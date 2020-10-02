Tarihte bugün ne oldu? 2 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Ekim'de yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 2 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Ekim'de yaşananlar!

02.10.2020 11:07 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:10
Tarihte bugün ne oldu? 2 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Ekim'de yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 2 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Ekim'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

2 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 2 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 2 Ekim tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

1187 - Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi.

1552 - Korkunç İvan komutasındaki Ruslar Kazan'ı işgal etti.

1608 - Modern teleskopun prototipi Hollandalı gözlük üreticisi Hans Lippershey tarafından yapıldı.

1836 - Charles Darwin, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Beagle gemisi ile çıktığı, Brezilya, Galapagos Adaları ve Yeni Zelanda'yı kapsayan 5 yıllık gezisinden İngiltere'ye döndü. Bu çalışmaları, 1859'da yayımlayacağı Türlerin Kökeni adlı kitabının kaynağını oluşturdu.

1870 - Roma, İtalya'nın başkenti oldu.

1895 - Trabzon'da Ermeni isyanı başladı.

1919 - ABD Başkanı Woodrow Wilson felç geçirdi.

1924 - Milletler Cemiyeti'nin 47 üyesi zorunlu tahkim protokolünü imzaladı.

1928 - Gizli Katolik örgüt Opus Dei, Madrid'de kuruldu.

1935 - İtalyan ordusu Etiyopya'ya girdi.

1941 - Almanlar, Rusya'ya karşı Tayfun Harekâtı olarak bilinen bir genel taarruz başlattılar.

1948 - Türk Basın Birliği basında 50 yılını dolduran 96 yazar için bir tören düzenledi.

1950 - Charles M. Schulz'un çizdiği Snoopy isimli köpeğin maceralarının anlatıldığı Peanuts bant karikatürü ilk kez yayımlandı.

1953 - Batı Almanya, NATO'ya kabul edildi.

1957 - ODTÜ'nün temeli atıldı.

1958 - Fransız kolonisi Gine, bağımsızlığını ilan etti.

1966 - Vicente Calderón Stadyumu açıldı.

1968 - Meksika'da üniversite işgali. Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine yüzden fazla öğrenci öldü.

1969 - Yargıtay, 6 öğrenci örgütünü siyasetle uğraştıkları gerekçesiyle kapattı.

1970 - Ankara'da, Merkezi Antlaşma Örgütü (CENTO) binasına bomba atıldı.

1974 - Eski Millî Birlik Komitesi üyesi General Cemal Madanoğlu ve arkadaşları beraat ettiler.

1975 - ABD, Türkiye'ye konulan silah ambargosunu kısmen kaldırdı.

1978 - Milliyetçi Hareket Partisi sıkıyönetim ilan edilmesini istedi.

1980 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) avukatlarından Ahmet Hilmi Veziroğlu ölü bulundu. Bursa Emniyet Müdürlüğü, Veziroğlu'nun Emniyet binasından atlayarak intihar ettiğini iddia etti.

1984 - 12 Eylül Darbesi sonrası ilk grev Tuzla'da iki tersanede başladı.

1989 - TRT 3 ve GAP TV resmen yayına başladı.

1990 - Çin Hava yollarına ait bir Boeing 737 kaçırıldı, Guangzhou hava alanına indikten sonra iki uçağa çarptı; 132 kişi öldü.

1992 - Ege Denizi'ndeki tatbikatlar sırasında, ABD'ye ait uçak gemisinden atılan iki füze Türk muhribi Muavenet'e isabet etti; olayda gemi komutanıyla birlikte 5 denizci öldü.

1996 - Peru hava yollarına ait bir Boeing 757, Lima'dan kalktıktan hemen sonra Büyük Okyanus'a düştü; 70 kişi öldü.

1997 - AB üyesi ülkeler Amsterdam Antlaşması'nı imzaladı.

2001 - 11 Eylül saldırıları'nın da etkisiyle Swissair hisseleri sert bir düşüş yaşadı ve iflasıyla sonuçlanan süreç başladı.

2006 - Müjdat Gezen Tiyatrosu, Semra Sezer tarafından açıldı.

DOĞUMLAR

1452 - III. Richard, İngiltere Kralı (ö. 1485)

1568 - Marino Ghetaldi, Ragusalı bilim insanı (ö. 1626)

1616 - Andreas Gryphius, Alman şair (ö. 1664)

1828 - Charles Floquet, Fransa Başbakanı (ö. 1896)

1832 - Edward Burnett Tylor, İngiliz antropolog (ö. 1917)

1847 - Paul von Hindenburg, Alman asker ve politikacı (ö. 1934)

1851 - Ferdinand Foch, Fransız asker (ö. 1929)

1852 - William O'Brien, İrlandalı gazeteci ve siyasetçi (ö. 1928)

1852 - William Ramsay, İskoç kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1916)

1869 - Mahatma Gandi, Hindistan'ın bağımsızlık lideri (ö. 1948)

1886 - Robert Julius Trumpler İsviçreli-Amerikan gök bilimci (ö. 1956)

1890 - Groucho Marx, Amerikalı komedyen ve oyuncu (ö. 1977)

1897 - Bud Abbott, Amerikalı komedyen ve aktör (ö. 1974)

1904 - Graham Greene, İngiliz romancı (ö. 1991)

1935 - Omar Sivori, Arjantinli futbolcu (ö. 2005)

1940 - Murat Soydan, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1943 - Paul Van Himst, Belçikalı futbolcu ve teknik direktör

1945 - Işıl Yücesoy, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu, ses sanatçısı.

1948 - Siim Kallas, Estonya Başbakanı

1951 - Romina Power, İtalyan şarkıcı ve şarkı sözü yazarı

1951 - Sting, İngiliz müzisyen

1962 - Çiğdem Anad, Türk muhabir, yazar ve sunucu

1966 - Yokozuna, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 2000)

1968 - Jana Novotná, Çek tenisçi

1972 - Halis Karataş, Türk jokey

1974 - Michelle Krusiec, Amerikalı sinema oyuncusu

1976 - Burcu Esmersoy, Türk televizyon sunucusu ve oyuncu

1976 - Cemal Hünal, Türk aktör

1978 - Ayumi Hamasaki, Japon müzisyen

1982 - Esra Gümüş, Türk voleybolcu

1985 - Çağlar Birinci, Türk futbolcu

1988 - Ivan Zaytsev, Rus asıllı İtalyan voleybolcu

ÖLÜMLER

1803 - Samuel Adams, Amerikalı siyasetçi (d. 1722)

1804 - Nicolas Joseph Cugnot, Fransız mucit ve bilim adamı (d. 1725)

1865 - Karl Klaus von der Decken, Alman kâşif (d. 1834)

1916 - Dimcho Debelyanov, Bulgar şair (d. 1887)

1920 - Max Bruch, Alman besteci ve orkestra şefi (d. 1838)

1927 - Svante Arrhenius, İsveçli kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1859)

1953 - Reşat Şemsettin Sirer, Türk siyasetçi (d. 1903)

1958 - Marie Stopes, İngiliz doğum kontrolü savunucusu (d. 1880)

1966 - Faik Üstün, Türk siyasetçi ve devlet adamı (d. 1884)

1968 - Marcel Duchamp, Fransız sanatçı (d. 1887)

1973 - Cemal Sahir Kehribarcıoğlu, Türk besteci ve operet sanatçısı (d. 1900)

1973 - Paavo Nurmi, Fin atlet (d. 1897)

1985 - Rock Hudson, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1925)

1988 - Alec Issigonis, Yunan asıllı Britanyalı Mini marka otomobilin tasarımcısı (d. 1906)

1989 - Yalın Tolga, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1931)

1991 - I. Dimitrios Papadopulos, Fener Rum Ortodoks Patriği

1993 - William Berger, Avusturyalı sinema oyuncusu (d. 1928)

1998 - Gene Autry, Amerikalı şarkıcı ve aktör (b. 1907)

1999 - Heinz G. Konsalik, Alman romancı (d. 1921)

2003 - Otto Günsche, Alman SS subayı ve Hitler'in yaveri (d. 1917)

2005 - Münip Özben, Türk ressam (d. 1932)

2008 - Gıyasettin Emre, Türk siyasetçi ve Türkiye'nin ilk bağımsız milletvekili (d. 1910)

2018 - Cemal Kaşıkçı, Suudi gazeteci ve yazar (d. 1958)

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