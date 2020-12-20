Tarihte bugün ne oldu? 20 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Aralık'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 20 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Aralık'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

20 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 20 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 20 Aralık tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1522 - Rodos'un Fethi: Kanuni Sultan Süleyman, Rodos Şövalyeleri'nin teslimiyetini kabul etti ve adayı boşaltmalarına izin verdi. Şövalyeler daha sonra Malta'ya yerleşti.

1915 - Son Anzak ve İngiliz birlikleri de Çanakkale'yi terkediyor.

1915 - Arıburnu Zaferi kazanıldı.

1924 - Almanya'da tutuklu bulunan NSDAP lideri Adolf Hitler, şartlı olarak salıverildi.

1924 - Kırkkilise'nin adı Kırklareli olarak değiştirildi.

1938 - İlk elektronik televizyon sisteminin patenti alındı.

1939 - Türkiye'nin Paris'teki Uluslararası Şarap Kurulu'na katılmasına ilişkin yasa çıktı.

1942 - Erbaa-Niksar'da 7.0 büyüklüğünde deprem.

1945 - İstanbul Basın Birliği Başkanlığına, Sedat Simavi getirildi.

1945 - Kürtaj yaptıkları iddiasıyla yargılanan bir ebe, 6 yıl hapse mahkûm oldu.

1947 - Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün yatlarının ödeneği bütçeden çıkarıldı.

1951 - Arco'da (Idaho, ABD) EBR1 nükleer reaktörü, ilk elektrik üretimini gerçekleştirdi.

1955 - 1954 seçimlerinden sonra DP'den ayrılan bazı milletvekilleri Hürriyet Partisi'ni kurdu.

1961 - Yön dergisi, Doğan Avcıoğlu yönetiminde haftalık olarak yayınlanmaya başladı.

1963 - Berlin Duvarı, ilk defa Batı Berlinlilere, Doğu'da kalan akrabalarını bir günlüğüne ziyaret edebilmeleri için açıldı.

1964 - İstanbul Ali Sami Yen Stadyumu'nun açılışı, faciaya sahne oldu. Türkiye-Bulgaristan millî maçının başlamasından önce, izdiham sonucu açık tribünlerden birinin demir parmaklıkları parçalandı: 83 kişi yaralandı.

1969 - Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi kapatıldı. Öğrenci Battal Mehmetoğlu'nu öldürmekten sanık biri polis 7 kişi tutuklandı.

1970 - Kapıcılar, Sosyal Sigorta kapsamına alınmak için yürüyüş yaptılar.

1970 - Polonya'da işçilerin üzerine ateş açıldı. İşçiler yiyecek fiyatlarının artmasını protesto ediyorlardı. Olayın ardından Komünist Parti lideri Wladyslaw Gomulka istifa etti, yerine Edward Gierek geçti.

1971 - Pakistan'da Yahya Han istifa etti, yerine Zülfikar Ali Butto Devlet Başkanı oldu.

1971 - Stanley Kubrick'in, Otomatik Portakal filmi gösterime girdi.

1972 - Gazeteci Turhan Dilligil, 21 ay 5 gün hapse mahkûm oldu.

1973 - İspanya Başbakanı Amiral Luis Carrero Blanco otomobilinde öldürüldü. Suikastı, kısa adı ETA olan Bask Yurdu ve Özgürlüğü örgütü üstlendi.

1984 - Kuzey Kıbrıs'ta Polis Örgütü kuruldu.

1985 - Türkiye'de ilk kez bir kadın, bir batında 8 çocuk doğurdu; 5'i erkek, 3'ü kız olan sekizlerden 7'si bir gün, 1'i dört gün yaşayabildi.

1987 - Dona Paz adlı Filipinli yolcu gemisi, Mindoro Adası açıklarında Vector tankeri ile çarpıştı; iki patlama meydana geldi ve 3 binden fazla kişi öldü.

1989 - Panama'nın askeri diktatörü Manuel Noriega, Amerikan Birliklerince iktidardan düşürüldü.

1995 - NATO kuvvetleri, Bosna'da görev yapmaya başladı.

1995 - Bir Amerikan yolcu uçağı, Cali'nin (Kolombiya) 50 km kuzeyinde dağa çarptı: 160 kişi öldü.

1996 - NeXT, Apple Computer ile birleşti ve böylece Mac OS X'in doğumuna giden yol açıldı.

1999 - NASA, Güneşin enerji radyasyonunu araştırma amacıyla ACRIMSat uydusunu uzaya gönderdi.

2002 - Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, AB ve BM`den oluşan Ortadoğu Dörtler grubu, İsrail ve Filistin arasında acil ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

2016 - Tultepec, Meksika'daki San Pablito pazarında gerçekleşen havai fişek patlamasında 42 kişi öldü.

DOĞUMLAR

1873 - Mehmet Âkif Ersoy, Türk şair, yazar ve düşünür (ö. 1936)

1899 - Şerif İçli, Türk bestekâr ve ud sanatçısı (ö. 1956)

1910 - Helene Mayer, Alman eskrimci (ö. 1953)

1915 - Aziz Nesin, Türk yazar ve şair (ö. 1995)

1921 - George Roy Hill, Amerikalı yönetmen (ö. 2002)

1942 - Bob Hayes, Amerikalı atlet (ö. 2002)

1948 - Onno Tunç, Ermeni asıllı Türk müzisyen ve besteci (ö. 1996)

1955 - Binali Yıldırım, Türk siyasetçi, eski Türkiye Ulaştırma Bakanı, Ak Parti 3. Genel Başkanı ve Türkiye Başbakanı

1957 - Anna Vissi, Yunan şarkıcı

1960 - Kim Ki-duk, Güney Koreli yönetmen, senarist ve yapımcı

1965 - Alpaslan Dikmen, Türk foto-muhabir, Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan'ın kurucusu (ö. 2008)

1966 - Ahmet Yenilmez, Türk tiyatrocu, aktör, şair ve yazar

1968 - Fatih Mehmet Maçoğlu, Türk laborant ve siyasetçi

1969 - Alain de Botton, Yahudi asıllı İngiliz yazar

1972 - Anja Rücker, Alman atlet

1977 - Kerem Kabadayı, Türk yazar, baterist ve Mor ve Ötesi adlı Türk rock grubunun kurucu üyesi

1978 - Geremi Njitap, Kamerunlu futbolcu

1980 - Martin Demichelis, Arjantinli futbolcu

1980 - Ashley Cole, İngiliz futbolcu

1983 - Jonah Hill, Amerikalı oyuncu

ÖLÜMLER

1590 - Ambroise Paré, Fransız hekim ("Modern cerrahinin babası" olarak anılan) (d. 1510)

1862 - Robert Knox, İskoç cerrah, anatomist ve zoolog (d. 1791)

1921 - Julius Richard Petri, Alman bakteriyolog, askeri hekim ve cerrah (d. 1852)

1937 - Erich Ludendorff, Alman general (d. 1865)

1944 - Merna Kennedy, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1908)

1956 - Paul Bonatz, Alman mimar (d. 1877)

1968 - John Steinbeck, Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü, Pulitzer Ödülü sahibi (d. 1902)

1968 - Max Brod, Yahudi kökenli Alman yazar

1982 - Arthur Rubinstein, Polonya doğumlu Amerikalı piyano virtüözü (d. 1887)

1989 - Laika Karabey, Türk besteci ve tanburi (d. 1909)

1993 - Hulusi Kentmen, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1912)

1993 - Nazife Güran, Türk besteci (d. 1921)

1994 - Dean Rusk, Amerikalı siyasetçi ve Dışişleri eski Bakanı (d. 1909).

1996 - Carl Sagan, Amerikalı gök bilimci (d. 1934)

2007 - Savaş Dinçel, Türk oyuncu, karikatürist ve film yönetmeni (d. 1942)

2009 - Brittany Murphy, Amerikalı aktris ve seslendirme sanatçısı (d. 1977)

2012 - Kâmil Sönmez, Türk halk müziği sanatçısı, sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1947)

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