren Oates, Amerikalı aktör (d. 1928)
1990 - Sarah Vaughan, Amerikalı caz şarkıcı (d. 1924)
1991 - Graham Greene, İngiliz yazar (d. 1904)
2000 - Terence McKenna, Amerikalı yazar ve filozof (d. 1946)
2014 - Régine Deforges, Fransız yazar ve sinema yönetmeni (d. 1935)
2015 - Robert Louis "Bob" Burns, Jr, rock müzik grubu Lynyrd Skynyrd'ın ilk bateristi ve kurucularındandır (d. 1950)
2015 - Kayahan, Türk pop şarkıcısı, besteci ve söz yazarı (d. 1949)
2015 - Shmuel HaLevi Wosner, Avusturya doğumlu İsrailli rahip ve din adamı (d. 1913)
2016 - Cesare Maldini, İtalyan futbolcu (d. 1932)
2017 - Renate Schroeter, Alman oyuncu (d. 1939)
2018 - Lill-Babs, İsveçli şarkıcı (d. 1934)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
Van'ın Çaldıran ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi (1918)
Van'ın Saray ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi (1918)