Tarihte bugün ne oldu? 27 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Ekim'de yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 27 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Ekim'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
27 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 27 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 27 Ekim tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
1806 - Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız Ordusu Berlin'e girdi.
1810 - ABD, eski İspanyol kolonisi olan Batı Florida'yı ilhak etti.
1904 - New York metrosu açıldı.
1913 - Mustafa Kemal, Sofya Ataşemiliterliği'ne atandı.
1922 - İtilaf Devletleri, TBMM hükûmeti ve İstanbul hükûmeti temsilcilerini 13 Kasım 1922'de Lozan'da toplanacak barış konferansına davet ettiler.
1922 - İtalya'da Benito Mussolini liderliğindeki Ulusal Faşist Parti mensupları ve yandaşları Roma'ya yürümeye başladı.
1924 - Sovyetler Birliği'nde Özbekistan'ın kuruluşu.
1939 - DuPont, naylonu keşfettiğini duyurdu.
1953 - Birleşik Krallık, Güney Avustralya'da Totem 2 adını verdiği bir nükleer deneme yaptı.
1954 - ABD Hava Kuvvetlerine atanan ilk siyahi general Benjamin O. Davis Jr. oldu.
1957 - Genel seçimler: Demokrat Parti, oyları düşse de, 610 milletvekilliğinin 424'ünü kazanarak iktidarını korudu. CHP 178 milletvekili çıkardı.
1958 - Pakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı İskender Mirza, General Muhammed Eyüb Han tarafından düzenlenen kansız bir darbeyle görevden uzaklaştırıldı. Muhammed Eyüb Han, 20 gün önce bizzat Mirza tarafından sıkıyönetimin başına getirilmişti.
1960 - Millî Birlik Komitesi, 147 profesör, doçent ve asistanı görevden aldı. Gerekçe "tembel", "yeteneksiz", "reform düşmanı" olmalarıydı. Üniversitedeki tasfiye tartışma ve tepkilere yol açtı. Öğretim üyeleri, Mart 1962'de görevlerine dönebildiler.
1971 - Kongo Cumhuriyeti'nin adı Zaire olarak değiştirildi.
1978 - Nobel Barış Ödülü'nü, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ve İsrail Başbakanı Menahem Begin paylaştı.
1982 - Çin, nüfusunun 1 milyarı aştığını açıkladı.
1991 - Türkmenistan, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazandı.
1992 - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı Hantur Dağı'nda başlattığı harekâtta 100 PKK'lı öldürüldü.
1995 - Litvanya, üyelik için Avrupa Birliği'ne başvurdu.
1996 - Yeni Trafik Kanunu yürürlüğe girdi.
1998 - Gerhard Schröder, Almanya Başbakanı seçildi.
1999 - Parlamento oturumu sırasında otomatik silahlı kişilerce yapılan saldırıda Ermenistan Başbakanı Vazgen Sarkisyan ve 8 üst düzey yetkili öldü.
2005 - Paris'te iki Müslüman çocuğun ölümüyle birlikte şiddetli protesto hareketleri başladı.
2008 - Türksat 3A Uydusu devreye girdi ve uydu frekansları değişti.
DOĞUMLAR
1728 - James Cook, İngiliz denizci ve kâşif (Avustralya ve Yeni Zelanda'nın kâşifi) (ö. 1779)
1782 - Niccolò Paganini, İtalyan besteci ve kemancı (ö. 1840)
1811 - Isaac Singer, Amerikalı mucit, aktör ve iş adamı (ö. 1875)
1858 - Theodore Roosevelt, ABD'nin 26. Başkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1919)
1889 - Enid Bagnold, İngiliz yazar (ö. 1981)
1894 - John Lennard-Jones, İngiliz matematikçi (ö. 1954)
1914 - Ahmet Kireççi, Türk güreşçi ve 1948 Londra Olimpiyat Oyunları şampiyonu (ö. 1978)
1914 - Dylan Marlais Thomas, İngiliz şair (ö. 1953)
1923 - Roy Lichtenstein, Amerikalı pop sanatçısı (ö. 1997)
1932 - Jean-Pierre Cassel, Fransız sinema oyuncusu (ö. 2007)
1932 - Sylvia Plath, Amerikalı şair ve yazar (ö. 1963)
1938 - Tanju Gürsu, Türk sinema oyuncusu, senarist ve yönetmen (ö. 2016)
1939 - John Cleese, İngiliz aktör ve yazar
1940 - John Gotti, Amerikalı gangster (ö. 2002)
1952 - Roberto Benigni, İtalyan aktör, senarist ve yönetmen
1957 - Glenn Hoddle, İngiliz futbolcu ve teknik direktör
1972 - Maria Mutola, Mozambikli atlet
1978 - Vanessa Mae, Singapurlu müzisyen
1980 - Ali Aliyev, Kazak futbolcu
1980 - Ünsal Arık, Türk boksör
1981 - Volkan Demirel, Türk sporcu
1982 - Patrick Fugit, Amerikalı oyuncu
1983 - Kıvanç Tatlıtuğ, Türk aktör ve manken
1984 - Emilie Ullerup, Danimarkalı aktris
1984 - Kelly Osbourne, Amerikalı şarkıcı
1986 - Furkan Palalı, Türk oyuncu ve manken
1986 - Alba Flores, İspanyol dizi oyuncusu
ÖLÜMLER
1449 - Uluğ Bey, Timur İmparatorluğu'nun 4. Sultanı, matematikçi ve gök bilimci (d. 1394)
1505 - III. İvan, Rus çarı (d. 1440)
1553 - Miguel Servet, İspanyol ilâhiyatçı, hekim, haritacı ve hümanist (d. 1509/ 1511)
1561 - Lope de Aguirre, İspanyol Konkistador (d. 1510)
1605 - Celaleddin Muhammed Ekber (Ekber Şah), Babür İmparatoru (d. 1542)
1954 - Franco Alfano, İtalyan müzisyen (d. 1883)
1968 - Lise Meitner, Amerikalı kimyacı ve fizikçi (nükleer fisyonu keşfeden ve Nobel Kimya Ödülü sahibi) (d. 1878)
1977 - James M. Cain, Amerikalı romancı (d. 1892)
1980 - John H. van Vleck, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1899)
1990 - Xavier Cugat, İspanyol müzisyen (d. 1900)
1990 - Jacques Demy, Fransız sinema yönetmeni (d. 1931)
1990 - Ugo Tognazzi, İtalyan sinema oyuncusu (d. 1922)
2005 - Şefik Kıran, Türk tiyatro sanatçısı
2006 - Semih Balcıoğlu, Türk karikatürist (d. 1928)
2009 - Elli Pappa, Yunan yazar, gazeteci ve aktivist (d. 1920)
2010 - Néstor Kirchner, Arjantinli siyasetçi (d. 1950)
2013 - Lou Reed, Amerikalı rock and roll şarkıcısı ve güftecisi (d. 1942)