Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Aralık'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Aralık'ta yaşananlar!

03.12.2020 12:10 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:14
Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Aralık'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 3 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Aralık'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

3 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 3 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

1818 - Illinois, Amerika Birleşik Devletleri'nin 21. eyaleti oldu.

1854 - Florence Nightingale Hastanesine adını veren hemşire, Üsküdar'daki Selimiye Kışlası'nda, Kırım Savaşı sırasında yaralanan İngiliz askerlerinin tedavi ve bakımını yapmıştır.

1918 - I. Dünya Savaşı'ndan sonra Londra 'da yapılan Müttefik Kongresi sona erdi; Almanya'nın savaş tazminatı ödemesine karar verildi.

1923 - Teşkilatı Esasiye Encümeni yeni anayasayı görüşmeye başladı.

1928 - Ekmek otuz para ucuzladı.

1934 - Dini kisvelerle ilgili yasaklar öngören, "Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun" kabul edildi.

1942 - Zonguldak'ta bir maden ocağındaki kazada 63 işçi vefat etti.

1944 - Yunanistan'da, komünistler ve kralcılar arasında Yunan İç Savaşı başladı.

1956 - Birleşik Krallık ve Fransa, Süveyş'ten çekileceklerini açıkladılar.

1959 - Dr.Fazıl Küçük Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu.

1967 - İlk kalp nakli ameliyatını, Güney Afrikalı kalp cerrahı Dr. Christiaan Barnard, Cape Town'da yaptı; hasta 18 gün yaşayabildi.

1971 - Pakistan-Hindistan savaşı başladı.

1971 - Prof.Dr.Mümtaz Soysal 6 yıl 8 ay hapse mahkûm edildi.

1978 - Türkiye'de yılda 14 milyon ton tezeğin yakıt olarak kullanıldığı açıklandı.

1979 - Fedai Dergisi sahibi, yazar Kemal Fedai Coşkuner İzmir'de öldürüldü.

1981 - Bülent Ecevit , dört aylık hapis cezasını çekmek üzere Ankara Merkez Kapalı Ceza evine konuldu.

1984 - Bhopal felaketi: Union Carbide firmasının Hindistan'da Bhopal'de kurduğu böcek ilacı üreten fabrikadan yanlışlıkla 40 ton metil isosiyanat gazının sızması 18,000 kişinin ölümüne neden oldu.

1989 - Malta'da bir araya gelen ABD Başkanı George H. W. Bush ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Mikhail Gorbaçov, Soğuk savaşın bittiğini resmen ilan ettiler.

1990 - TRT'nin Telegün adlı yayını başladı.

1999 - Bakanlar Kurulu, Bolu'ya bağlı Düzce ilçesinin il, Kaynaşlı ve Derince beldelerinin de Düzce'ye bağlı ilçe yapılmasına karar verdi.

2002 - BM silah denetçileri ilk kez, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in saraylarından birine önceden haber vermeksizin girdiler.

2002 - Dünya Gıda Programı Afrika'da 38 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

2003 - Türk-İş'in 19. Genel Kurulunda Genel Başkanlığa Salih Kılıç seçildi.

DOĞUMLAR

1447 - II. Bayezid, Osmanlı'nın 8. Padişahı (ö. 1512)

1755 - Gilbert Stuart, Amerikalı ressam (ö. 1828)

1830 - Frederic Leighton, İngiliz ressam (ö. 1896)

1833 - Carlos Finlay , Kübalı bilim adamı (sarıhumma araştırmalarının öncüsü olarak kabul edilen) (ö. 1915)

1857 - Joseph Conrad, Polonya asıllı İngiliz yazar (ö. 1924)

1884 - Racendra Prasad , Hindistan'ın ilk Cumhurbaşkanı (ö. 1963)

1889 - Stoyan Zagorçinov, Bulgar yazar (ö. 1969)

1895 - Anna Freud, Avusturyalı psikanalist (ö. 1982)

1899 - Ikeda Hayato , Japonya Başbakanı (ö. 1965)

1900 - Richard Kuhn , Avusturya asıllı Alman biyokimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1967)

1902 - Mitsuo Fuchida , Japon pilot (ö. 1976)

1910 - Hakkı Yeten , Türk futbolcu, teknik direktör ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 18. Başkanı (ö. 1989)

1911 - Nino Rota , İtalyan film müziği bestecisi ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü sahibi (ö. 1979)

1914 - Şeref Görkey , Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 2004)

1924 - John Backus, Amerikalı matematikçi (ö. 2007)

1927 - Andy Williams, Amerikalı pop müzik sanatçısı (ö. 2012)

1930 - Jean-Luc Godard, Fransız film yönetmeni

1942 - Engin Güner , Türk siyasetçi

1948 - Ozzy Osbourne, İngiliz şarkıcı

1955 - Ahmet Özal , Türk iş adamı ve siyasetçi

1960 - Julianne Moore, Amerikalı oyuncu ve çocuk kitabı yazarı

1961 - Daryl Hannah, Amerikalı oyuncu

1965 - Katarina Witt, Alman buz patencisi

1968 - Aylin Nazlıaka , Türk iş kadını ve siyasetçi

1968 - Brendan Fraser, Amerikalı oyuncu

1973 - Holly Marie Combs, Amerikalı oyuncu

1975 - Cristina Llanos , İspanyol şarkıcı, besteci ve gitarist

1980 - Jenna Dewan, Amerikalı oyuncu

1981 - David Villa, İspanyol futbolcu

1982 - Michael Essien, Ganalı futbolcu

1984 - Avraam Papadopulos, Yunan futbolcu

1989 - Selçuk Alibaz , Türk-Alman futbolcu

ÖLÜMLER

1533 - III. Vasili , Moskova Büyük Knezi (d. 1479)

1823 - Giovanni Battista Belzoni, İtalyan kâşif (d. 1778)

1894 - Robert Louis Stevenson, İskoç yazar (d. 1850)

1919 - Pierre Auguste Renoir, Fransız empresyonist ressam (d. 1919)

1936 - Mahmut Nedim Soydan , Türk siyasetçi (d. 1889)

1937 - Attila József, Macar şair (d. 1905)

1964 - Hasan Basri Çantay , Türk öğretmen, gazeteci ve politikacı (TBMM 1. Dönem Milletvekili) (d. 1887)

1979 - Kemal Fedai Coşkuner , Türk yazar ve Fedai Dergisi sahibi (d. 1927)

1984 - Muharrem Ertaş , Türk saz ve söz ustası (d. 1913)

1988 - Rasim Kaygusuz , Türk öğretmen ve Cin Ali kitaplarının yazarı (d. 1926)

1994 - Burhan Arpad , Türk gazeteci ve yazar (d. 1910)

1996 - Babrak Karmal, Afganistan Başbakanı (d. 1929)

1999 - Scatman John, Amerikalı sanatçı (d. 1942)

2003 - David Hemmings, İngiliz oyuncu, yönetmen ve ressam (d. 1941)

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