Tarihte bugün ne oldu? 13 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 13 Ekim'de yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 13 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 13 Ekim'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar.

OLAYLAR

1805 - Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız Ordusu, Viyana'ya girdi.

1885 - Sırp-Bulgar Savaşı başladı.

1906 - Paul Cornu, ilk helikopter uçuşunu başardı.

1918 - İstanbul Limanı'nın İtilaf Devletleri'nce işgâli. I. Dünya Savaşı sonunda; Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler" dediği İtilaf Devletleri Donanması, İstanbul Boğazı'na demirledi.

1920 - Milletler Cemiyeti'nin Cenevre'deki açılışına 41 ülkeden 5 bin temsilci katıldı.

1922 - Tekirdağ'ın kurtuluşu.

1925 - Sürrealistlerin ilk sergisi, Paris Galerie Pierre'de gece yarısı saatlerinde ziyarete açıldı.

1942 - Devlet memurlarına, parasız elbise ve ayakkabı verilmesine ilişkin kanun kabul edildi.

1945 - De Gaulle, Fransa Cumhurbaşkanı seçildi.

1956 - ABD Yüksek Mahkemesi, Alabama eyaletinde otobüslerde siyah-beyaz ayrımcılığına yol açan yasanın geçersizliğini ilan etti.

1960 - Sammy Davis, Jr., İsveçli oyuncu May Britt ile evlendi. Irklar arası evlilik ABD'nin 50 eyaletinin 31'inde hala yasaktı.

1960 - Millî Birlik Komitesi'nin 14 üyesi, komiteden atıldı. Bu kişiler yurt dışına gönderildi.

1966 - Adana'da Amerikalı erlerin kadınlara sarkıntılık ettikleri iddiasıyla Amerikalılara ait bina ve otomobiller tahrip edildi.

1966 - Tank ve zırhlı araçlardan kurulu bir İsrail birliği, Ürdün hududunu geçerek 4.000 nüfuslu Samu Köyüne hücum etti ve köy halkını yok etti.

1968 - Din Görevlileri Federasyonu kapatıldı.

1968 - Türkiye İşçi Partisi Kongresi'nde, Mehmet Ali Aybar yeniden Genel Başkan seçildi.

1970 - Saatte 150 mil süratle esen Bhola kasırgası Doğu Pakistan'ın Ganj deltasını (şimdiki Bangladeş) vurdu. Bir gecede yaklaşık 500.000 kişi öldü. 20. yüzyılın en büyük doğa felaketi olarak kabul edilir.

1970 - Suriye'de, Hafız Esad darbe yaptı.

1976 - BM Genel Kurulu, Kıbrıs'taki bütün yabancı askerlerin çekilmesini ve mültecilerin yerlerine dönmesini öngören tasarıyı kabul etti.

1977 - Ajda Pekkan, 7. Dünya Popüler Şarkı Yarışması'nda 2 Altın Madalya kazandı.

1983 - Yüksek Seçim Kurulu, 12 Eylül Darbesi'nden sonra yapılan ilk seçimin kesin sonuçlarını açıkladı: ANAP 211, HP 117, MDP 71 milletvekili çıkardı.

1985 - Kolombiya'daki Nevado del Ruiz yanardağı patladı. 23 bin kişinin ölümüne neden olan afet, 20. yüzyılın en ölümcül ikinci yanardağ felaketi oldu.

1995 - Açık Radyo yayın hayatına başladı.

1995 - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen saldırıda 7 kişi öldü.

2002 - Irak, silah denetçilerinin ülkeye dört yıl aradan sonra dönmesini öngören BM kararını kabul etti.

2007 - İlk kez bir İsrail Cumhurbaşkanı (Şimon Peres), TBMM'de konuştu.

2009 - Su bulma umuduyla Ay'ın güney kutbunu bombalayan NASA, çarpma sonuçlarını açıkladığı basın toplantısında, Ay'da önemli miktarda su bulunduğunu duyurdu.

2015 - Paris'te akşam saatlerinde konser salonu, stadyum, restoran ve barlara yönelik koordineli şekilde düzenlenen terör saldırılarında 132 kişi öldü.

DOĞUMLAR

354 - Augustinus, Kuzey Afrikalı teolog (ö. 430)

1312 - III. Edward, İngiltere Kralı (ö. 1377)

1850 - Robert Louis Stevenson, İskoç yazar (ö. 1894)

1896 - Nobusuke Kishi, Japon politikacı ve Japonya'nın 56 ve 57. Başbakanı (II. Dünya Savaşı sonrası savaş suçu hükümlüsü) (ö. 1987)

1912 - Sıtkı Koçman, Türk iş adamı, sanayici ve hayırsever (ö. 2005)

1929 - Nazmi Bari, Türk eski millî tenisçi (ö. 2008)

1932 - Fahrettin Aslan, Türk gazino işletmecisi ve Maksim Gazinosu sahibi (ö. 2005)

1935 - Aykut Sporel, Türk radyo programcısı

1935 - Tom Atkins, Amerikalı oyuncu

1936 - Dacia Maraini, İtalyan yazar

1938 - Jean Seberg, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1979)

1943 - Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı

1954 - Chris Noth, Amerikalı oyuncu

1955 - Whoopi Goldberg, Amerikalı sinema oyuncusu ve komedyen

1961 - Metin Uca, Türk sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı

1969 - Gerard Butler, İskoçyalı sinema oyuncusu

1970 - Ajlan Büyükburç, Türk müzisyen (ö. 1999)

1970 - Yuliya Graudyn, Rus atlet

1975 - James Kyson Lee, Amerikalı oyuncu

1976 - Albina Akhatova, Rus biatlet

1977 - Kiele Sanchez, Amerikalı oyuncu

1984 - İsmail Demirci, Türk sinema ve dizi oyuncusu

ÖLÜMLER

1770 - George Grenville, İngiliz politikacı ve Başbakan (ö. 1712)

1868 - Gioacchino Rossini, İtalyan besteci (d. 1792)

1903 - Camille Pissarro, Fransız ressam (d. 1830)

1943 - Sadri Ertem, Türk hikâye ve roman yazarı ve Kütahya milletvekili (d. 1898)

1949 - Hıfzı Tevfik Gönensay, Türk eğitimci ve edebiyat tarihçisi (d. 1892)

1957 - Nuri Demirağ, Türk iş adamı ve siyasetçi (d. 1886)

1971 - Celal Esat Arseven, Türk sanat tarihçisi (d. 1876)

1974 - Vittorio de Sica, İtalyan yönetmen (d. 1902)

1974 - Karen Silkwood, Amerikalı sendikacı ve eylemci (d. 1946)

1980 - Mehmet Zahid Kotku, Türk mutasavvıf ve yazar (d. 1897)

1989 - Rohana Wijeweera, Sri Lankalı siyasetçi (d. 1943)

1994 - Nedim Günsür, Türk ressam (d. 1924)

2001 - Cornelius Warmerdam, Amerikalı atlet (d. 1915)

2005 - Eddie Guerrero, Amerikalı güreşçi (d. 1967)

2011 - Kaşif Kozinoğlu, Türk asker ve Millî İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı (d. 1955)