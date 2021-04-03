Tarihte bugün ne oldu? 3 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Nisan'da yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 3 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Nisan'da yaşananlar!

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Tarihte bugün ne oldu? 3 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Nisan'da yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 3 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Nisan yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

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3 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 3 Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 3 Nisan tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1043 - Günah Çıkartıcı Aziz Edward, İngiltere Kralı olarak taç giydi.

1559 - İtalya Savaşı'nı bitiren barış anlaşması imzalandı.

1879 - Sofya, Bulgaristan Prensliği'nin başkenti ilan edildi.

1906 - Lumière Kardeşler, renkli fotoğrafı icat etti.

1922 - Josef Stalin, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri oldu.

1930 - Türkiye'de kadınlara, belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verildi.

1937 - Türkiye'nin Demir-Çelik üreticisi Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın temeli, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından, Karabük'te atıldı.

1948 - Amerika Birleşik Devletleri başkanı Harry Truman, ekonomik yardımları içeren Marshall Planı'nı imzaladı.

1954 - Adana'da, Türk Hava Yolları'na ait bir uçak düştü, 25 kişi öldü. Kazada; arkeolog, felsefeci ve siyaset adamı Remzi Oğuz Arık da 55 yaşında yaşamını yitirdi.

1960 - Moskova'da Bolşoy Tiyatrosu'nda sahneye çıkan opera sanatçısı Leyla Gencer, Verdi'nin La Traviata adlı yapıtında büyük başarı kazandı.

1963 - Türkiye'de 27 Mayıs, Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak ilan edildi.

1975 - İnönü Üniversitesi, Malatya'da kuruldu.

1981 - 1981 Kosova protestoları bastırıldı, birçok kişi yaralandı veya yaşamını yitirdi.

1986 - IBM, ilk laptop bilgisayarlarını tanıttı.

1992 - Ankara'nın Çankaya ilçesi Kaymakamlığı'na vekil olarak atanan Azize Düşer, Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı oldu.

1996 - Theodore Kaczynski yakalandı.

2007 - Fransa'da hızlı tren, deneme sürüşünde saatte 574,8 km hıza erişerek dünya rekoru kırdı.

2010 - Apple, iPad olarak adlandırılan tablet bilgisayarların ilk serisini piyasaya sürdü.

DOĞUMLAR

1245 - III. Philippe, Fransa Kralı (ö. 1285)

1639 - Alessandro Stradella, İtalyan besteci (ö. 1682)

1770 - Teodoros Kolokotronis, Yunan mareşali (ö. 1843)

1783 - Washington Irving, Amerikalı yazar, denemeci, biyografi yazarı ve tarihçi (ö. 1859)

1881 - Alcide De Gasperi, İtalyan devlet adamı, politikacı ve İtalya Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı (ö. 1954)

1893 - Leslie Howard, İngiliz aktör (ö. 1943)

1894 - Neva Gerber, Amerikalı oyuncu (ö. 1974)

1914 - Marie-Madeleine Dienesch, Fransız siyasetçi, büyükelçi (ö. 1998)

1915 - İhsan Doğramacı, Iraklı Türkmen YÖK'ün ilk Başkanı, doktor ve akademisyen (ö. 2010)

1918 - Mary Anderson, Amerikalı oyuncu, eski buz patencisi (ö. 2014

1921 - Darío Moreno, Yahudi asıllı Türk söz yazarı ve şarkıcı (ö. 1968)

1922 - Doris Day, Amerikalı oyuncu ve yapımcı (ö. 2019)

1924 - Marlon Brando, Amerikalı oyuncu (ö. 2004)

1927 - Fethi Naci, Türk yazar ve eleştirmen (ö. 2008)

1930 - Helmut Kohl, Alman siyasetçi ve devlet adamı (ö. 2017)

1934 - Jane Goodall, İngiliz primatolog, etolog ve antropolog

1935 - Ahmet Yüksel Özemre, ilk Türk atom mühendisi, akademisyen ve yazar (ö. 2008)

1948 - Jaap de Hoop Scheffer, Hollandalı siyasetçi

1958 - Alec Baldwin, Amerikalı oyuncu

1961 - Eddie Murphy, Amerikalı oyuncu ve komedyen

1962 - Sophie Moressée-Pichot, Fransız eskrimci ve modern pentatloncu

1962 - Taner Yıldız, Türk elektrik mühendisi ve siyasetçi

1963 - Criss Oliva, Amerikalı müzisyen (ö. 1993)

1972 - Sandrine Testud, Fransız tenisçi

1978 - Ceynur, Türk şarkıcı

1978 - Matthew Goode, İngiliz oyuncu

1978 - Tommy Haas, Alman tenisçi

1982 - Cobie Smulders, Kanadalı oyuncu

1982 - Sofia Boutella, Fransız dansçı ve oyuncu

1982 - Fler, Alman şarkıcı

1984 - Maxi López, Arjantinli futbolcu

1985 - Jari-Matti Latvala, Fin Dünya Ralli Şampiyonası pilotu

1985 - Leona Lewis, İngiliz şarkıcı

1986 - Amanda Bynes, Amerikalı oyuncu

1988 - Timothy Michael Krul, Hollandalı kaleci

1989 - Romain Alessandrini, Fransız futbolcu

1990 - Kerim Ensariferd, İranlı millî futbolcu

1990 - Sotiris Ninis, Yunan millî futbolcu

1990 - Ken Samaras, (bilinen adıyla : Nekfeu), Fransız rap şarkıcısı ve müzisyen

1991 - Ibrahima Conté, Gineli millî futbolcu

1991 - Heiri Kiyoko, Amerikalı oyuncu, şarkıcı-söz yazarı, müzisyen ve dansçı

1992 - Simone Benedetti, İtalyan futbolcu

1992 - Yuliya Efimova, Rus yüzücü

1993 - Konstantinos Triantafyllopoulos, Yunan futbolcu

1994 - Josip Radoševic, Hırvat millî futbolcu

1995 - Adrien Rabiot, Fransız futbolcu

1998 - Paris-Michael Katherine Jackson, Amerikalı bir model ve oyuncu

ÖLÜMLER

1287 - Papa IV. Honorius, (d. 1210)

1582 - Takeda Katsuyori, geç Sengoku döneminde bir daimyo idi (d. 1546)

1596 - Koca Sinan Paşa, Osmanlı padişahları III. Murad ve III. Mehmed'in saltanat dönemlerinde 5 defa olmak üzere toplam 8 yıl 5 ay sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır (d. 1520)

1617 - John Napier, İskoçyalı bir matematikçi, logaritmanın bulucusu olarak bilinir (d. 1550)

1624 - Kemankeş Ali Paşa, Osmanlı devlet adamıdır

1680 - Shivahi Bhonsle, ilk Maratha İmparatoru (d. 1630)

1682 - Bartolomé Esteban Murillo, İspanyol Barok ressamdı (d. 1618)

1827 - Ernst Florens Friedrich Chladni, Alman fizikçi ve müzisyen (d. 1756)

1862 - James Clark Ross, Britanyalı deniz subayı (d. 1800)

1868 - Franz Adolf Berwald, İsveçli besteci (d. 1796)

1882 - Jesse James, Amerikalı haydut (d. 1847)

1897 - Johannes Brahms, Alman besteci (d. 1833)

1943 - Conrad Veidt, Alman sinema oyuncusu (d. 1893)

1950 - Kurt Weill, Alman besteci (d. 1900)

1954 - Remzi Oğuz Arık, Türk arkeolog, yazar ve siyaset adamı (d. 1899)

1956 - Erhard Raus, Nazi Almanyası'nda asker (d. 1889)

1971 - Joe Michael Valachi, Amerikalı gangster (d. 1904)

1975 - Eileen Mary Ure, İskoç oyuncu (d. 1933)

1982 - Warren Oates, Amerikalı aktör (d. 1928)

1990 - Sarah Vaughan, Amerikalı caz şarkıcı (d. 1924)

1991 - Graham Greene, İngiliz yazar (d. 1904)

2000 - Terence McKenna, Amerikalı yazar ve filozof (d. 1946)

2014 - Régine Deforges, Fransız yazar ve sinema yönetmeni (d. 1935)

2015 - Robert Louis "Bob" Burns, Jr, rock müzik grubu Lynyrd Skynyrd'ın ilk bateristi ve kurucularındandır (d. 1950)

2015 - Kayahan, Türk pop şarkıcısı, besteci ve söz yazarı (d. 1949)

2015 - Shmuel HaLevi Wosner, Avusturya doğumlu İsrailli rahip ve din adamı (d. 1913)

2016 - Cesare Maldini, İtalyan futbolcu (d. 1932)

2017 - Renate Schroeter, Alman oyuncu (d. 1939)

2018 - Lill-Babs, İsveçli şarkıcı (d. 1934)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

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