Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim oldu, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Ağustos'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim oldu, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Ağustos'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 27 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim oldu, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Ağustos'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim oldu, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Ağustos'ta yaşananlar!
27.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:56

27 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 27 Ağustos'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim oldu, hangi önemli olaylar oldu?

27 AĞUSTOS'TA YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

• 1783 - Montgolfier Kardeşler, hidrojen gazıyla doldurdukları ilk balonu uçurdular.

• 1859 - Dünyanın ilk petrol kuyusu, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde açıldı.

• 1892 - New York Metropolitan opera binası yandı.

• 1908 - Hicaz Demiryolu hizmete girdi. İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalktı.

• 1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan işgali altında bulunan Afyon'u geri aldı.

• 1927 - Mustafa Kemal Paşa'ya suikast hazırlamak üzere Sisam'dan Anadolu'ya geçen Kuşçubaşı Eşref'in kardeşi, Kuşçubaşı Hacı Sami Bey ölü, arkadaşları ise yaralı olarak ele geçirildi.

• 1928 - Paris'te, 15 ülkenin katılımıyla Kellogg-Briand Paktı imzalandı.

• 1945 - Vârisleri, Sultan II. Abdülhamit'in miras davasını kazandı. II. Abdülhamit'in mirası 400 milyon dolardı.

• 1947 - Cezayir, Fransa'dan bağımsızlığını istedi.

• 1950 - BBC kanalı, ilk deniz aşırı yayınını Fransa'ya yaptı.

• 1958 - İlk stereo plaklar piyasaya çıktı.

• 1964 - Türkiye'deki ilk ABD aleyhtarı gösteri, ABD'nin Kıbrıs konusundaki tutumu nedeniyle Ankara'da yapıldı.

• 1978 - Birmanya Hava Yolları'na ait bir uçak havada infilak etti, içindeki 14 kişi öldü.

• 1979 - Hindistan'ın son Genel Valisi Lord Louis Mountbatten, İrlanda açıklarında demirli bulunan yatına, IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) tarafından yerleştirilen bombanın patlamasıyla öldü.

• 1994 - 171 kişiyle iniş yapan THY uçağı, pistten savrulup Florya yolunu geçti, tren raylarına bir metre kala kayaya çarparak durdu.

• 2002 - Tokyo'da bir mahkeme ilk kez, Japonya'nın II. Dünya Savaşı sırasında ve öncesinde biyolojik silah kullandığını kabul ederken, 180 Çinli'nin, biyolojik silah programının kurbanı oldukları gerekçesiyle istedikleri tazminat talebini reddetti.

• 2003 - Mars'ın Dünya'ya en yakın geçişi 60 bin yıl aradan sonra gerçekleşti.

• 2007- Yunanistan'daki orman yangınları ülkenin 3'te birinin bulunduğu Mora Yarımadası'nın 3'te 2'sini vurdu. 62 kişinin hayatını kaybetmesi ve yangının kontrol altına alınamamasıyla olağanüstü hâl ilan edildi.

27 AĞUSTOS DOĞUMLAR

• 1770 - Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Alman filozof (ö. 1831)

• 1858 - Giuseppe Peano, İtalyan matematikçi (ö. 1932)

• 1874 - Carl Bosch, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1940)

• 1884 - Vincent Auriol, Fransa Devlet Başkanı (ö. 1966)

• 1890 - Man Ray, Amerikalı fotoğrafçı (ö. 1976)

• 1906 - Ed Gein, Amerikalı seri katil (ö. 1984)

• 1908 - Lyndon B. Johnson, ABD'nin 36. Başkanı (ö. 1973)

• 1916 - Halet Çambel, Türk arkeolog (ö. 2014)

• 1926 - İlham Gencer, Türk caz piyanisti ve şarkıcı

• 1929 - İra Levin, Amerikalı yazar (ö. 2007)

• 1932 - Antonia Fraser, İngiliz yazar

• 1936 - Joel Kovel, Amerikalı politikacı

• 1938 - Tanju Okan, Türk şarkıcı, müzisyen ve sinema oyuncusu (ö.1996)

• 1941 - Cesaria Evora, Yeşil Burun Adalarılı folk şarkıcısı

• 1944 - Catherine Leroy, Fransız savaş fotoğrafçısı ve gazeteci (ö. 2006)

• 1947 - Barbara Bach, Amerikalı oyuncu ve model

• 1947 - Halil Berktay, Türk tarihçi

• 1953 - Peter Stormare, İsveçli oyuncu

• 1955 - Diana Scarwid, Amerikalı aktris

• 1959 - Gerhard Berger, Avusturyalı araba yarışçısı

• 1959 - Jeanette Winterson, İngiliz yazar

• 1959 - Peter Mensah, Ganalı oyuncu

• 1961 - Tom Ford, Amerikalı moda tasarımcısı ve film yönetmeni

• 1970 - Tony Kanal, İngiliz müzisyen (No Doubt)

• 1972 - Dalip Singh, Hint profesyonel güreşçi

• 1972 - Evrim Solmaz, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

• 1973 - Burak Kut, Türk şarkıcı ve oyuncu

• 1975 - Mark Rudan, Avustralyalı futbolcu

• 1975 - Mase, Amerikalı rapçi

• 1976 - Carlos Moya, İspanyol tenisçi

• 1976 - Mark Webber, Avustralyalı otomobil yarışçısı

• 1976 - Sarah Chalke, Kanadalı-Amerikalı oyuncu

• 1977 - Deco, Portekizli futbolcu

• 1979 - Aaron Paul, Amerikalı aktör

• 1980 - Begüm Kütük Yaşaroğlu, Türk oyuncu

• 1981 - Patrick J. Adams, Kanadalı aktör

• 1982 - Bergüzar Korel, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

• 1984 - Sulley Muntari, Ganalı futbolcu

• 1985 - Kayla Ewell, Amerikalı oyuncu

• 1985 - Kevan Hurst, İngiliz futbolcu

• 1989 - Çağan Atakan Arslan, Türk kick boks ve muay thai sporcusu

27 AĞUSTOS ÖLÜMLER

• 1577 - Titian, İtalyan ressam (d. 1477)

• 1590 - V. Sixtus, Katolik Kilisesi'nin 228. Papası (d. 1521)

• 1922 - Albay Reşat Bey, Türk asker (d. 1879)

• 1937 - Ali Ekrem Bolayır, Türk şair (d. 1867)

• 1937 - John Russell Pope, Amerikalı mimar (d. 1874)

• 1950 - Cesare Pavese, İtalyan şair, romancı ve öykücü (intihar) (d. 1908)

• 1958 - Ernest Lawrence, Amerikalı fizikçi ve Nobel Ödülü sahibi (d. 1901)

• 1963 - W. E. B. Du Bois, Amerikalı sosyolog (d. 1868)

• 1965 - Le Corbusier, İsviçreli mimar (d. 1887)

• 1975 - Haile Selassie, Etiyopya İmparatoru (d. 1892)

• 1976 - Mukesh, Hint şarkıcı (d. 1923)

• 1979 - Aka Gündüz Kutbay, Türk ney ustası (d. 1934)

• 1979 - Louis Mountbatten, İngiliz asker, Birleşik Krallık'ın Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı (d. 1900)

• 1982 - Atilla Altıkat, Türk diplomat ve Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği Askeri Ateşesi (silahlı saldırı sonucu) (d. 1937)

• 1990 - Stevie Ray Vaughan, Amerikalı blues gitaristi (d. 1954)

• 2003 - Pierre Poujade, Fransız politikacı (d. 1920)

• 2007 - Şakir Süter, Türk gazeteci (d. 1950)

• 2008 - Orhan Günşiray, Türk sinema sanatçısı (d. 1928)

• 2012 - Metin Açıkgöz, Türk senarist (d. 1963)

• 2017 - Vatan Şaşmaz, Türk oyuncu, sunucu ve yazar (d. 1975)

• 2019 - Selahattin Özdemir, Türk arabesk müziği sanatçısı (d. 1963)

27 AĞUSTOS TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

• Kurtuluş : Afyon'un Yunan işgalinden kurtuluşu (1922)

• Kurtuluş : Afyon'un Sincanlı ilçesinin Yunan işgalinden kurtuluşu (1922)

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