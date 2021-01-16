Tarihte bugün ne oldu? 16 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Ocak'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 16 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Ocak'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

16 Ocak tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 16 Ocak'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 16 Ocak tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1547 - Rus Çarı Korkunç İvan taç giydi.

1556 - II. Felipe, İspanya Kralı oldu.

1595 - Padişah III. Murat, 48 yaşında öldü. III. Mehmet tahta çıktı.

1795 - Fransa, Hollanda'nın Utrecht şehrini işgal etti.

1804 - Fransız fizikçi Joseph Louis Gay-Lussac, bir hidrojen balonu içinde 7.016 m'ye yükselerek, sonraki 50 yıl içinde kırılamayacak olan bir rekora imza attı.

1846 - İlk Ziraat Bakanlığı (Nazırlığı) kuruldu.

1914 - Altay SK kuruldu.

1920 - Milletler Cemiyeti, ilk toplantısını Paris'te yaptı.

1925 - Sovyetler Birliği'nde Lev Troçki, Savaş Komiserliği görevinden alındı.

1928 - Cemal Reşit Rey'in, "12 Anadolu Türküsü" adlı ses ve piyano için yapıtı ilk kez seslendirildi.

1928 - Doktor Şefik Hüsnü Deymer ve arkadaşlarının Türkiye Komünist Partisi davası başladı.

1929 - Josef Stalin'le anlaşmazlığa düşen Nikolay Buharin, Komünist Enternasyonal'in başkanlığından istifa etti.

1945 - Adolf Hitler, Führerbunker'e taşındı.

1952 - Gazeteci ve yazar Ercüment Ekrem Talu'ya, Fransız "Légion d'honneur" nişanı verildi. Yazar, bu ödüle Türk-Fransız kültür ilişkilerine katkılarından dolayı layık görüldü.

1956 - Uluslararası Basın Enstitüsü, Türkiye'de basına baskı yapıldığını açıkladı.

1960 - İşçi Sigortalıları Kurumu İstanbul Hastanesi, Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından hizmete açıldı.

1961 - Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye 43 milyon dolar yardımda bulundu.

1965 - Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt köyünde gericiler ayaklanarak okul öğretmenlerine saldırdı. Olay yerine giden Kırkağaç Kaymakam Vekili de köylüler tarafından taş ve odunla ağır surette yaralandı. 23 kişi tutuklandı.

1969 - Metroliner treni hizmete girdi

1970 - Muammer Kaddafi, Libya Başbakanı oldu.

1979 - Şah Muhammed Rıza Pehlevi, ailesi ile birlikte İran'ı terk ederek Mısır'a yerleşti.

1980 - Bilim insanları, interferon üretmeyi başardı.

1983 - Türk Hava Yolları'nın "Afyon" uçağı Ankara'da düştü: 47 kişi öldü.

1985 - Halkçı Parti (HP) milletvekili Bahriye Üçok, zina yapan erkeklerin de cezalandırılmasını öngören yasa önerisi vermişti. TBMM yasa önerisini reddetti.

1986 - İnternet mühendislik özel kuvvetinin ilk toplantısı.

1986 - New York'ta toplanan Uluslararası PEN Kongresi, Türk Hükümetini yazarlarla ilgili tutumunu gözden geçirmeye çağırdı.

1987 - 1 Ocak'ta Pekin'de Tiananmen Meydanı'nda öğrencilerin başlattığı gösteriler sonucunda, Çin Komünist Partisi Lideri Hu Yaobang istifa etti; yerine Zao Ziyang getirildi.

1991 - ABD Irak'a hava akınları ve füze saldırısı başlattı. Çöl Fırtınası Harekatı, Irak'ın sanayi ve savaş potansiyeli tamamen imha edip, 2003 yılında ülkenin işgaline zemin hazırladı.

1992 - El Salvador Hükûmeti ile isyancılar Meksiko'da bir antlaşma imzalayarak, en az 75 bin kişinin hayatına mal olan 12 yıllık iç savaşa son verdiler.

1992 - Halkın Emek Partisi kökenli Hatip Dicle ve Leyla Zana, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den istifa etti.

1996 - "Avrasya feribotu", silahlı eylemciler tarafından 177 yolcu ve 55 mürettebatıyla Trabzon limanında rehin alındı ve İstanbul'a doğru kaçırıldı. Eylemciler Çeçenistan sorununa dikkat çekmek istediklerini söylediler.

1998 - Refah Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'nce kapatılmasıyla, Necmettin Erbakan siyasi yasaklı duruma düştü.

2000 - Ricardo Lagos, Şili'nin Salvador Allende'den bu yana ilk sosyalist başkanı seçildi.

2002 - BM Güvenlik Konseyi, Usame bin Ladin'in ve Taliban üyelerinin tüm varlıklarını dondurma kararı aldı.

2003 - Uzay mekiği Columbia, Cape Canaveral (Amerika Birleşik Devletleri) üssünden ayrıldı. (Mekik, 1 Şubat'ta dünyaya dönüşü sırasında parçalandı ve 7 kişilik uçuş ekibi yaşamını yitirdi).

2005 - Adriana Iliescu, 66 yaşında doğum yaparak dünyanın en yaşlı annesi unvanını aldı.

2006 - Mehmet Ali Ağca, askerlik işlemlerini yaptırmak üzere avukatı Mustafa Demirbağ ile GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesine gitti. Demirbağ, muayene sonucu Ağca'ya askerliğe elverişsiz raporu verildiğini bildirdi.

2010 - "2010 Avrupa Kültür Başkenti" olan İstanbul'da etkinlikler, şehrin yedi ayrı noktasındaki kutlamalarla başladı.

DOĞUMLAR

1409 - I. René, Napoli kralı (ö. 1480)

1477 - Johannes Schöner, Alman astronom ve haritacı (ö. 1547)

1728 - Niccolo Piccinni, İtalyan besteci (ö. 1800)

1821 - John C. Breckinridge, Amerikalı siyasetçi, hukukçu, asker ve ABD'nin 14. başkan yardımcısı (ö. 1875)

1836 - II. Francis, İki Sicilya'nın son kralı (ö. 1894)

1838 - Franz Brentano, Alman psikolog ve filozof (ö. 1917)

1853 - André Michelin, Fransız mühendis ve sanayici (ö. 1931)

1878 - Harry Carey, Amerikalı oyuncu (ö. 1947)

1897 - Bedia Muvahhit, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (sahneye çıkan ilk Türk kadını) (ö. 1994)

1901 - Fulgencio Batista, Küba Devlet Başkanı (ö. 1973)

1906 - Abdullah Ziya Kozanoğlu, Türk mimar, müteahhit, romancı, çizgi-roman yazarı, spor yöneticisi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 11. Başkanı (ö. 1966)

1911 - Eduardo Frei Montalva, Şilili siyasetçi (ö. 1982)

1913 - Edoardo Detti, İtalyan mimar ve şehir planlamacısı (ö. 1984)

1924 - Katy Jurado, Meksikalı aktris (ö. 2002)

1932 - Dian Fossey, Amerikalı etolojist (ö. 1985)

1933 - Susan Sontag, Amerikalı yazar (ö. 2004)

1935 - Udo Lattek, Alman teknik direktör ve eski futbolcu (ö. 2015)

1936 - Halit Çapın, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2006)

1948 - John Carpenter, Amerikalı yönetmen, senarist ve yapımcı

1950 - Daniel Vischer, İsviçreli siyasetçi (ö. 2017)

1958 - Andrey Bal, Ukraynalı futbolcu ve antrenör (ö. 2014)

1958 - Ayşenur İslam, Türk siyasetçi

1959 - Sade, Nijeryalı şarkıcı ve söz yazarı

1971 - Vuslat Doğan Sabancı, Türk gazeteci ve iş insanı

1972 - Gökhan Ertan, Türk fotoğraf sanatçısı (ö. 2012)

1972 - Ümran Kıyman, Türk boksör (ö. 2012)

1973 - Josie Davis, Amerikalı oyuncu

1974 - Kate Moss, İngiliz manken

1975 - Ayça Bingöl, Türk oyuncu

1976 - Debbie Ferguson, Bahamalı atlet

1979 - Aaliyah, Amerikalı şarkıcı (ö. 2001)

1982 - Tuncay Şanlı, Türk futbolcu

1983 - Emanuel Pogatetz, Avusturyalı futbolcu

1983 - Erkan Kolçak Köstendil, Türk oyuncu ve şarkıcı

1985 - Craig Jones, İngiliz motosiklet yarışçısı (ö. 2008)

1985 - Şahika Ercümen, Türk serbest dalışçı ve sualtı hokeyi oyuncusu

ÖLÜMLER

1391 - V. Muhammed, Gırnata emiri (d. 1338)

1545 - George Spalatin, Alman reformcu (d. 1484)

1595 - III. Murad, Osmanlı'nın 12. padişahı (d. 1546)

1598 - I. Fyodor, Rus çarı (d. 1557)

1794 - Edward Gibbon, İngiliz tarihçi (d. 1737)

1886 - Amilcare Ponchielli, İtalyan besteci (d. 1834)

1891 - Léo Delibes, Fransız besteci (d. 1836)

1933 - Bekir Sami Kunduh, Türk siyasetçi ve diplomat (Türkiye'nin ilk Dışişleri Bakanı) (d. 1867)

1949 - Vasili Degtyaryov, Rus silah tasarımcısı (d. 1880)

1957 - Arturo Toscanini, İtalyan orkestra şefi ve kemancı (d. 1867)

1979 - August Heissmeyer, SS'in önde gelen üyesi (d. 1897)

2005 - Recep Birgit, Türk sanat müziği sanatçısı (d. 1920)

2007 - Ron Carey, Amerikalı oyuncu (d. 1935)

2013 - Burhan Doğançay, Türk ressam ve fotoğrafçı (d. 1929)

2015 - Afet Ilgaz, Türk yazar (d. 1937)

2016 - Carina Jaarnek, İsveçli şarkıcı (d. 1962)

2020 - Christopher Tolkien, İngiliz yazar (J. R. R. Tolkien'in en küçük oğludur) (d. 1924)

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