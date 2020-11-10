Tarihte bugün ne oldu? 10 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Kasım'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 10 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Kasım'da yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
10 Kasım tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 10 Kasım'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 10 Kasım tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
1444 - Varna Muharebesi: Kral I. Ulászló komutasındaki Haçlı Ordusu ile II. Murat önderliğindeki Osmanlı Ordusu arasında, bugünkü Bulgaristan'ın Varna şehri yakınında yapılan savaş, Osmanlı'nın galibiyetiyle sonuçlanmıştır.
1775 - ABD Deniz Piyadeleri adı verilen askeri hizmet birimi, ABD Deniz Kuvvetleri bünyesinde kuruldu.
1908 - Kız çocuklarının eğitimi için çalışacak olan Cemiyet-i Hayriye-i Nisvaniye, Selanik'te Zekiye Hanım tarafından kuruldu.
1918 - Darülbedayi'ye ilk kız öğrenciler alındı. Öğrencilerin adları: Bedire, Memduha, Beyza, Refika ve Afife (Jale).
1922 - Osmanlı padişahı VI. Mehmet Vahdettin, son Selamlık törenine katıldı.
1922 - Kırklareli'nin kurtuluşu.
1924 - Halk Fırkası'ndan istifa eden milletvekillerinin kuracağı partinin adının "Cumhuriyet Fırkası" olacağı haberi üzerine Halk Fırkası'nın adı Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirildi.
1928 - Michinomiya Hirohito, Japonya'nın 124. İmparatoru olarak taç giydi.
1938 - Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye saati ile 9.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda, 57 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Türkiye'de ulusal yas ilan edildi.
1940 - Walt Disney, FBI'ın Los Angeles ofisi için muhbirlik yapmaya başladı. Görevi Hollywood'daki Amerikan aleyhtarı olduğunu düşündüğü kişileri ihbar etmekti.
1944 - Müttefikler, Arnavutluk'ta Enver Hoca liderliğindeki Hükûmeti tanıdı.
1951 - ABD'de, ilk kez Atlantik ve Pasifik sahilleri arasında doğrudan telefon bağlantısı hizmeti başladı.
1953 - Atatürk'ün naaşı, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın ve halkın katıldığı görkemli törenle Anıtkabir'e nakledildi.
1961 - Stalingrad'ın ismi Volgagrad olarak değiştirildi.
1965 - Çin'de "Kültür Devrimi" başladı.
Türkiye'nin Kalbi Ankara adlı Sovyetler Birliği yapımı belgeselden alınmış görüntüler
1969 - Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 31'inci yılı münasebetiyle, Türkiye'nin Kalbi Ankara adlı Sovyetler Birliği yapımı belgeselin TRT'deki gösterimi sırasında yayın, "Komünizm propagandası yapılıyor" gerekçesiyle apar topar kesildi.
1970 - Sovyetler Birliği'ne ait Ay aracı Lunokhod 1 fırlatıldı. Araç Dünya dışında bir zeminde uzaktan kumanda ile hareket ettirilen ilk robottu.
1975 - Portekiz, 16. yüzyıldan beri sömürgesi olan Angola'ya özgürlüğünü verdiğini açıkladı.
1989 - Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov, istifa etmek zorunda kaldı.
DOĞUMLAR
1483 - Martin Luther, Protestan Reformu'nun lideri (ö. 1546)
1697 - William Hogarth, İngiliz ressam (ö. 1764)
1730 - Oliver Goldsmith, İrlandalı yazar ve şair (ö. 1774)
1759 - Friedrich von Schiller, Alman yazar (ö. 1805)
1835 - Teodor Kasap, Rum kökenli Osmanlı gazeteci, yazar ve çevirmen (ö. 1897)
1880 - Jacob Epstein, Britanyalı ve Amerikalı heykeltıraş (ö. 1959)
1887 - Arnold Zweig, Alman yazar (ö. 1968)
1888 - Andrei Tupolev, Rus uçak tasarımcısı (ö. 1972)
1895 - Jack Northrop, Amerikalı uçak üreticisi (ö. 1981)
1914 - Edmund Conen, Alman futbolcu (ö. 1990)
1918 - Ernst Otto Fischer, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2007)
1919 - Mikhail Timofeevich Kalashnikov, Rus silah tasarımcısı ve mucit (ö. 2013)
1920 - Maurice Clavel, Fransız yazar, filozof ve gazeteci (ö. 1979)
1925 - Richard Burton, İngiliz aktör (ö. 1984)
1927 - Vedat Ali Dalokay, Türk politikacı ve eski Ankara Belediye Başkanı (ö. 1991)
1928 - Ennio Morricone, İtalyan besteci
1932 - Roy Scheider, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2008)
1932 - Necmettin Hacıeminoğlu, Türk dil bilimci ve yazar (ö.1996)
1938 - Ogün Altıparmak, Türk eski millî futbolcu, spor yazarı ve menajer
1939 - Russell Means, Amerikalı aktivist, oyuncu ve yazar (ö. 2012)
1944 - Kemal Sunal, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 2000)
1946 - Fikret Kızılok, Türk besteci ve müzik yorumcusu (ö. 2001)
1947 - Beşir Cemayel, Lübnan Devlet Başkanı (ö. 1982)
1948 - Nur Serter, Türk akademisyen ve siyasetçi
1949 - Mustafa Denizli, Türk futbolcu ve teknik direktör
1956 - Memduh Abdülalim, Mısırlı oyuncu (ö. 2016)
1957 - Zafer Çağlayan, Türk iş adamı ve siyasetçi
1959 - Sahrap Soysal, Türk yemek uzmanı ve yazar
1960 - Neil Gaiman, İngiliz yazar
1963 - Tanju Çolak, Türk eski millî futbolcu ve menajer
1966 - Vanessa Angel, İngiliz sinema ve dizi oyuncusu
1969 - Jens Lehmann, Alman kaleci
1969 - Ellen Pompeo, Amerikalı aktris
1977 - Brittany Murphy, Amerikalı aktris ve seslendirme sanatçısı
1982 - Ahmet Kural, Türk oyuncu
1985 - İnanç Konukçu, Türk oyuncu
1986 - Josh Peck, Amerikalı aktör
1986 - Samuel Wanjiru, Kenyalı atlet (ö. 2011)
1990 - Mireia Belmonte Garcia, İspanyol yüzücü
1992 - Anne Dsane Andersen, Danimarkalı kürekçi
ÖLÜMLER
893 - Theofano, Bizans İmparatoru VI. Leon'un ilk karısı
1284 - Brabantlı Siger, felsefeci, rahip (d. 1240)
1549 - III. Paulus, Papa (d. 1468)
1605 - Safiye Sultan, Osmanlı padişahı III. Murad'ın eşi (d. 1550)
1848 - Kavalalı İbrahim Paşa, Mısır ve Sudan Valisi (d. 1789)
1891 - Arthur Rimbaud, Fransız şair (d. 1854)
1938 - Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı (d. 1881)
1981 - Abel Gance, Fransız yönetmen, oyuncu ve yazar (d. 1889)
1982 - Leonid Brejnev, Sovyetler Birliği lideri (d. 1906)
1983 - Osman Yüksel Serdengeçti, Türk siyasetçi ve gazeteci (d. 1917)
1984 - Emin Kalafat, Türk siyasetçi ve eski Gümrük ve Tekel Bakanı (d. 1902)
1992 - Chuck Connors, Amerikalı oyuncu (d. 1921)
2000 - Jacques Chaban-Delmas, Fransız siyasetçi, Başbakan ve Meclis Başkanı (d. 1915)
2001 - Ken Kesey, Amerikalı yazar (d. 1935)
2003 - Canaan Banana, Zimbabveli politikacı ve Devlet Başkanı (d. 1936)
2004 - Şeref Görkey, Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1914)
2005 - Helmut Schmidt, Almanya Başbakanı (d. 1918)
2006 - Jack Palance, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1919)
2007 - Norman Mailer, Amerikalı yazar ve Pulitzer Ödülü sahibi (d. 1923)
2008 - Miriam Makeba, Güney Afrikalı şarkıcı ve sivil haklar eylemcisi (d. 1932)
2009 - Robert Enke, Alman futbolcu (d. 1977)
2010 - Dino De Laurentiis, İtalyan film yapımcısı (d. 1919)
2018 - Erdoğan Karabelen, Türk eski millî basketbolcu ve atlet (d. 1935)