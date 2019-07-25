Tarihte bugün 26 Temmuz: Balıkesir Kongresi Toplandı – İstanbul Altın Borsası açıldı

26 Temmuz tarihinde dünyada birçok gelişme yaşanırken Türkiye''de özellikle 26 Temmuz 1920''de Balıkesir Kongresi toplandı ve 1995 tarihinde de İstanbul Altın Borsası açıldı. Peki, Balıkesir Kongresi maddeleri neler? İstanbul Altın Borsası üyelik şartları nedir?

BALIKESİR KONGRESİ

Balıkesir Kongresi, bölgedeki milli kuvvetlerin sayılarının artması nedeniyle, bunların bir düzen altına alınması, beslenme ve teçhizatın sağlanması amacıyla 26 – 30 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. 28 Haziran - 12 Temmuz 1919 günleri arasında Hacım Muhittin Çarıklı başkanlığında toplanan kongre sayesinde, Balıkesir ve çevresinde Yunanlıları Anadolu''dan çıkarmak için bir direniş hattı oluşturdu. 26-30 Temmuz arasında, I. Balıkesir Kongresi''nde kurulan Merkez Heyeti, teşkilatı kuvvetlendirmek için Erzurum Kongresi sürerken, ikinci bir kongre topladı.

İSTANBUL ALTIN BORSASI

İstanbul Altın Borsası (İAB), 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 40/A maddesi hükmüne dayanarak SPK tarafından hazırlanan "Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik", 3 Nisan 1993 tarih ve 21541 sayılı Resmi Gazete''de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genel Yönetmeliğe dayanarak Hazine Müsteşarlığı tarafından "Kıymetli Maden Borsaları Üyelik Yetkisi ve Kıymetli Maden Borsası Aracı Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyet Şartlarına İlişkin Yönetmelik" ise 16.10.1993 tarih ve 21730 sayılı Resmi Gazete''de yayımlandı.

Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine dayanarak 13 Şubat 1994 tarih ve 21848 sayılı Resmi Gazete''de yayımlanan İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği ile de çalışma kural ve esasları belirlendi. İstanbul Altın Borsası, 26 Temmuz 1995 tarihinde resmi olarak faaliyetlerine başladı. Altın ticaretinin serbestleştirilmesi ile birlikte belirli bir denetime tabi olabilmesi için İstanbul Altın Borsası kurulmuştur. Borsada sadece külçe altın alım satımı değil, vadeli işlemler de yapılır. 1999''dan itibaren gümüş ve platin işlemleri de yapılmaya başladı.

2013 yılında Borsa İstanbul''un kurulması ile birlikte İstanbul Altın Borsası da kapatılıp başka bir forma çevrilmiş ve Borsa İstanbul bünyesinde faaliyetlerine devam etmiştir. Borsa İstanbul''un bünyesinde yer alan şekli ile de Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası adı altında işlemlerini sürdürmektedir.

BORSA İSTANBUL (İSTANBUL ALTIN BORSASI) ÜYELİK ŞARTLARI

* Borsaya üye olmadan işlem yapma yetkisi verilecek şirketler ve kuruluşların önemli etki sahibi ortaklarının öncelikli olarak daha önce iflas etmiş, konkordato ilan etmiş, iflas erteleme talebi kabul edilmiş, yeniden yapılandırma talebi kabul edilmiş ya da vergi borcu olmaması gerekir. Böyle ortaklık yapısı olan bir kuruluş altın piyasasında işlem gerçekleştiremez .

* Yine ortaklarının bankacılık kanununa aykırılık ya da taksirli suçlar haricinde ağır hapis veya 5 yıldan daha fazla hapis cezası, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, tefecilik, inancı kötüye kullanma gibi çeşitli suçlardan da ceza almamış olması gerekir.

* Aynı zamanda bu kişilerin ihaleye fesat karıştırma, vergi kaçırma ve teşebbüsü ile devlet sırlarını ifşa etme gibi konulardan da cezai işlemlere tabi olmamış olması lazım.

* Terörizmin finansmanı ile ilgili herhangi bir geçmiş vukuatlarının olmaması gerekir.

* Bu insanların aynı zamanda borsa tarafından belirlenen ekonomik güce ve itibara da sahip olmaları diğer bir kriterdir.

TARİHTE BUGÜN

1552 Temeşvar kalesi Osmanlı ordusu tarafından fethedildi

1581 Utrecht Birliği''ne bağlı Kuzey Hollanda eyaletleri (Güney Hollanda, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Groningen ve Friesland) İspanya kralı II. Felipe''den bağımsızlıklarını ilan ettiler.

1788 New York, ABD Anayasası''nı onaylayarak ABD''nin 11. eyaleti oldu.

1882 Richard Wagner''in Parsifal adlı operası ilk kez Almanya''nın Bayreuth kentinde sahnelendi.

1887 Ludwik Lejzer Zamenhof yapay dil Esperanto hakkındaki ilk kitabını yayımladı (Rusça olarak).

1891 Fransa Tahiti''yi ilhak etti.

1914 Sırbistan ve Bulgaristan diplomatik ilişkilerini kestiler.

1919 Balıkesir Kongresi başladı (30 Temmuz''a değin).

1923 İskoç mühendis John Logie Baird, ilk mekanik televizyonun patentini aldı.

1933 Adolf Hitler görme, duyma gibi sorunları olan engelli Almanların kısırlaştırılacağını açıkladı.

1944 II. Dünya Savaşı: Sovyet ordusu batı Ukrayna''ya girerek Nazi işgaline son verdi.

1944 II. Dünya Savaşı: İlk Alman V-2 roketi İngiltere topraklarına düştü.

1945 Britanyalı İşçi Partisi seçimleri kazandı: Clement Attlee başbakan oldu. Winston Churchill kaybetti.

1948 André Marie, Fransa başbakanı oldu.

1951 Türkiye''deki ilk petrol Raman dağı yöresinde bulundu.

1952 Mısır Kralı I. Faruk, Hür Subaylar Örgütü tarafından tahtından indirildi. (oğlu II. Fuat''a devretti).

1953 Moncada kışlası baskınıyla Küba devrimi başladı. Devrimcilerin lideri Fidel Castro tutuklandı.

1956 Dünya Bankası''nın Assuan Barajı''nın inşasını desteklemekten vazgeçmesi üzerine Mısır devlet başkanı Cemal Abdül Nasır, Süveyş Kanalı''nı millileştirdi.

1957 Guatemala devlet başkanı Carlos Castillo Armas, bir suikast sonucu öldürüldü.

1963 Yugoslavya, Üsküp''te deprem: 1.100 ölü, 100 bin insan sokakta.

1967 Tunceli''nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem: 95 ölü, 127 yaralı.

1974 Yedi yıl süren askeri rejimden sonra, Yunanistan''da Konstantin Karamanlis''in başbakanlığında sivil hükümet kuruldu.

1974 Kıbrıs için ateşkes görüşmelerine Dışişleri Bakanı Turan Güneş katıldı. Güneş, "Ateşkes belli haklarımızı kullanmamamız manasına gelmez" dedi.

1994 Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Rus askerlerinin Estonya''dan çekilmesini onayladı.

1995 İstanbul Altın Borsası açıldı.

2000 Kısa adı RTÜK olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İstanbul''da yayın yapan Özgür Radyo''ya 365 gün kapatma cezası verdi.

2000 İtalya''da 32 kent ve kasaba belediyesi çağdaş kentin öldürücü temposuna karşı bir araya gelerek yavaş kent projesini başlattı.