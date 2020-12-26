Tarihte bugün ne oldu? 26 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 26 Aralık'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 26 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 26 Aralık'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

26 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 26 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 26 Aralık tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1865 - Amerikalı James H. Nason, süzme kahve makinasının patentini aldı.

1898 - Marie Curie ve Pierre Curie, radyumu keşfettiklerini ilan ettiler. Curie'ler, 1903'te bu buluşlarıyla Nobel Fizik Ödülünü aldılar.

1908 - Jack Johnson, Sidney Avustralya'da Tommy Burns'ü yenerek Dünyanın ilk siyah ağır siklet boks şampiyonu oldu.

Tsunamiden etkilenen ülkeler.

1923 - Kısmî genel af kanunu kabul edildi.

1925 - Uluslararası saat ve takvimin kullanımı, TBMM'de kabul edildi.

1925 - Türkiye, bir kanunla Gregoryen takvime geçti.

1932 - Samsun-Sivas demiryolu hattı açıldı.

1933 - FM radyo'nun patenti alındı.

1934 - Menemen'de yapılan Kubilay anıtı törenle açıldı.

1938 - Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultayı toplandı. Kurultayda Mustafa Kemal Atatürk "Ebedi Şef", İsmet İnönü ise "Millî Şef" ilan edildi.

1957 - Dokuz subayın, isyan muharrikliği (kışkırtıcılığı) yapmak ve fesat çıkarmaktan tutuklandıkları açıklandı. 26 Mayıs 1958'de başlayan yargılamalar sonucunda, Dokuz Subay Olayı sanıklarından Kurmay Binbaşı Samet Kuşçu, 2 yıl hapis ve ordudan tart cezasına çarptırıldı, öteki sanıklar beraat etti.

1968 - İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler, Rektörlük Binasını işgal ettiler. Üniversite süresiz kapatıldı.

1972 - Yazar Fakir Baykurt ve 7 arkadaşı, sekizer yıl onar ay hapse mahkûm oldu. Fakir Baykurt ve arkadaşları gizli örgüt kurmak iddiasıyla yargılanıyorlardı.

1975 - Sovyetler Birliği, Dünyanın ilk süpersonik taşıma uçağı olan Tupolev Tu-144'ü hizmete soktu.

1982 - Time dergisi yılın adamı listesi'ne ilk kez insan olmayan bir nesne girdi: Kişisel bilgisayar.

1983 - Hisarbank, İstanbul Bankası ve Ortadoğu İktisat Bankası, Ziraat Bankası'na devredildi. Devredilen bankalarda çalışan 1329 kişi tazminatları ödenerek işten çıkarıldı.

1986 - Dünyanın nüfusu 5 milyara ulaştı.

1988 - Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, sinema alanındaki çalışmaları ve katkıları nedeniyle sinema yönetmeni Lütfü Akad'a verildi.

1991 - Sosyaldemokrat Halkçı Parti milletvekili Mahmut Alınak, "Geçenlerde iki kardeşimiz öldü, biri asker, biri PKK'lı" deyince Meclis'te olay çıktı. Alınak zorla kürsüden indirildi.

1991 - Rusya bağımsızlığını ilan etti.

1992 - Ankara-Haydarpaşa hattındaki ilk elektrikli tren hizmete girdi.

1994 - 37 aydının Madımak Oteli'nde yakılmasıyla ilgili Sivas davası sonuçlandı. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, 22 sanığa verilen idam cezasını on beşer yıl ağır hapis cezasına çevirdi. Mahkeme, Aziz Nesin'in halkı tahrik ettiğini ve olayların çıkmasına yol açtığını öne sürdü.

1995 - Uzun yıllar devam edecek olan Manisa davasına konu olan Manisalı gençler göz altına alındı.

1996 - TBMM, Susurluk Komisyonu'na bilgi veren Millî İstihbarat Teşkilatı (Millî İstihbarat Teşkilatı) Kontr-terör Daire Başkanı Mehmet Eymür, Millî İstihbarat Teşkilatı'nın Abdullah Çatlı'yı 1980 sonrası yurt dışı operasyonlarda kullandığını açıkladı.

2003 - İran İslam Cumhuriyeti'nin Kirman Eyaleti'nde 6.6 büyüklüğünde deprem oldu. Çoğunluğu Bam'da olmak üzere 20.000 kişi öldü.

2004 - Hint Okyanusu tabanında (Kuzey Endonezya, Aceh yakınlarında) meydana gelen 9,7 şiddetindeki güçlü depremin yarattığı tsunami, Güneydoğu Asya'da okyanusa kıyısı bulunan 13 ülkede 200.000 den fazla kişinin ölümüne veya kaybolmasına yol açtı. Yalnızca Endonezya'da 128.000 kişi öldü.

2005 - TÜBİTAK'ın geliştirdiği Pardus GNU Linux'un ilk sürümü yayınlandı.

2006 - Nijerya'nın Lagos kentinde bir petrol boru hattında meydana gelen patlamada 500'den fazla kişi öldü.

2006 - Tayvan'ın güney ucundaki Hengchun'un 23 km açığında 7,2 şiddetinde deprem meydana geldi.

DOĞUMLAR

1756 - Bernard Germain de Lacépède, Fransız doğa tarihçisi (ö. 1825)

1780 - Mary Somerville, İngiliz bilim insanı ve polimat (ö. 1872)

1785 - Étienne Constantin de Gerlache, Hollanda Birleşik Krallığı'nda avukat ve politikacı (ö. 1871)

1791 - Charles Babbage, İngiliz matematikçi (ö. 1871)

1798 - Amariah Brigham, Amerikalı psikiyatrist (ö. 1849)

1847 - Stephen Sauvestre, Fransız mimar (ö. 1919)

1861 - Emil Wiechert, Alman jeofizikçi (ö. 1928)

1863 - Charles Pathé, Fransız film ve ses endüstrisi öncüsü (ö. 1957)

1864 - Yun Chi-ho, Koreli eğitimci, bağımsız aktivist ve siyasetçi (ö. 1945)

1866 - John Devey, İngiliz eski futbolcu (ö. 1940)

1867 - Phan Boi Chau, Vietnamlı ulusalcı (ö. 1940)

1873 - Norman Angell, İngiliz ekonomist ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1967)

1879 - Armen Tigranyan, Ermeni besteci ve orkestra şefi (ö. 1950)

1880 - Elton Mayo, Avustralyalı psikolog, sosyolog ve organizasyon kuramcısı (ö. 1949)

1883 - Maurice Utrillo, Fransız oyuncu (ö. 1955)

1890 - Rainer von Fieandt, Finlandiya Başbakanı (ö. 1972)

1891 - Henry Miller, Amerikalı yazar (ö. 1980)

1893 - Mao Zedung, Çinli devrimci, siyasetçi ve Çin Komünist Partisi kurucusu (ö. 1976)

1904 - Alejo Carpentier, Kübalı yazar (ö. 1980)

1914 - Richard Widmark, Amerikalı oyuncu (ö. 2008)

1918 - Ali Şen, Türk oyuncu (ö. 1989)

1918 - George Rallis, Yunan siyasetçi (ö. 2006)

1926 - Earle Brown, Amerikalı besteci (ö. 2002)

1927 - Heyecan Başaran, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 2016)

1930 - Jean Ferrat, Fransız şarkıcı ve şarkı sözü yazarı (ö. 2010)

1934 - Raoul Dauce, Amerikalı oyuncu

1936 - Kayhan Yıldızoğlu, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1937 - John Horton Conway , İngiliz matematikçi (ö. 2020)

1938 - Bahram Beizai, İranlı oyun yazarı ve yönetmen

1940 - Edward C. Prescott, Amerikalı ekonomist

1941 - Şener Şen, Türk oyuncu

1947 - Kunio Okawara, Japon mekanik tasarımcı

1948 - Ali Kırca, Türk haber sunucusu ve yazar

1949 - José Ramos-Horta, Doğu Timor'un 2. Cumhurbaşkanı ve siyasetçi

1960 - Cem Uzan, Türk siyasetçi ve iş adamı

1963 - Lars Ulrich, Danimarka asıllı Amerikalı müzisyen ve Metallica'nın davulcusu

1971 - Jared Leto, Amerikalı oyuncu ve müzisyen

1977 - Fatih Akyel, Türk futbolcu

1980 - Ceylan Ertem, Türk şarkıcı

1986 - Ilia Tkachenko, Rus buz patenci

1986 - Kit Harington, İngiliz televizyon ve sinema oyuncusu

1986 - Mükerrem Selen Soyder, Türk model ve 2007 Türkiye güzeli

1990 - Aaron Ramsey, İngiliz futbolcu

ÖLÜMLER

1530 - Bâbür Şah, Bâbürlüler Devleti'nin kurucusu ve Sultanı d. 1483)

1771 - Claude Adrien Helvétius, Fransız filozof (d. 1715)

1869 - Jean Louis Marie Poiseuille, Fransız fizyolog (d. 1797)

1890 - Heinrich Schliemann, Alman arkeolog (d. 1822)

1919 - Stephen Sauvestre, Fransız mimar (d. 1847)

1931 - Melvil Dewey, Amerikalı kütüphaneci (d. 1851)

1972 - Harry S. Truman, ABD'nin 33. Başkanı (d. 1884)

1977 - Howard Hawks, Amerikalı sinema yönetmeni ve yazar (d. 1896)

1981 - Suat Hayri Ürgüplü, Türk siyasetçi ve Türkiye'nin 11. Başbakanı (d. 1903)

1997 - Cahit Arf, Türk matematikçi (d. 1910)

1997 - Cornelius Castoriadis, Yunan filozof (d. 1922)

2000 - Jason Robards, Amerikalı oyuncu (d. 1922)

2002 - Armand Zilciyan, Osmanlı asıllı Amerikalı bateri zilleri üreticisi (d. 1921)

2006 - Gerald Ford, ABD'nin 38. Başkanı (d. 1913)

2011 - Şahin Özyüksel, Türk heykeltıraş ve akademisyen (d. 1943)