Tarihte bugün ne oldu? 28 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Nisan'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 28 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Nisan yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
28 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 28 Nisan tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
• 1915 - Birinci Kirte Muharebesi başladı.
• 1916 - Kût'ül-Amâre bölgesinde 5 aydır kuşatma altında bulunan İngiliz birlikleri teslim oldular.
• 1920 - İstanbul Hükümeti, Anadolu'da saltanatı devam ettirmek amacıyla Anadolu Fevkalade Müfettiş-i Umumiliği'ni yayınladı.
• 1920 - Azerbaycan, Sovyetler Birliği'ne katıldı. (1991'de tekrar ayrılmıştır.)
• 1935 - Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin adı, Kızılay olarak değiştirildi.
• 1936 - Mısır'da Kral Fuad'ın beklenmeyen ölümü üzerine, 16 yaşındaki Prens Faruk Kral oldu.
• 1941 - Türkçü bir dergi olan Bozkurt dergisinin çıkışına izin verildi.
• 1941 - Memurların öğrencilik yapmaları yasaklandı.
• 1945 - İtalyan diktatör Benito Mussolini ile metresi Clara Petacci kurşuna dizildi. Cesetleri bir benzin istasyonunda ayaklarından asılarak teşhir edildi.
• 1947 - Thor Heyerdahl ve beş kişilik mürettebatı, Kon-Tiki adlı tekneyle Peru'dan yola çıktı. Amaçları, çok önceleri Peruluların Polinezya'ya yerleşmiş olduklarını kanıtlamaktı.
• 1950 - Nightingale Hemşire Koleji, İstanbul'da açıldı.
• 1956 - İstanbul İşçi Sendikaları Birliği Kongresi toplandı.
• 1960 - İstanbul Üniversitesi'nde çıkan olaylarda, Orman Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz öldü. İstanbul ve Ankara'da sıkıyönetim ilan edildi.
• 1963 - Topraksız köylüler Adana'da yürüyüş yaptı.
• 1967 - Expo '67 fuarı, Kanada'nın Montreal kentinde halkın ziyaretine açıldı.
• 1969 - Fransa'da yapılan referandumda, "hayır" oylarının fazla çıkması üzerine Devlet Başkanı Charles de Gaulle istifa etti.
• 1971 - Sıkıyönetim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Cumhuriyet ve Akşam gazeteleri 10 gün süreyle kapatıldı.
• 1972 - Televizyon programlarının seyredilir hale getirilmesi için, yerli film gösterilmesi kararı alındı.
• 1975 - CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Erzincan'da taşlı ve silahlı saldırıya uğradı.
• 1977 - Batı Almanya'da Kızıl Ordu Fraksiyonu üyeleri, Gudrun Ensslin ve Jan-Carl Raspe ömür boyu hapse mahkûm oldu.
• 1979 - Sovyetler Birliği'nin ilk uçak gemisi 'Kiev 28', İstanbul Boğazı'ndan geçti.
• 1980 - Abdi İpekçi'nin katil zanlısı Mehmet Ali Ağca, İstanbul'daki yargılamada gıyabında idama mahkûm edildi.
• 1984 - Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Sekreteri Şadiye Yönder'in eşi olan ve aynı zamanda İran ile Türkiye arasında ticaret yapan iş adamı Işık Yönder, ASALA militanı tarafından öldürüldü.
• 1988 - Ermeni örgütü ASALA'nın kurucusu Agop Agopyan, Atina'da kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından öldürüldü.
• 1988 - Aloha Hava Yolları'nın 243 sefer sayılı uçuşu sırasında meydana gelen patlayıcı dekompresyon sonucu, uçağın yolcu kabininin ön kısmında 35 m²'lik bir kısım koparak uçaktan ayrıldı. Uçak, Maui adasındaki Kahului Havalimanına acil iniş yaptı.
• 1993 - İstanbul'daki Ümraniye çöplüğü, biriken metan gazı yüzünden patladı: 39 kişi öldü.
• 1996 - Avustralya, Port Arthur katliamı. 35 kişi yaşamını yitirdi.
• 2001 - Milyoner Dennis Tito, dünyanın ilk uzay turisti oldu.
• 2003 - Kıbrıs Cumhuriyeti ile serbest geçişler çerçevesinde 25 binden fazla Rum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçti.
• 2004 - San Marino, tarihindeki ilk galibiyetini Lihtenştayn karşısında 1-0'lık skorla kazandı.[1]
• 2008 - Çin'in doğusundaki Şandong bölgesinin Zibo şehrinde bir yolcu treni raydan çıkarak başka bir trene çarptı; 70 kişi öldü, 420 kişi yaralandı.
DOĞUMLAR
• 1442 - IV. Edward, İngiltere Kralı (ö. 1483)
• 1541 - Gelibolulu Mustafa Âlî, Osmanlı şair, yazar ve tarihçi (ö. 1600)
• 1545 - Yi Sun-sin, Koreli Amiral (ö. 1598)
• 1758 - James Monroe, ABD'nin 5. Başkanı (ö. 1831)
• 1878 - Lionel Barrymore, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1954)
• 1889 - António de Oliveira Salazar, Portekizli devlet adamı (ö. 1970)
• 1891 - Boris İofan, Yahudi asıllı Sovyet mimar (ö. 1976)
• 1908 - Oskar Schindler, Alman iş adamı (Yahudileri soykırımından kurtaran) (ö. 1974)
• 1912 - Odette Sansom Hallowes, Fransız direniş savaşçısı (ö. 1995)
• 1916 - Ferruccio Lamborghini, İtalyan otomobil üreticisi (ö. 1993)
• 1924 - Kenneth Kaunda, Zambiya'nın ilk Başbakanı
• 1926 - Harper Lee, Amerikalı yazar (ö. 2016)
• 1926 - Hulusi Sayın, Türk asker ve emekli Korgeneral (ö. 1991)
• 1928 - Yves Klein, Fransız ressam (ö. 1962)
• 1936 - Kazım Kartal, Türk sinema oyuncusu (ö. 2003)
• 1936 - Tarık Aziz, Iraklı siyasetçi ve eski Irak Dışişleri Bakanı (ö. 2015)
• 1937 - Saddam Hüseyin, Irak'ın 5. cumhurbaşkanı (ö. 2006)
• 1941 - Ann-Margret, İsveçli-Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve dansçı
• 1941 - K. Barry Sharpless, Amerikalı kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi
• 1948 - Terry Pratchett, İngiliz fantastik komedi yazarı (ö. 2015)
• 1950 - Jay Leno, Amerikalı komedyen
• 1966 - Todd Anthony Shaw, bilindiği sahne adıyla Too $hort, Amerikalı rapçi ve oyuncu
• 1967 - Kari Wührer, Amerikalı sinema oyuncusu
• 1970 - Diego Simeone, Arjantinli futbolcu
• 1972 - Sevda Demirel, Türk model, şarkıcı, sinema oyuncusu ve program sunucusu
• 1973 - Jorge Garcia, Amerikalı oyuncu ve komedyen
• 1974 - Penélope Cruz, İspanyol sinema oyuncusu
• 1977 - Onur Akay, Türk sanat müziği sanatçısı
• 1979 - Sofia Vitória, Portekizli şarkıcı ve söz yazarı
• 1980 - Karolina Goçeva, Makedon şarkıcı
• 1981 - Jessica Alba, Amerikalı sinema oyuncusu
• 1988 - Jonathan Biabiany, Fransız futbolcu
• 1988 - Spencer Hawes, Amerikalı basketbolcu
• 1995 - Melanie Martinez, Amerikalı şarkıcı
ÖLÜMLER
• 224 - IV. Erdevân ya da Artabanus, Part İmparatorluğu'nun 216 - 224 yılları arasında hükümdarıydı
• 1076 - II. Svend, 1047-1076 yılları arasında Danimarka kralıdır (d. 1019)
• 1641 - Hans Georg von Arnim-Boitzenburg, Alman general (d. 1583)
• 1813 - Mihail Kutuzov, Rus mareşal (d. 1745)
• 1849 - René Primevère Lesson, Fransız cerrah, doğa bilimci, ornitolog ve herpetolog (d. 1794)
• 1865 - Samuel Cunard, Kanada doğumlu İngiliz gemi sanayicisi (Titanic'i de üreten "Cunard Line"ın kurucusu) (d. 1787)
• 1870 - Karl Schapper, Alman sosyalist ve sendika lideri (d. 1812)
• 1903 - J. Willard Gibbs, Amerikalı bilim adamı (d. 1839)
• 1908 - William Arnson Willoughby, Amerikalı doktor ve siyaset adamı (d. 1844)
• 1912 - Jules Bonnot, Fransız anarşist ve haydut (d. 1876)
• 1918 - Gavrilo Princip, Sırp suikastçı (d. 1894)
• 1922 - Paul Deschanel, Fransa'da Üçüncü Cumhuriyet'in 10. cumhurbaşkanı (d. 1855)
• 1936 - I. Fuad (Ahmed Fuad Paşa), Mısır Kralı (d. 1868)
• 1944 - Alim Han, Buhara Emirliği'nin ve Özbek Mangıt Hanedanı'nin son emiri (d. 1880)
• 1945 - Benito Mussolini, İtalyan politikacı ve gazeteci (d. 1883)
• 1954 - Léon Jouhaux, Fransız sosyalist sendika önderi (d. 1879)
• 1960 - Carlos Ibáñez del Campo, Şilili asker ve siyaset adamı (d. 1877)
• 1960 - Turan Emeksiz, Türk öğrenci (d. 1940)
• 1960 - Antonie Pannekoek, Hollandalı gökbilimci, Marksist kuramcı ve devrimci (d. 1873)
• 1970 - Ed Begley, Amerikalı aktör (d. 1901)
• 1972 - Rainer von Fieandt, Finlandiya Başbakanı (d. 1890)
• 1978 - Muhammed Davud Han, Afganistan Devlet Başkanı (d. 1918)
• 1978 - Muammer Karaca, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1906)
• 1988 - Agop Agopyan, ASALA'nın kurucusu ve lideri (d. 1951)
• 1992 - Francis Bacon, İrlanda kökenli İngiliz ressam (d. 1909)
• 1999 - Alf Ramsey, İngiliz teknik direktör (d. 1920)
• 1999 - Arthur L. Schawlow, Amerikalı fizikçi (d. 1921)
• 2002 - Aleksander Lebed, Rus general (d. 1950)
• 2002 - Cüneyt Canver, Türk siyasetçi, gazeteci ve yazar (d. 1952)
• 2005 - Chris Candido, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1972)
• 2005 - Percy Heath, Amerikalı caz müzisyeni ve "Modern Jazz Quartet" grubunun bas gitaristi (d. 1923)
• 2006 - Turgut Yarkent, Türk söz yazarı ("Mihrabım Diyerek Sana Yüz Vurdum", "Duydum ki Unutmuşsun Gözlerimin Rengini" adlı şarkıların sözlerine imza atmıştı.) (d. 1916)
• 2007 - Sabahattin Savcı, Türk siyasetçi ve eski Orman Bakanı (d. 1925)
• 2007 - Ümit Haluk Bayülken, Türk diplomat, siyasetçi ve eski Millî Savunma Bakanı (d. 1921)
• 2012 - Patricia Medina, İngiliz asıllı Amerikalı oyuncu (d. 1919)
• 2013 - János Starker, Macar popüler çellisttir (d. 1924)
• 2015 - Ashura Hara, Japon profesyonel güreşçi ve rugby oyuncusu (d. 1947)
• 2016 - Jenny Diski, İngiliz kadın romancı ve yazar (d. 1947)
• 2017 - Jesús Alvarado Nieves, Meksikalı Lucha libre tarzında güreşen profesyonel güreşçidir (d. 1959)
• 2018 - Larry Harvey, Amerikalı sanatçı, hayırsever ve aktivisttir (d. 1948)
• 2019 - Bruce Bickford, Amerikalı animatör ve film yapımcısı (d. 1947)
• 2019 - Caroline Bittencourt, Brezilyalı model ve televizyon sunucusu (d. 1981)
• 2019 - Sylvia Bretschneider, Alman siyasetçi (d. 1960)
• 2019 - Wayson Choy, Çin asıllı Kanadalı yazar ve romancı (d. 1939)
• 2019 - Jo Sullivan Loesser, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1927)
• 2019 - John Singleton, Akademi Ödülü adaylığı bulunan film yönetmeni, senarist ve yapımcı (d. 1968)
• 2020 - David S. Boe, Amerikalı müzisyen (d. 1936)
• 2020 - Jill Gascoine, İngiliz aktris (d. 1937)
• 2020 - Ladislav Hejdánek, Çek filozof, aktivist, eğitimci ve siyasetçi (d. 1927)
• 2020 - Robert May, Avustralyalı bilim insanı ve akademisyen (d. 1936)
• 2020 - Silas Silvius Njiru, Kenyalı Roma Katolik piskoposu (d. 1928)
• 2020 - Syahrul, Endonezyalı politikacı, Büyük Endonezya Hareketi Partisi üyesi (d. 1960)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Kardeşlik Haftası (28 Nisan - 4 Mayıs)
• Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü
• Dünya İş Kazası Kurbanlarını Anma Günü
• Dünya Laborantlar Günü